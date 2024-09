Pallavolo, il presidente Manfredi: “Questa Italia non si fermerà”

S orride spesso, sornione, Giuseppe Manfredi. Sa di essere un uomo fortunato. Ma sa anche che la fortuna non arriva mai per caso, come le medaglie. Dietro ci sono lavoro, uomini, donne, scelte. Le combinazioni astrali arrivano solo dopo. Per questo oggi e per i prossimi mesi (anni?) essere il presidente della Federazione Italiana Pallavolo è come stare su una nuvola felice, pronti però a scendere sulla terra per continuare a portare l’azzurro sul podio.



Manfredi, come ci si sente ad essere il primo presidente Fipav con un oro olimpico al collo?

«Bene, ma statisticamente prima o poi a qualcuno doveva capitare. È successo a me, sono stato fortunato».



Se per fortuna intende aver scelto Velasco, non è una coincidenza. È stato automatico prenderlo dopo aver interrotto il rapporto con Mazzanti o c’erano altre soluzioni?

«Ci avevo già pensato anche se la mia idea era diversa. Eravamo tutti sicuri di avere una squadra importante, aveva già vinto tanto tra Mondiale, Europei e VNL. Avevamo bisogno di qualcosa in più, quello femminile era un gruppo che stava insieme da tanto tempo. Cambiare tecnico non è dipeso dal fatto che Mazzanti non fosse bravo come allenatore, anzi. Aveva fatto il suo. Semplicemente si era esaurito un ciclo. E in quel momento bisognava decidere cosa fare come è successo quando abbiamo scelto De Giorgi per gli uomini. Le ragazze in realtà avevano bisogno di un grande allenatore e soprattutto di una persona con carisma che fosse in grado di aiutarle a completare questo loro percorso. E con quella finalità non ci poteva essere una soluzione diversa da quella di Velasco. A lui l’avevo già detto una volta scherzando: “Guarda Julio, che un giorno se succede qualcosa ti porto al femminile, sai?”. E poi l’ho fatto per davvero».



Qual è stato secondo lei, al netto delle qualità indiscusse dell’uomo e del tecnico, il vero merito di Velasco nell’oro delle ragazze?

«Lui è riuscito a dare a tutti la consapevolezza di diventare gruppo in funzione di un obiettivo. Non era indispensabile essere tutti amici fuori dal campo, era importante perseguire lo stesso obiettivo, cioè chiudere un percorso. E le ragazze sono state brave a seguirlo. Poi è stato importante come Julio ha cambiato i rapporti all’interno della squadra, ha scaricato qualcuno, per essere chiari Paola Egonu, di qualche eccessiva responsabilità che le era stata data. Perché ricordo sempre a tutti che Paola è una delle migliori giocatrici al mondo ma ha solo 25 anni. È bombardata da tutti e spesso mi sento di dire che lei come le altre vanno lasciate in pace. Parliamo di sport, non di altro».



Dica la verità, Presidente; lei se lo aspettava questo oro o le è piovuto dal cielo?

«Sinceramente no: il mio obiettivo era portare una medaglia al femminile che ai Giochi non ne aveva mai vinta nessuna. A dire la verità sognavo di portarne due. E non avevo preferenze».



Velasco ha già detto che rimarrà sulla panchina azzurra fino al Mondiale del 2025. Per Los Angeles si vedrà. E il suo fantastico staff di Parigi?

«Sugli staff non metto mai bocca, da sempre. La scelta delle persone, compreso lo staff medico che ha concordato con il nostro medico federale, l’ha fatta Julio, e così è stato per tutti gli altri. Vuole che le dica quello che penso? Per me restano tutti, squadra che vince non si cambia, normalmente. Comunque è questione di giorni».



Cosa le è rimasto dentro del quarto posto dei ragazzi di De Giorgi? E soprattutto, questo benedetto contratto glielo fa firmare o no?

«Io l’ho licenziato, questo contratto. È un problema suo non più mio. Al di là dello scherzo, il problema è che quando vinci subito, l’aspettativa ogni volta è quella di vincere sempre o comunque di portare medaglie. Non entrare in semifinale sarebbe stata una catastrofe. Ma quando passi poi te le giochi. Sinceramente, non so cosa sia successo. Forse i ragazzi sono arrivati scarichi, magari qualche problemino c’è stato, però visto dall’esterno siamo comunque la quarta forza mondiale e in una pallavolo così equilibrata ci può stare. Guardate il roster della Polonia, loro possono mettere in campo due squadre diverse e arrivare comunque in finale. In questo momento loro come organico al completo sono superiori a noi, anche se noi abbiamo i giocatori migliori».



Manfredi, che effetto le ha fatto vedere Giani in tuta francese con l’oro al collo?

«Non lo so, devo essere sincero: meglio lui che un altro straniero. Lui come Julio, Bernardi (al maschile ndr) questa medaglia non l’aveva mai vinta. Certo, un po’ mi dispiace ma è vero anche che noi non l’abbiamo cercato. Ripeto, meglio lui…».



Come analizza la stagione del beach volley?

«Sapevamo tutti che questo doveva essere un anno di transizione. E così è stato. Ai Giochi abbiamo portato due ragazzi giovani (Gottardi e Cottafava ndr) di grandi prospettive. Sì, qualche rammarico c’è, ma non possiamo cancellarla tutta questa stagione. Qualche risultato a livello giovanile è arrivato, insomma qualcosa si muove. È chiaro che bisognava ripartire: Nicolai, la stessa Menegatti da anni tengono in piedi la baracca. Il ricambio prima o poi doveva cominciare. Dietro stanno crescendo i giovani che possono dare un contributo importante per il futuro. E poi una Federazione come la nostra anche a livello tecnico non può avere figure di secondo piano o fare esperimenti. Ai nostri giocatori dobbiamo dare il massimo come abbiamo fatto per le Nazionali indoor e per il Sitting volley. Per il beach bisognerà capire: io sarei dell’idea di fare un grossissimo investimento dal punto di vista tecnico».



È stata una grande stagione anche a livello di Nazionali giovanili: 7 medaglie su 8 manifestazioni, che diventano 9 su 12 se ci aggiungiamo le due della Nazionale femminile…

«Peccato per l’Under 20... Scherzo ovviamente. Lì abbiamo perso due partite, altrimenti sarebbe stata medaglia anche con loro. Negli ultimi anni abbiamo fatto il pieno. Non ci sentiamo i migliori, ma dietro c’è un grande lavoro di base. La Federazione Italiana di pallavolo è uno dei pochi esempi virtuosi di come si deve fare sistema. Tutto concorre a questo risultato. Quando ringrazio i club per l’oro femminile, bisogna essere consapevoli che quella vittoria è frutto del lavoro fatto dalle nostre società tutti i giorni in palestra. Poi c’è l’attività in periferia, fatta bene anche dal punto di vista tecnico. Infine i processi selettivi in tutte le Regioni, il Club Italia allargato al maschile, il trofeo delle Regioni, quello dei Territori. Abbiamo tecnici che hanno sempre lavorato con i ragazzi e anche loro vengono dai club».



Anche il quinto posto del sitting volley pesa...

«E siamo anche stati sfortunati con il girone avendo pescato Usa e Cina. Ma, al di là del rammarico, ricordiamoci che abbiano vinto un Europeo ed esserci riusciti dopo pochi anni di attività, significa aver intrapreso la strada giusta. Sul sitting dovremo cercare di fare investimenti maggiori, sull’aspetto economico e su quello culturale cercando di andare a cercare ragazzi e ragazze per convincerli a fare volley».



Come valuta l’esclusione dell’Italia dal nuovo Board della Cev e cosa pensa dell’ipotesi Eurolega lanciata dalla Lega maschile?