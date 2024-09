Starting Six: Giannelli a cuore aperto su nazionale e Superlega

ROMA-Starting Six al maschile, alla vigilia dell’inizio stagione, è andato a chiedere al regista di Perugia e della nazionale di De Giorgi, Simone Giannelli, sensazioni e prospettive in vista di Campionato e Coppe. Nell’intervista realizzata da Pasquale Di Santillo il primo sguardo è al passato, ripercorrendo l’estate azzurra che non ha portato i risultati tanto inseguiti. Il capitano della nazionale esprime tutto il proprio dispiacere per l’esito del torneo Olimpico e per non essere riuscito, insieme ai suoi compagni a salire sul podio. Giannelli riconosce alla Francia, che ci ha fermato in semifinale, la superiorità vista sul campo, mentre il rammarico maggiore è per la finale per il bronzo contro gli USA, con tre set finiti ai vantaggi, e sempre a nostro sfavore. Fra i ricordi positivi la serie finale in battuta nei quarti contro il Giappone che ha permesso di all’Italia di ribaltare un risultato che ormai sembrava compromesso. Nelle parole di Simone comunque la volontà di resettare, ripartire, per farsi trovare pronti per i prossimi impegni.