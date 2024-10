Il circuito S3 approda in Sicilia

Domani, giovedì, dalle 8.30 verrà utilizzata la rete di pallavolo come strumento di unione anziché di divisione e i protagonisti saranno proprio i ragazzi: la mattina verrà dedicata agli studenti delle scuole del territorio mentre nel pomeriggio ci sarà spazio per i giovani atleti delle società di pallavolo siciliane. L’evento si svolgerà in un luogo unico: Selinunte era una delle città più potenti della Magna Grecia e quello che sorge sulla costa sud-occidentale della Sicilia, è oggi uno dei siti archeologici più vasti e affascinanti d’Europa. Il sito è circondato da una natura incontaminata, con la vista spettacolare sul Mar Mediterraneo e il parco rappresenta un'importante risorsa non solo per l'archeologia, ma anche per il turismo, visto che attira migliaia di visitatori ogni anno.

I campi da gioco del Volley S3 verranno pacificamente invasi e colorati dai giovani partecipanti all’appuntamento con Andrea Lucchetta, master smart coach e tra gli ideatori del Volley S3, e Valerio Vermiglio, campione europeo con la Nazionale e smart coach. A loro si affiancherà il gruppo degli smart coach.