Il circuito dell' S3 si conclude ad Udine

UDINE- Cresce l’attesa per l’ultima tappa del Circuito 2024 del Volley S3. Domani, martedì, il Tour della schiacciata sarà a Udine, in piazza 1°Maggio e coinvolgerà tantissimi ragazzi grazie al gioco e al divertimento, quest’ultimo usato come generatore di entusiasmo, promozione e avvicinamento alla pratica della pallavolo.