In 1000 ad Udine per l'ultima tappa 2024 dell'S3

UDINE- Emozioni, coinvolgimento e divertimento con l’obiettivo di far appassionare sempre più ragazzi alla pallavolo passando per il gioco e soprattutto per la schiacciata. Sono stati mille i ragazzi che hanno partecipato alla tappa di Udine, in piazza I° Maggio, ultimo evento del Circuito 2024 del Volley S3 che chiude la stagione con un totale di 7.000 ragazzi coinvolti con gli appuntamenti di La Spezia, Reggio Emilia, Matera, Selinunte e appunto Udine.