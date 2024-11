Starting Six: Frigoni dalle Filippine parla del volley italiano

ROMA- Nella puntata di Starting Six dedicata al volley maschile Pasquale Di Santillo ci regala una lunga intervista con Angiolino Frigoni, tecnico di lungo corso che fu il secondo di Julio Velasco negli anni dei trionfi della generazione di fenomeni, attualmente, a 70 anni, allenatore della nazionale delle Filippine, dopo aver allenato anche l’Italdonne. Angiolino racconta come sia arrivato nelle Filippine e come sia al lavoro per preparare la nazionale in vista dei Mondiali del 2025 che si svolgeranno proprio nel paese asiatico. Una sfida personale per riuscire a creare qualcosa di importante, per insegnare la pallavolo in un paese sicuramente indietro nel livello di gioco e di non avere voglia di tornare nel nostro, stressante, campionato. Il discorso scivola inevitabilmente sulla conquista dell’Olimpiade da parte della nazionale di Velasco. Frigoni racconta dell’enorme felicità provata per vittoria di Julio, delle azzurre e per tutto il movimento. Nessun rimpianto per non essere entrato nello staff di Velasco in questa occasione sottolineando come il tecnico argentino scelga, come collaboratori tecnici, allenatori che, nel momento specifico, guidano squadre di vertice, come lo fu lui all’epoca della chiamata in azzurro. Passando agli azzurri di De Giorgi, il tecnico bresciano, spiega come la nazionale sembrasse pronta alla vigilia a fare grandi cose e che qualcosa si è inceppato già dal quarto di finale con il Giappone, sottolineando comunque come essere comunque fra le prime quattro al mondo non sia un risultato disonorevole ma comunque un attestato della forza del nostro movimento. .Un plauso a Giani per il trionfo Olimpico. Parlando del campionato italiano Frigoni vede Perugia favorita ma con tante altre squadre che possono entrare il lizza per lo scudetto, un ragionamento applicabile anche alla A1 femminile. ‘Tutto si deciderà ai play off in entrambi i tornei’ afferma Angiolino.