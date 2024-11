Starting Six: Perugia può prendere il volo

ROMA- Starting Six del venerdì apre con la presentazione dell’8a giornata di Superlega. In Prima Fila la presentazione di un turno particolarmente intenso che vedrà la capolista Perugia sfidare in casa il fanalino di coda Grottazzolina nell’anticipo di sabato e, domenica, i due big match Piacenza-Trento, con i biancorossi ancora privi di Kovacevic, e Civitanova-Modena, con i marchigiani fortemente intenzionati a mantenere l’ imbattibilità interna e gli uomini di Giuliani ‘arrabbiati’ dopo la sconfitta interna con Cisterna. Un turno che potrebbe dunque favorire la fuga dei Block Devils in testa alla classifica. Sempre di sabato invece la sfida fra Cisterna e Taranto che sono entrambe fortemente motivate a lasciare la zona pericolosa della classifica. Completano il programma Monza-Verona, con i brianzoli che, corroborati dal successo in Europa, ospitano un cliente scomodo, Verona di bomber Keita che vuole riscattare le ultime due sconfitte; e Padova- Milano, una sfida fra due formazioni che vogliono tenersi ancorate alle prime posizioni.

Social Show, come ormai ci ha abituati, ci regala, in collaborazione con la Legavolley, le immagini più belle della 7a giornata.

Coppe Europee rivisita la tre giorni europee delle nostre formazioni, tutte vincenti, sia pure, in alcuni casi, con qualche patema di troppo. Nell’esordio assoluto in Champions League Milano fatica cinque set per superare i belgi del Knack Roeselare in rimonta, così come Monza, anch’essa alla ‘prima’ nella massima competizione continentale, contro i greci dell’Olympiacos Pireo. Parte forte invece Perugia che asfalta in tre set i cechi dello Jihostroj.

In Cev Cup Trento vince a Galati pur lasciando un set alla formazione rumena. In Challenge Cup Civitanova va a vincere, in poco più di un’ora, senza particolari difficoltà sul campo del Karlovarsko.

Beach Volley ci racconta della nomina, da parte del consiglio federale, dei responsabili tecnici delle nazionali di beach. Il settore maschile è stato affidato a Paolo Nicolai, icona della disciplina, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio che ha concluso la sua fantastica carriera a Parigi. Per il femminile la scelta è caduta su Caterina De Marinis.