Starting Six: Perugia doma Piacenza, Cisterna in Coppa

Match&Play analizza l’ultimo turno che ha visto disputarsi quattro partite, dopo i due anticipi che hanno coinvolte Trento e Civitanova, rispettivamente vittoriose contro Padova e Grottazzolina, in vista del Mondiale per Club. Cisterna, vittoriosa, su Monza, ha strappato il pass per il torneo tricolore approfittando della sconfitta di Taranto a Verona. Scaligeri che, con il successo sui pugliesi, ha conquistato il quarto posto raggiungendo Piacenza che ha lottato strenuamente ma si è dovuta arrendere sul campo della capolista Perugia. Milano supera Modena al Pala Panini ed è sesta ma gli uomini di Giuliani si qualificano per la Coppa, sia pure da ottava.

In Overthestat le analisi delle performance individuali della giornata. Fra i bomber i trentini Michieletto- Rychlicki hanno messo a segno 21 punti seguiti da Ramon (Cisterna) con 20. Fra gli acers giornata super per Plotnytskyi (Perugia) e Rinaldi (Modena) con 4. Fra i blockers sono in sei ad aver messo a terra 4 muri: Nedeljkovic (Cisterna), Szwarc (Monza), Flavio e Rychlicki (Trento), Podrascanin (Civitanova) e Giannelli (Perugia). Nelle classifiche generali Keita (Verona) guida fra i bomber con 266, secondo Michieletto (Trento) con 208 e Reggers (Milano) con 201. Fra gli specialisti del servizio comanda Plotnytskyi con 24, poi Lagumdzija (Civitanova) e Bayram (Cisterna) con 20. Nella graduatoria dei blockers guidano Anzani (Modena) e Nedeljkovic con 28 seguiti da Demyanenko (Grottazzolina) con 26.

Mondiale per Club ci presenta il prestigioso torneo, vinto lo scorso anno da Perugia, che vedrà impegnate per l’ Italia Trento e Civitanova. Trento insegue il suo sesto successo nella competizione mentre per i cucinieri l’obiettivo è quello di bissare la vittoria del 2019.