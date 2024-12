Diretta Mondiale Club pallavolo maschile 2024: segui la finale oggi LIVE

UBERLANDIA (BRASILE) - Giornata conclusiva del Mondiale per Club 2024 maschile di pallavolo, con protagoniste due squadre italiane: sarà Trento a giocarsi il titolo iridato contro il Sada Cruzeiro , mentre Civitanova , sconfitta in semifinale proprio dall'Itas, sfiderà i sorprendenti iraniani del Sirjan nella finale di consolazione. All'Arena Sabiazinho di Uberlandia sarà proprio la Lube ad aprire il programma alle 15 italiane, mentre è previsto per le 18:30 il via alla finale tra i campioni d'Europa e quelli del Sudamerica. Segui la diretta delle partite e tutti gli aggiornamenti...

14:30

Il percorso del Sirjan

Il Foolad Sirjan Iranian è stata la vera rivelazione del torneo. Inserita nella Pool A con Civitanova, infatti, la formazione persiana ha debuttato superando proprio la Lube e ha poi completato il proprio percorso netto nel girone battendo nettamente l'Al Ahly, per 3-1, e il Praia Clube per 3-0. Gli iraniani hanno anche messo in difficoltà i campioni del Sudamerica del Sada Cruzeiro, strappando un set nella semifinale vinta dai brasiliani.

14:26

Il percorso di Civitanova

Due vittorie e due sconfitte nella manifestazione per la Lube Civitanova, che ha compromesso da subito il suo cammino, perdendo 3-2 il match d'esordio nella Pool A proprio contro il Sirjan. I netti successi con Praia Clube e i campioni d'Africa dell'Al Ahly hanno comunque consentito ai marchigiani di qualificarsi per la semifinale, dove però ha incrociato Trento, vincitrice della Pool B, andando incontro ad una secca sconfitta per 0-3, seppur con il rammarico di un secondo set che, se gestito meglio, avrebbe potuto dare un'altro volto alla partita.

14:19

Coach Medei: "Prima il podio, poi..."

Giampaolo Medei, allenatore della Lube Civitanova, non nasconde la delusione per l'andamento di un torneo partito con altre premesse, ma sprona i suoi a conquistare il terzo posto: "Salire comunque sul podio deve essere il nostro obiettivo principale, poi verrà il momento delle valutazioni, perché anche in vista del proseguio della stagione dovremo capire cosa non ha funzionato qui in Brasile. Di certo, sia con Trento, che nelle partite precedenti, la squadra non si è espressa secondo le sue potenzialità".

14:07

Sirjan-Civitanova, rivincita per la Lube

Ad aprire il programma dell'Arena Sabiazinho di Uberlandia, sarà la partita tra due squadre che si erano già affrontate nella prima partita del torneo. In quell'occasione arrivò la sorprendente vittoria in rimonta al tie-break degli iraniani del Sirjan, un ko che ha condizionato il percorso di Civitanova, costretta a sfidare Trento in una semifinale fratricida.

14:00

Trento per il titolo, Civitanova per l'onore

Alle 18:30 via alla finale del Mondiale per Club 2024 tra i campioni d'Europa dell'Itas Trentino e i campioni del Sudamerica del Sada Cruzeiro. L'epilogo iridato sarà preceduto dalla sfida tra Lube Civitanova e Foolad Sirjan Iranian, che si giocherà a partire dalle 15. I match saranno visibili solamente per gli abbonati di DAZN.