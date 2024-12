Starting Six:Grottazzolina festeggia, Trento è d'argento

ROMA-Nella puntata al maschile di Staring Six l’apertura è dedicata al Mondiale per Club e alla prima giornata del Girone di ritorno della Superlega. Nella rubrica Match&Play Pasquale Di Santillo inizia il suo commento alle vicende pallavolistiche rivisitando quanto accaduto nel Mondiale per Club nel quale Trento si è arreso in finale ai brasiliani del Sada Cruzeiro e Civitanova non è andata al di la del quarto posto arrendendosi agli iraniani del Foolad che avevano già battuto i cucinieri nel girone. Risultati decisamente al di sotto delle aspettative dei team italiani che contavano di potersi fregiare del titolo iridato avendone tutte le possibilità tecniche. A seguire il resoconto delle quattro partite disputate nell’ultimo weekend di Superlega, in attesa dei recuperi che vedranno protagoniste Trento e Civitanova, impegnate in Brasile nel Mondiale per Club. Nell’anticipo del sabato primo cin cin stagionale per Grottazzolina che è andata a vincere sul campo di una Monza sempre più in crisi in campionato ed ora a soli due punti di vantaggio sui stessi marchigiani che occupano l’ultimo posto della classifica. Nelle partite domenicali ‘vendetta’ di Milano che travolge Taranto cancellando la brutta sconfitta dell’andata. Perugia fatica le proverbiali sette camicie ma alla fine la spunta al tie break sul campo di una coriacea Verona. Piacenza vince il derby del Pala Panini in rimonta su una Modena che si è sfaldata nel finale di match.