Starting Six: dopo la Coppa torna il campionato

ROMA- Dopo la pausa per le festività natalizie torna il seguito appuntamento con Starting Six che al maschile apre, attraverso il ricordo di Pasquale Di Santillo, una struggente pagina dedicata a Daniele Bagnoli il tecnico che ha scritto pagine di storia della pallavolo mondiale mettendo in bacheca ben 11 scudetti in quattro paesi diversi, di cui otto in Italia con Treviso e Modena (record condiviso con Anderlini). Match&Play rivisita il turno di campionato andato in scena il 26 dicembre che ha fatto registrare il ritorno alla vittoria di Monza contro Civitanova, con i brianzoli che raggiungono Grottazzolina, caduta a Verona ma solo al tie break, all’ultimo posto. Non hanno steccato Perugia che ha superato in casa Modena, Trento che ha travolto in casa Milano e Piacenza che ha liquidato Cisterna in quattro set. Vittoria pesante nella parte bassa della classifica per Padova alla Kioene Arena contro Taranto. Ma le protagoniste del massimo campionato sono già proiettate verso la 4a di ritorno che andrà in scena fra domenica 5 e lunedì 6 gennaio. Fra le sfide più attese quelle fra Civitanova e Verona, il derby fra Milano e Monza, il match salvezza Padova-Grottazzolina e il classico Modena-Trento. La capolista Perugia sarà di scena a Cisterna mentre Piacenza dovrà far visita a Taranto.