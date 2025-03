Al via la 2ª edizione dei Campionati Europei Under 20 di Snow Volley

KARPACZ (POLONIA)-Prenderanno ufficialmente il via domani, venerdì 7 marzo, i Campionati Europei Under 20 di snow volley. Saranno due le squadre italiane, una nel tabellone femminile e una in quello maschile, presenti alla rassegna continentale, che si svolgerà a Karpacz (Polonia) fino a domenica 9 marzo.