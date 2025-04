Perugia espugna Civitanova al quinto e si porta sul 2-0

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA) -Un match spettacolare che non ha tradito le aspettative: Gara 2 delle semifinali scudetto ha regalato al pubblico una sfida agguerrita, combattuta per larghi tratti punto a punto, con momenti di calo da entrambe le parti così come momenti di grandi reazioni di tecnica, ma anche di forza e carattere! Finali incandescenti e voglia di non mollare mai, voglia di non sprecare alcun pallone.

Dopo la vittoria netta di gara 1, i Block Devils sapevano che i marchigiani, dopo il match del PalaBarton Energy, il primo senza il loro capitano, si sarebbero compattati, avrebbero preso le giuste contromisure e avrebbero cercato di riportare in equilibrio la serie, spinti anche dal proprio pubblico. E così è stato.

I padroni di casa partono subito forte, spingendo al servizio e costringendo Perugia a rincorrere, ma Giannelli e compagni si prendono il primo set. Un giro a vuoto nel secondo, vinto dalla Lube e poi di nuovo avanti la Sir Susa Vim Perugia. I padroni di casa non mollano e allungano al tiebrek la contesa, volando verso il quinto set sull’onda dell’entusiasmo, Ma c’è Oleh Plotnytskyi a bloccare subito la voglia di vittoria dei marchigiani, con il suo turno al servizio in apertura del 5° set (con 3 ace consecutivi in avvio) che spacca subito l’ultima frazione. Gli attacchi di Loser, Solè e Ben Tara, le difese di Max Colaci, la gestione di capitan Giannelli e le pipe di Semeniuk hanno fatto il resto. Prezioso anche il contributo di Jesus Herrera che, entrato dalla panchina, è stato incisivo soprattutto nei suoi turni al servizio. La squadra chiude con un 53% di efficacia in attacco, 5 muri e 14 ace. L’mvp

Bottolo chiude i due scambi che aprono il match e i padroni di casa si tengono avanti in avvio con Lagumdzjia e Nikolov che consolidano (4-1).

Cucinieri schiarati con Boninfante al palleggio e Lagumdzija terminale offensivo, Bottolo e Nikolov in banda, Chinenyeze e Podrascanin al centro, Bisotto libero. Vista l’indisponibilità di Balaso, in panchina nel gruppo Lube c’è anche Diego Gatto, atleta del vivaio classe 2008. Gli ospiti si dispongono con Giannelli in cabina di regia e Ben Tara in posto 2, Plotnytskyi e Semeniuk in banda, Loser e Solé al centro, Colaci libero.

Ben Tara mette a segno due diagonali, ma i padroni di casa spingono al servizio e trovano i giusti contrattacchi con cui mantengono le distanze. E’ Plotnytskyi a pareggiare i conti con un maniout e una diagonale (8-8). Il muro bianconero blocca l’attacco di Nikolov e si va avanti in equilibrio in questa fase centrale del set con Semeniuk che centra il break chiudendo lo scambio dell’11-12. L’attacco out di Ben Tara concede ai marchigiani un nuovo vantaggio e Bottolo consolida (17-15).

Giannelli arma Semeniuk che va a segno in pipe, ma la Lube resta avanti e con l’attacco out di Plotnytskyi si porta a +3 (19-16). Gargiulo spreca dai nove metri, va a segno invece Oleh Plotnytskyi che con il suo ace rimette il set in equilibrio (19-19). Medei chiama il time out, ma al rientro in campo è di nuovo ace! Il neoentrato Herrera forza al servizio e la Sir Susa Vim Perugia arriva al set point. La chiude Ben Tara direttamente dai nove metri.

Punto a punto in apertura del secondo set, con Loser e Solè protagonisti in primo tempo. I padroni di casa centrano l’allungo con l’attacco out di Plotnytskyi e il servizio vincente di Lagumdzjia. Capitan Giannelli carica di nuovo il braccio di Plotnytskyi che questa volta trova il maniout. Block Devils a contatto con l’ace di Loser (11-10). I ragazzi di Lorenzetti velocizzano ulteriormente gli schemi d’attacco, ma i marchigiani rispondono elevando l’efficacia al servizio con Mattia Bottolo che firma con un ace il 14-11. Lagumdzjia e Nikolov incrementano il vantaggio (18-13). Il muro vincente di Boninfante sull’attacco di Ishikawa spinge i cucinieri verso il finale del set. Loser la mette giù in primo tempo, lo schiacciatore giapponese firma il maniout in un momento ad alta tensione. Plotnytskyi trova l’ace, ma il gap è ormai troppo ampio. Civitanova è al set point e la chiude 25-18.

Anche nel terzo parziale le due squadre partono a braccetto, Solè gioca forte sulle mani del muro avversario, la Lube spreca al servizio e la Sir trova il primo allungo (5-7). Loser in primo tempo è letale: va a segno due volte e mantiene le distanze: Semeniuk sigilla con un ace (7-10). Nel turno al servizio di Plotnytskyi un bellissimo muro di Solè sull’attacco di Bottolo fa esplodere la tifoseria bianconera e i Block Devils amministrano il vantaggio. Il muro marchigiano piazzato a tre blocca l’attacco di Plotnytskyi, ma lo schiacciatore ucraino si riscatta e con lo stesso tipo di attacco questa volta trova il varco. Ben Tara porta i suoi avanti 17-20, poi arriva il maniout di Ben Tara che incrementa il vantaggio.

Mattia Boninfante dai nove metri prima trova l’angolino e poi sorprende la ricezione di Colaci e Ben Tara: la Lube è di nuovo a contatto (20-21). Lorenzetti chiama il time out e al rientro in campo la Sir ritrova il doppio vantaggio con la pipe di Semeniuk, ma sul finale l’ace di Mattia Bottolo riapre i giochi (22-23). Loeppky in parallela ristabilisce la parità. La Sir è al set point dopo uno scambio lunghissimo e ad alta intensità. La chiude Semeniuk con un maniout 23-25.

Incredibile punto a punto anche nelle prime battute della quarta frazione con entrambe le squadre che forzano particolarmente al servizio. Ben Tara e Loser firmano gli attacchi vincenti di questo avvio di set. L’attacco di Mattia Bottolo e l’ace di Gargiulio, seguito dal muro su Lagumdzjia sull’attacco di Plotnytskyi valgono il break di Civitanova che allunga a +2 (13-11). Perugia si riporta subito a contatto con il maniout di Semeniuk. Scambi lunghi. Loser va ancora a segno in primo tempo e Ben Tara spinge lungo la parallela (18-17), ma la Lube torna di nuovo avanti di tre lunghezze nella fase più calda del set. Il videoceck chiesto la Lorenzetti rivela un attacco out di Loeppky e i Block Devils riaprono il set, ma i biancorossi si dimostrano intenzionati a volere il tiebreak a tutti i costi (23-19) e con il muro di Chinenyeze sull’attacco di Ben Tara conquistano il set point.

Ace di Plotnytskyi, Medei chiama il time out e al rientro in campo il maniout del centrale francese di casa Lube chiude il set 25-21: gara 2 si deciderà al tiebreak.

Tre ace consecutivi di Oleh Plotnytskyi aprono l’ultimo atto di questa partita. Ben Tara trova il maniout e la Sir parte a razzo (0-4). Loser attacca con precisione millimetrica, i padroni di casa accorciano le distanze, ma l’opposto tunisino di casa bianconera attacca in diagonale, Solè va a segno dal centro e la Sir va al cambio campo avanti 8-4. Giannelli arma ancora il centrale argentino e Perugia avanza. I padroni di casa accusano il colpo diventando imprecisi in attacco. Medei si gioca la carta Poriya che dai nove metri va subito a segno riducendo il divario, ma poi spara out (7-12). Il muro di Loser sull’attacco di Bottolo incrementa e la Sir è a un passo dal match point, che raggiunge con l’errore al servizio di Boninfante. Spreca anche Giannelli e Gargiulo mura Plotnytskyi, ma la chiude Ben Tara con un maniout!

La Sir è avanti 2-0 in questa serie di semifinali scudetto!

I protagonisti-

Adis Lagumdzija (Cucine Lube Civitanova)- « La squadra ha sfoderato una buona prestazione, peccato soltanto per quella pessima partenza nel tie break, che è stata poi determinante ai fini del risultato finale. Ci abbiamo provato fino all’ultimo, ma quando prendi uno svantaggio così ampio è sempre molto difficile riuscire a ricucire. Ripeto, abbiamo comunque giocato una buona pallavolo stasera, e dovremo ripeterci anche mercoledì a Perugia, mettendoci però anche quel qualcosa in più che è sicuramente indispensabile per riuscire a rimontare nella serie ».

Oleh Plotnytskyi (Sir Susa Vim Perugia)- « Ci aspettavamo una partita così perché loro, dopo Gara 1 con noi, hanno preso le giuste contromisure. Potevano migliorare e l'hanno fatto: oggi hanno giocato molto bene, è stato un match molto duro e siamo stati bravi noi a rimanere in partita; abbiamo sprecato qualche occasione ma oggi ha vinto la squadra. Il servizio in avvio del tie-break è stato importante, ma oggi anche loro hanno battuto molto bene e lo dico io che, come ricevitore, dico che la loro battuta è stata molto potente. È difficile stare lì per due ore e mezza e ricevere con quei battitori che hanno. Noi proveremo a tenere questo livello ».

Il Tabellino-

CUCINE LUBE CIVITANOVA - SIR SUSA VIM PERUGIA 2-3 (21-25, 25-18, 23-25, 25-21, 10-15)

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 2, Ben Tara 23, Solè 7, Loser 12, Semeniuk 15, Plotnytskyi 15, Colaci (libero) Herrera, Zoppellari, Ishikawa 2. N.E. Cianciotta, Piccinelli (lib), Candellaro, Usowicz.

All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Boninfante 3, Lagumdzzija 17, Podrascanin 5, Chinenyeze 9, Nikolov 11, Bottolo 17, Bisotto (L), Loeppky 6 Hossein 1, Gargiulo 5, Orduna, Dirlic, N.E. Gatto (lib) Tenorio.

All. Medei, vice Giannini

ARBITRI Curto, Carcione

Durata: 32’, 31’, 38’, 32’, 19’. Totale: 152’.

MVP: Oleh Plotnytskyi (Sir Susa Vim Perugia)

Spetttatori: 4.035.