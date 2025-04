Bernardi in esclusiva: "Seguite Julio Velasco e sarete felici"

Ci sono valori incommensurabili e non sostituibili. E ognuno li ordina secondo una priorità figlia del proprio codice interiore. A prescindere da chi sei, da come vieni considerato, dai titoli che hai accumulato in una carriera di schiacciate fatte e partite gestite dalla panchina. Così, anche se ti chiamano Mister Secolo per quel trascurabile dettaglio di essere stato premiato nel 2001 in una indimenticabile serata a Buenos Aires, come miglior giocatore del XX