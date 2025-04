Il gestaccio del presidente Sirci turba il mondo del volley. Lui si scusa, la Fipav lo perdona

Sir Volley Perugia, la nota ufficiale del patron

Questo il comunicato apparso sul sito del club: "In merito all’episodio avvenuto ieri sera al temine di Gara 5 delle semifinali scudetto, il Presidente Gino Sirci intende motivare per la reazione avuta, spiegando le motivazioni alla base del gesto. Al termine del match, il presidente Sirci è stato preso di mira dalla tifoseria ospite in maniera offensiva con insulti e ingiurie, anche prolungate. "Malgrado le provocazioni e le ingiurie, ci scusiamo per il gesto che è scaturito da una reazione emotiva derivante dal momento. Comportamenti a cui non sono mai stato avvezzo e che non si sono mai verificati nel corso di tutta la mia vita da Presidente. Riteniamo comunque inopportuno il comportamento della tifoseria ospite che, in un momento in cui ci sarebbe stato solo da festeggiare la propria squadra, si è resa protagonista di un comportamento inusuale per l’ambiente pallavolistico".