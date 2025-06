VNL: esordio vincente dell'Italia con la Bulgaria

QUEBEC CITY (CANADA)- Chi ben comincia è l’Italia. La nazionale tricolore ha esordito nella Volleyball Nations League maschil e con una bella e importante vittoria per 3-1 (25-16, 22-25, 25-19, 25-19) sulla Bulgaria. Gli azzurri guidati dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, infatti, al termine di una gara durata 108 minuti, hanno avuto la meglio sul sestetto bulgaro, dell’ex ct Blengini, conquistando i primi tre punti in classifica per la pool 1. Domani Giannelli e compagni torneranno nuovamente in campo al Centre Vidéotron per giocare alle ore 22.30 italiane (le 16.30 locali) contro la Germania, già affrontata in amichevole lo scorso 25 maggio e che ha visto la vittoria degli azzurri per 3-2. Contro la Germania, che a differenza dell’incontro disputato in Baviera, gioca in questa VNL con l’opposto Yann Bohme, l’Italia andrà a caccia del secondo successo in questa pool 1. La partita sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in streaming su VBTV.

Come formazione iniziale De Giorgi ha schiarato Giannelli in palleggio, opposto Rychilicki., schiacciatori Bottolo e Sani, al centro con Anzani e Gargiulo, libero Laurenzano.

Dall’altra parte della rete la Bulgaria è scesa in campo con la diagonale Nikolov S. e Antov, schiacciatori Nikolov e Asparuhov, centrali Petkov e Petkov I, con Bozhilov libero.

Primo set cominciato all'insegna dell'equilibrio, con le formazioni sempre a contatto e con l'Italia che con il passare delle azioni e grazie ai suoi attaccanti, si è portata sul +2 (10-8).

In questa fase, il punto a punto è durato ancora qualche azione, poi gli azzurri - con Sani e Rychilicki sugli scudi -hanno spinto sull'acceleratore, andando sul +4 (15-11) e costringendo Blengini a interrompere il gioco con un time-out. l rientro in campo, l'inerzia del parziale non è cambiato e il divario si è fatto ancora più ampio (18-12). L'Italia brava in tutte le fasi del gioco ha chiuso il set in proprio favore con il 25-16 firmato da Sani.

I Campioni del Mondo dell'Italia hanno iniziato il secondo set come avevano finito il primo, mettendo subito in difficoltà gli avversari, costretti a inseguire (5-4). Gli azzurri, avanti di due lunghezze, hanno continuato a mettere a segno punti a ripetizione (14-11), con Bottolo particolarmente ispirato. Nelle fasi successive, però, c’è stato il ritorno della Bulgaria, che ha prima accorciato le distanze e poi trovato il punto del pareggio (17-17). In questa fase, coach De Giorgi ha inserito Porro al posto di Sani. Nel finale, l’Italia non è riuscita a trovare la stessa fluidità di gioco e dopo aver annullato una palla set, ha ceduto 25-22. 1-1 tra Italia e Bulgaria.

Il terzo set è iniziato con i bulgari che hanno spinto forte, portandosi in vantaggio (5-7). Con il passare dei minuti, però, le cose si sono ribaltate e grazie a un break gli azzurri si sono riportati avanti (10-8). Successivamente, un turno favorevole al servizio con Nikolov ha permesso ai bulgari di tornare in vantaggio (11-13). Sul 14-11 per la Bulgaria, il tecnico azzurro ha inserito Romanò al posto di Rychlicki.

Il susseguirsi delle azioni è stato un combattuto punto a punto (17-17). A questo punto, la Bulgaria ha inserito Venislav al posto di Karyagin. L’Italia è andata sul +4 con un ace del capitano Giannelli (22-18). Nel finale è stato Luca Porro a mettere la firma sul 25-19. Italia 2, Bulgaria 1.

Terzo set ancora una volta caratterizzato da grande intensità (4-4). La Bulgaria trascinata dai fratelli Nikolov ha provato a spaventare l'Italia portandosi in vantaggio, da questo momento in poi la battaglia sotto rete si è intensificata con le due squadre che si sono avvicendate al comando con vantaggi sempre minimi. In questa fase in evidenza il centrale azzurro Gargiulo efficace a muro e nella finalizzazione dell'azione (14-12). Nel momento chiave dalla gara l'Italia ha trovato l'allungo decisivo (21-18) ed è arrivata la prima, importante vittoria in VNL (25-19).

Il tabellino

ITALIA-BULGARIA 3-1 (25-16, 22-25, 25-19, 25-19)

ITALIA: Bottolo 13, Anzani 11, Rychlicki 11, Sani 9, Gargiulo 12, Giannelli 7, Laurenzano (L), Boninfante, Porro 4, Romanò 4. N.e. Recine, Cortesia, Sanguinetti, Pace. All. De Giorgi

BULGARIA: Petkov I. 10, Antov 5, Asparuhov 9, Petkov P. 5, Nikolov S. 7, Nikolov A. 17, Bozhilov (L), Atanasov, Karyagin 1, Zhelev. N.e. Georgiev, Nachev, Tatarov, Palev. All. Blengini

ARBITRI: Choi Jae-Hyo (Kor), Robb Charles Andrew (Can)

Durata: 24', 31', 30', 23' Tot: 108'

Italia: a 6, bs 19, mv 11, et 25

Bulgaria: a 6, bs 19, mv 6, et 26