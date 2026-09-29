Il Palazzetto di Cittadella intitolato a Michele Pasinato

La sua città natale ha conferito un importante riconoscimento a un atleta, prematuramente scomparso, che con la Nazionale italiana ha conquistato, tra gli altri, un Campionato Mondiale nel 1998 e due titoli europei 
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Pubblicato il 29.09.2026, 09:01 (Aggiornato il 29.09.2026, 10:38)

PasinatoPadova

PADOVA-L’omaggio della sua città all’indimenticato campione Michele Pasinato. Il Comune di Cittadella (PD), luogo di nascita di Pasinato, intitolerà il Palazzetto dello Sport della città in provincia di Padova proprio all’opposto azzurro, prematuramente scomparso nel 2021.

Un importante riconoscimento a un atleta che con la Nazionale italiana ha conquistato, tra gli altri, un Campionato Mondiale nel 1998 e due titoli europei, nel 1993 e nel 1995, collezionando ben 252 presenze in maglia azzurra ed entrato di diritto nel 2023 nella Hall Of Fame della pallavolo italiana. 

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