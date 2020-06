A Taranto l'esperto regista Manuel Coscione

TARANTO- La Prisma Taranto, società che ha appena acquisito il diritto di disputare la prossima A2 Maschile, ha iniziato a costruire il roster della squadra per la prossima stagione. Un primo tassello importante è quello relativo al palleggiatore. La società pugliese ha ingaggiato l’esperto regista cuneese Manuel Coscione che ritorna in Puglia, nelle file della Prisma, dopo aver militato nel club nella stagione 2008/2009 quando la società giocava a Martina Franca. Il quarantenne palleggiatore arriva a Taranto con alle spalle un curriculum davvero notevole. Lo scorso anno ha difeso i colori di Calci in A2 ma in precedenza ha fatto grandi cose in Superlega dove nel corso della carriera ha difeso i colori di Cuneo, Montichiari, Padova, Roma, Forlì, Vibo Valentia, Verona e Piacenza. Di Pinto, che lo ha già allenato a Vibo Valentia, avrà a dunque a disposizione un elemento di grande affidabilità al quale presto verranno affiancati elementi importanti (sono in corso diverse trattative) che nelle intenzioni del club dovranno rendere la squadra altamente competitiva.