Taranto mette al centro Sandi Persoglia

TARANTO-Si chiude con l’ingaggio di Sandi Persoglia la batteria dei centrali della Prisma Taranto Volley: il sodalizio ionico rende noto l’accordo, per la prossima stagione sportiva, con l’atleta nativo di Gorizia, dotato di spiccate doti tecniche, soprattutto in attacco e muro. Nell’ultima stagione, disputata nelle fila della Pallavolo Bari, è stato inserito nel miglior sestetto del girone E del campionato di Serie B Nazionale.

LA CARRIERA-

Classe ’95, 200 cm di altezza, il centrale si appresta a sostenere la sua terza avventura pallavolistica in Puglia, dopo le esperienze con l’Aurispa Alessano, in Serie A2, e la Pallavolo Bari, in Serie B, nell’ultimo campionato, interrotto poi a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19. Il percorso del centrale 25enne inizia, in Serie C, nelle fila dell’Olympia Gorizia, dove milita dal 2011 al 2016, ottenendo la promozione in Serie B2 con la squadra friulana nel 2014.

LE PAROLE DI SANDI PERSOGLIA-

« Lo spessore del progetto tecnico della Prisma Taranto mi ha subito affascinato: ho avuto un’ottima impressione dei presidenti Bongiovanni e Zelatore. La società sta allestendo una rosa importante, col giusto mix composto da giocatori esperti e da atleti che hanno voglia di crescere. Sarà un campionato avvincente: occorrerà lavorare sodo per raggiungere i nostri obiettivi. Sono pronto a mettermi in gioco con i miei compagni di squadra: spero di togliermi grandi soddisfazioni con i colori rossoblù».