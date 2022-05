Reggio Emilia-Cuneo al secondo round

Giovedì 19 maggio alle 20.00, nel secondo faccia a faccia della serie per la promozione nel massimo campionato italiano, la Conad Reggio Emilia ospiterà la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo con l’obiettivo di centrare il doppio vantaggio tra le mura amiche del PalaBursi di Rubiera. I vincitori della Del Monte® Coppa Italia hanno infatti sbancato nel pomeriggio di domenica il Palasport di Cuneo in Gara 1, bissando il successo in quattro set ottenuto in Coppa Italia dello scorso 11 febbraio. Si è trattato della seconda vittoria esterna nei Play Off per gli emiliani, dopo quella ottenuta quattro giorni prima a Bergamo.

I padroni di casa, con Zamagni a 3 attacchi vincenti dai 1500 e Sesto a 1 block dai 500 in carriera, hanno la testa avanti nei precedenti globali contro Cuneo (5-4) e proveranno ad ampliare il divario. La formazione ospite ha il potenziale per riportare la situazione in parità, e proverà a farlo archiviando la prima sconfitta nei Play Off e cercando la prima vittoria di sempre a Reggio Emilia.

GARA 2 FINALE PLAY OFF A2-

Giovedì 19 maggio 2022, ore 20.00-

Conad Reggio Emilia – BAM Acqua S. Bernardo Cuneo Arbitri: Brunelli, Salvati

IL PROGRAMMA DELLE FINALI-

GARA 3-



Sabato 21 maggio 2022, ore 20.30-



BAM Acqua S. Bernardo Cuneo – Conad Reggio Emilia



EVENTUALE GARA 4-



Giovedì 26 maggio 2022, ore 20.30-



Conad Reggio Emilia – BAM Acqua S. Bernardo Cuneo



EVENTUALE GARA 5-



Domenica 29 maggio 2022, ore 18.00-



BAM Acqua S. Bernardo Cuneo – Conad Reggio Emilia