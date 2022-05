Cuneo-Reggio può essere decisiva

CUNEO-I Play Off Promozione di A2 Credem Banca possono fornire il verdetto già sabato 21 maggio, visto che alle 20.30 la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo e la Conad Reggio Emilia si affronteranno in Piemonte per Gara 3 delle Finali Play Off.



La vittoria di ieri, 19 maggio, della Conad Reggio Emilia ha scavato ulteriormente il solco nella serie, al momento sul 2-0 in favore degli emiliani. Dopo la vittoria in Del Monte® Coppa Italia Serie A2, la formazione reggiana accarezza anche il sogno della promozione in SuperLega Credem Banca: la vittoria in Gara 1 per 3-1 al debutto nella serie, bissata col medesimo punteggio al PalaBursi di Rubiera nel secondo round, fornisce alla formazione capitanata da Fernando Garnica tre ‘match point’ a disposizione. Un solo successo nelle prossime gare basterà per coronare un’impresa storica e centrare un “doppio tricolore” con la Coppa Italia già acquisita mesi fa proprio sul campo di Cuneo.



La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo può raggiungere l’Olimpo del volley Solo con tre vittorie: impresa ardua ma non impossibile. A Iacopo Botto e compagni non resta che rimboccarsi le maniche e ragionare una partita alla volta se vogliono riaprire il discorso promozione, vendendo cara la pelle già da domani, per evitare di chiudere la stagione con una sconfitta davanti al proprio pubblico. Per farlo avranno bisogno di ritrovare il gioco e la compattezza che li ha fatti arrivare in Finale Play Off con quattro vittorie in altrettante partite tra Quarti e Semifinali.



I precedenti, in perfetta parità prima di Gara 1, ora recitano 6-4 in favore degli emiliani grazie anche alle quattro vittorie sui cinque scontri stagionali. Cuneo va in cerca della sua seconda vittoria contro i rivali, dopo il 3-0 del Palasport di Cuneo del 6 marzo nella 9a giornata di ritorno.



