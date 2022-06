Edwin Arguelles a Santa Croce

LA CARRIERA-

Opposto, classe 2003, arriva dal fertile vivaio della Vero Volley Monza. Di nazionalità italiana, alto 199 cm, è nel roster della nazionale Juniores di coach Battocchio e affronterà a settembre l’Europeo di categoria (in programma a Vasto e Montesilvano). E’ stato convocato con i “grandi” del Vero Volley sul finire del passato campionato, in Superlega, e si è tolto anche la grande soddisfazione di essere nominato “miglior schiacciatore” alle recenti finali nazionali Under 19 disputate ad Alba Adriatica, manifestazione affrontata con la maglia del Volley Milano. Alla Del Monte Junior League, invece, competizione riservata agli Under 20, non è potuto scendere in campo per un piccolo risentimento: la sua Vero Volley, guidata dal coach della formazione maggiore Massimo Eccheli, si è fermata al settimo posto.

LE PAROLE DI EDWIN ARGUELLES SANCHEZ-



« La scelta di S. Croce per la prossima stagione l’ho presa confrontandomi con i miei allenatori. Tutti mi hanno indicato che ai “Lupi” ci sono le condizioni per crescere e migliorarmi, un ambiente di qualità sia come parte tecnica che a livello organizzativo. Anche coach Mastrangelo mi è stato dipinto come un allenatore adatto a me, uno a cui piace puntare sui giovani e che riesce ad insegnare e a dare giuste motivazioni- Per me la A2 Credem Banca sarà una prima volta, un’esperienza tutta nuova, non vedo l’ora di iniziare. Come obiettivo individuale ho quello di diventare il giocatore migliore possibile. Non mi pongo limiti, vorrei arrivare ai livelli dei migliori della Superlega. S. Croce è la piazza giusta, non vedo l’ora di ambientarmi al Pala Parenti e vedere i tifosi sugli spalti ».