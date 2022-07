Gianotti sarà il vice Alberini a Cantù

CANTU’ (COMO)- Francesco Gianotti sarà il vice di Alessio Alberini al Pool Libertas Cantù. Classe 2003, già nel giro delle nazionali giovanili, il palleggiatore di Desio arriva all’ombra del campanile di San Paolo dopo gli ultimi sei anni alla Vero Volley Monza. Nell’ultimo campionato in particolare è stato nell’orbita della prima squadra, facendo anche il suo debutto in campo internazionale in Coppa CEV, poi vinta dalla compagine monzese.

LE PAROLE DI FRANCESCO GIANOTTI-

« Ho accettato la proposta di Cantù non solo dietro consiglio di mio fratello (Alessandro, centrale del Pool Libertas nella stagione 2020-2021, ndr), ma soprattutto perché è una società attenta a tutti i particolari, e per la squadra che è stata allestita. Sono convinto che saremo molto competitivi, e faremo bene. Sarà sicuramente un campionato di altissimo livello, e grazie ai miei compagni di squadra, avrò modo di migliorare molto, che è il mio obiettivo personale per quest’anno. Per me la Serie A2 è un mondo completamente nuovo, e non vedo l’ora di scoprirlo! ».

LE PAROLE DEL TECNICO FRANCESCO DENORA-

« Francesco è un altro ottimo prodotto del vivaio Vero Volley potrà misurarsi per la prima volta con una realtà professionistica e sarà compito dello staff accompagnarlo su questa strada. Sua responsabilità sarà imparare dai giocatori più esperti in ogni allenamento. L’apporto tecnico e l’entusiasmo di questi ragazzi sarà fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi ».