La Tinet fa suo il derby con Motta

PRATA DI PORDENONE (PORDENONE)- Nell'anticipo dell' 11a giornata i Passerotti della Tinet Prata Pordenone “mangiano” metaforicamente i Leoni della HRK Motta di Livenza e, raggiungendo quota 40, sono ad un passo dal sogno play off. Domani i gialloblu aspettano di vedere cosa succederà tra Grottazzolina e Cuneo per sapere se hanno già matematicamente conquistato i play off promozione che portano in Superlega. Sull’orlo del baratro invece la squadra di Zanardo che è ormai ad un passo dalla B. MVP un granitico Simone Scopelliti, ma grande prestazione anche di un Luca Porro che ha messo a terra tutti i palloni che scottavano.

Coach Boninfante decide di partite con: Boninfante in regia ed Hirsch opposto, Petras e Porro in banda, Scopelliti e Katalan al centro, De Angelis libero.

La risposta di coach Zanardo è con Acquarone palleggiatore e Cavasin sulla diagonale, Secco Costa e Kordas in banda, Pilotto e Trillini centrali e Battista libero

Le prime fasi sono di studio con battute non tirate a tutto braccio, ma tattiche. Il primo strappo è a marchio Tinet: 5-3. Katalan blocca a muro la pipe di Secco Costa: 7-4. Gli errori in attacco di Prata riportano sotto Motta che sfrutta anche la buona vena di Kordas al servizio: 8-11. Hirsch suona la carica e stoppa un’ emorragia di punti che si stava facendo preoccupante. Da un turno di servizio all’altro. Quello di Porro riporta in parità i Passerotti che con un mani alto di Petras firmano il 14-14. Si procede a strappi, ma nessuna delle due squadre sembra voler prendere il largo. Mattia Boninfante scarica la propria rabbia nel turno di servizio e marca l’ace che significa 22-20. Continua la striscia del regista che non permette agli ospiti di attaccare. Contrattaccano invece Scopelliti e Porro e si va a set point. La chiude con un granitico muro Scopelliti: 25-21.

La battuta come spesso accade fa ottenere break importanti. Come a fine del primo parzaie è successo con quelli decisivi di Porro e Boninfante così il primo strappo è propiziato da servizi importanti di Petras: 4-1. Tinet arenata in cambio palla e Motta rientra: 4-4. Boninfante si dimostra determinate al servizio e Zanardo blocca tutto sull’8-5. E Boninfante è bravo a rimanere concentrato e al servizio fino all’11-5. Ma Motta trova un altro cliente pericoloso, infatti subito dopo è Luca Porro a marcare due ace: 14-6. Il prezioso tesoretto viene difeso con i denti come nella pubblicità di un famoso amaro. Per non sbagliare Porro cannoneggia dai 9 metri: 21-13. Petras prende bene il tempo a muro su Cavasin: 24-16. La chiude Boninfante facendo insaccare la palla con un contrasto a rete: 25-17.

Parte meglio Motta che conferma Pol in campo al posto di Kordas, spostato nel ruolo di opposto: 0-3. Motta pare trovare la quadra con questa formazione e vola sul 3-7. Entra a dar man forte Manuel Bruno in seconda linea. Entra anche capitan Bortolozzo. Prata rientra dal 4-11 al 7-11. Motta aumenta l’intensità difensiva e aumenta il gap. Si va ad elastico, ma il muro di Hirsch su Secco Costa fa vedere che la Tinet è viva. Grazie ad eccellenti azioni di muro difesa la Tinet ritorna a -2: 14-16. Ace di Hirsch con un salto float a sorpresa: 16-17. Impatta Petras, al quale i minuti di riposo paiono aver giovato, con un bell’ace. Si procede a braccetto fino a quando Petras porta la Tinet a match point, poi annullato da Kordas. Motta ribalta la situazione. La Tinet ha 4 occasioni per chiudere il match, ma alla fine è un ace di Pilotto a far pendere la bilancia dal campo trevigiano: 31-33.

L’incertezza domina anche nel quarto parziale. Nessuna delle due squadre riesce a staccarsi e si entra nella zona calda, quella sopra quota 20 in perfetta parità. Il sortilegio viene interrotto dal beffardo pallonetto di Hirsch: 22-20. Lo stesso opposto mette a terra il successivo contrattacco. Fallo di doppia e la Tinet ha altre occasioni per chiudere l’incontro sul 24-21. A chiuderla una fucilata di Luca Porro: 25-22.

IL TABELLINO-

TINET PRATA DI PORDENONE – HRK MOTTA DI LIVENZA 3-1 (25-21, 25-17, 31-33, 25-22)

TINET PRATA DI PORDENONE: Boninfante 6, Porro 24, Scopelliti 16, Hirsch 18, Petras 16, Katalan 4, De Angelis (L), Baldazzi 0, Bortolozzo 2, Bruno 0. N.E. Lauro, De Paola, De Giovanni. All. Boninfante.

HRK MOTTA DI LIVENZA: Acquarone 1, Kordas 20, Trillini 9, Cavasin 5, Secco Costa 17, Pilotto 7, Battista (L), Pol 4. N.E. Santi, Bellanova, Acuti, Cunial, Schiro. All. Zanardo.

ARBITRI: Scotti, Brunelli.

NOTE – durata set: 26′, 22′, 36′, 31′; tot: 115′.

MVP: Simone Scopelliti (Tinet Prata Di Pordenone)