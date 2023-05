Play Off: Cantù e Bergamo alla resa dei conti

CANTU’ (COMO)- Tanta voglia di SuperLega. Con Vibo Valentia già qualificata per la Finale Promozione, la seconda squadra ammessa alla resa dei conti nei Play Off A2 Credem Banca uscirà dal terzo round della Seconda Semifinale, ovvero dal derby lombardo tra Pool Libertas Cantù e Agnelli Tipiesse Bergamo. Si tratta di un confronto che, almeno nella categoria, potrebbe incarnare l’emblema di “sfida all’ultima schiacciata”. Finora le due contendenti non si sono risparmiate. Nel primo match, uno dei più lunghi e tirati nella storia della seconda serie nazionale, a spuntarla sono stati i canturini tra le mura amiche al tie break. Fattore campo rispettato anche nel secondo incontro, con gli orobici capaci di salire in cattedra nel set di spareggio dopo il provvisorio 2-2 al termine dei primi quattro parziali. Nel faccia a faccia della verità Cantù ha dalla sua un palazzetto a dare manforte, ma Bergamo viene da una vittoria e ha il morale alto.



GARA 3 SEMIFINALI DEI PLAY OFF A2-