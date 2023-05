Il Catania di Kantor conquista l'A2

La Finale Play Off A3 Credem Banca termina con il successo netto degli etnei nel secondo round contro i salentini della Leo Shoes Casarano. La Serie A 2022/23 chiude i battenti con l’impresa della formazione siciliana, capace imporsi in casa senza problemi e di espugnare il PalaCesari di Cutrofiano in tre set, con un terzo parziale soffertissimo, vinto in rimonta ai vantaggi, per poi festeggiare l’approdo nella seconda serie nazionale evitando di arrivare alla bella in casa, match che avrebbe rappresentato più di un’insidia. Per la formazione di Casarano, invece, resta la consapevolezza di aver disputato una grande serie di Play Off dopo il sesto posto centrato nel Girone Blu della Regular Season.

IL TABELLINO-

LEO SHOES CASARANO – FARMITALIA CATANIA 0-3 (18-25, 18-25, 28-30)

LEO SHOES CASARANO: Fanizza 1, Ulisse 4, Peluso 5, Marzolla 9, Ciupa 16, Matani 1, Prosperi Turri (L), Rampazzo 0, Floris 0, Guadagnini 8. N.E. Urso, De Micheli, Cianciotta. All. Licchelli.

FARMITALIA CATANIA: Fabroni 3, Zappoli Guarienti 15, Jeroncic 6, Casaro 19, Battaglia 9, Frumuselu 6, Disabato (L), Zito (L), Fichera 0. N.E. Maccarrone, Nicotra, Smiriglia, Tasholli. All. Kantor.

ARBITRI: Giglio, Morgillo.

NOTE – durata set: 30′, 30′, 42′; tot: 102′.