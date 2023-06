Grottazzolina mette al centro Andrea Mattei

LA CARRIERA-

Andrea Mattei (classe ‘93, 202 centimetri) riabbraccia la serie A2 dopo una stagione tra le fila del Top Volley Cisterna (a tutti gli effetti un ritorno a casa per il centrale di Aprilia, originario di Marino), conclusa con la nona piazza nel campionato regolare e la partecipazione ai preliminari playoff quinto posto. Un bottino di 22 partite giocate, 28 set disputati e 14 segnature (8 attacchi vincenti, 1 ace e 5 muri-punto). L’esordio nel volley dei grandi risale al campionato di serie A2 2011/12. In quella stagione l’atleta laziale condivide la maglia del Club Italia Roma con Andrea Marchisio e Manuele Marchiani, la prima di tre esperienze consecutive nella seconda categoria nazionale che gli valgono la conquista dei fin qui tre trofei della carriera: campionato 2012/13 con la maglia di Molfetta e double campionato-Coppa Italia l’anno seguente a Padova, compagine con la quale affronterà anche la stagione di serie A1 2014/15. Si apre così una parentesi quinquennale nel massimo campionato nostrano che lo vedrà protagonista anche a Latina insieme a Roberto Romiti (2015/16), Sora (stagioni 2016/17 e 2017/18, quest’ultima lo porterà a condividere lo spogliatoio con Rasmus Breuning Nielsen) ed infine Siena (2018/19). A seguire ancora tre anni consecutivi in serie A2 (biennio 2019-21 a Reggio Emilia e la stagione successiva di nuovo a Siena).

LE PAROLE DI ANDREA MATTEI-

« Sono sceso dalla Superlega con un obiettivo personale. Ognuno di noi ha una sfida con se stesso da portare avanti e penso che questa fase della mia carriera rappresenti una buona occasione per provare a vincerla. Quando il mio procuratore mi ha parlato della possibilità di venire a Grottazzolina illustrandomi il progetto mi sono convinto che fosse la scelta migliore. Ho avvertito grande stima nei miei confronti da parte di tutto lo staff e mi piace molto l’impostazione che la società intende dare alla squadra. Sono molto contento di ritrovare alcuni vecchi compagni. Con Marchisio e Marchiani ho condiviso la mia primissima esperienza in serie A, il prosieguo della carriera ci ha portati poi a perderci di vista ma penso che quello sia stato sicuramente un anno particolare per tutti e tre. Insieme a Romiti ho vissuto invece la mia consacrazione in Superlega, quell’anno a Latina vincemmo partite importanti arrivando a centrare la fase playoff (l’eliminazione ai quarti di finale giunse per mano della Lube Civitanova, ndr). Anche a Sora con Breuning disputammo una bella stagione, ricordo molto bene l’impegno ed il carattere che mostrava durante gli allenamenti oltre a delle qualità importanti per la sua età. Sarà un enorme piacere riaverli tutti dallo stesso lato della rete ».