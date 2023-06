Mads Jensen, miglior giocatore danese per Cuneo

CUNEO-Ottima mossa per Cuneo! Il 4 volte MVP danese, prima come palleggiatore e poi come opposto, Mads Kyed Jensen, sarà il nuovo opposto del Cuneo Volley. Un’occasione molto importante che lo staff cuneese ha saputo cogliere al volo, portando in biancoblù un giovane talento che ha già fatto vedere di che fibra è fatto in Superlega a Verona due stagioni fa. Attualmente è impegnato con la Nazionale Danese nella CEV Volleyball European Golden League 2023, ma Jensen ha già mostrato una gran “fame” di gioco e vittoria, sintomi che fanno ben presagire per la stagione in arrivo.