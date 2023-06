Lorenzo Magliano diciotto anni di talento a Cantù

CANTU’ (COMO)- Classe 2005 e tanta esperienza nelle Nazionali giovanili. Questo è l’identikit di Lorenzo Magliano, schiacciatore torinese, che andrà a rinforzare la panchina del Pool Libertas Cantù. Ma prima di iniziare la sua avventura all’ombra del campanile di San Paolo, ci sarà un’estate di lavoro con la Nazionale Under 19 di Coach Michele Zanin: in vista ci sono il Torneo Internazionale WEVZA (valido come qualificazione ai Campionati Europei Under 20 del 2024), poi gli EYOF in Slovenia, per poi partire per l’Argentina per disputare i Mondiali Under 19.

LE PAROLE DI LORENZO MAGLIANO-

« Sono molto contento di giocare a Cantù la prossima stagione nel 2020/2021 vedevo i ragazzi allenarsi all’Arena di Monza, e ho avuto l’impressione che si trattasse di una buona società. Visto che quest’anno sono stato aggregato alla prima squadra di Superlega, e non ho giocato tantissimo, ho pensato di trovare una squadra dove poter giocare un po’ di più e crescere ancora, e credo di aver fatto la scelta giusta. Non ho mai giocato in Serie A2, ma ho seguito il Pool Libertas negli scorsi campionati, in quello appena concluso in particolare. Il prossimo sarà sicuramente impegnativo, e non credo che il livello sia tanto inferiore a quello della Superlega. Inoltre, è un buon trampolino di lancio per molti giocatori. A livello personale punto a migliorare sempre di più e a giocare il più possibile ».

Quali sono le tue passioni e i tuoi hobby oltre la pallavolo ?

« Amo molto la natura e scoprire la storia dei luoghi in cui mi trovo, motivo per cui nei giorni liberi mi piace molto andare ad ed esplorare nuove città e luoghi che non conosco. In Italia ci sono moltissimi posti da scoprire sia a livello storico che naturale, sono stata ad esempio a Roma e per me è stata un’esperienza unica per la ricchezza storico culturale della città. Oltre ciò, sicuramente passere serate in compagnia degli amici è una cosa che amo ».

LE PAROLE DEL TECNICO FRANCESCO DENORA-

« Lorenzo Magliano è un prospetto dal futuro assicurato, perfetto per il nostro progetto di squadra. Le sue caratteristiche si sposano a pieno con il gruppo costruito, ha già un palmarès a livello giovanile importante, ottime doti tecniche e fisiche da mettere a disposizione della squadra, e sono certo che qui potrà crescere ancora rivelandosi un valore aggiunto per il gruppo ».