Brescia porta in A2 Stefano Ferri

BRESCIA- La Consoli Brescia si assicura il braccio armato di Stefano Ferri, talentuoso schiacciatore in arrivo dalla A3 di Fano e in grado di coprire sia il ruolo di opposto che quello di banda.

LA CARRIERA-

Stefano Ferri ha solo 23 anni, ma vanta già sette annate di presenza in serie A, che lo confermano tra i giovani più promettenti della scena nazionale. Attacca i primi palloni nelle giovanili della Virtus Fano e viene inserito prestissimo nel Club Italia, dove macina esperienza come schiacciatore sia in serie B che in A2; si fa notare sui campi di Potenza Picena, Civitanova e Macerata, che nel 20/21 scommette su di lui nel ruolo di opposto. Nella stagione appena conclusa, il ritorno a casa a Fano, con un bottino di 308 palloni messi a terra da posto quattro, una regular season giocata al top e una promozione sfumata allo spareggio con Ortona.

LE PAROLE DI STEFANO FERRI-



« È stata un’annata comunque positiva, abbiamo affrontato ogni avversaria a viso aperto, con alti e bassi, come è normale che accada nello sport, e abbiamo chiuso il girone in cima alla classifica. Purtroppo non abbiamo centrato gli obbiettivi di coppa e promozione, ma penso che a volte le sconfitte ti motivino più delle vittorie e, dal campionato concluso, mi porto via anche questo ».

Interrogato sulla preferenza di posizione in campo, Stefano risponde con lucidità:

« Opposto o banda, cui è richiesta solidità anche in difesa, per me non fa differenza: l’importante è giocare. Il mio obbiettivo è migliorare in termini di continuità e credo che a Brescia troverò l’ambiente giusto. Questa è una società che sa come fare pallavolo e lo dimostrano gli anni di presenza in categoria. Il roster sin qui allestito mi dice che sarà una stagione ambiziosa e ricca di stimoli per me ».

LE PAROLE DEL TECNICO ROBERTO ZAMBONARDI-



« Stefano è un giovane molto talentuoso che ha già un bagaglio di esperienza importante. È uno schiacciatore con qualità tecniche evidenti: ha un ottimo colpo d’attacco ed è molto bravo anche a muro. Può giocare sia in posto quattro che come opposto: è un ragazzo che ci sarà di grande aiuto e sono certo saprà trovare parecchio spazio in campo ».