Boxing Day il 26 dicembre per l'ultima di andata

ROMA- Con l’imminente “Boxing Day” di Santo Stefano cala il sipario sul girone di andata della Regular Season in Serie A2 Credem Banca . Quest’anno la classifica al giro di boa non determina la griglia della Del Monte® Coppa Italia Serie A2. Infatti, la caccia al trofeo di categoria presenta una nuova formula che si svilupperà al termine della stagione regolare nelle fasi di Ottavi, Quarti e Final Four.

Le 14 squadre del secondo campionato nazionale di volley per importanza sono pronte a confrontarsi in simultanea alle 18.00 di martedì 26 dicembre. Con il simbolico titolo d’inverno già conquistato, Grottazzolina ospita Aversa per consolidare la sua leadership. Ortona e Castellana Grotte si contendono punti vitali, Brescia si misura con Reggio Emilia, Ravenna accoglie Pineto, Cantù riceve la visita di Cuneo, Prata di Pordenone si confronta con Porto Viro, mentre Siena e Santa Croce regalano ai tifosi l’attesissimo derby toscano in un turno utile ai Club per stilare un bilancio stagionale intermedio.

Quinto faccia a faccia in Serie A tra Yuasa Battery Grottazzolina e WOW Green House Aversa, con i marchigiani avanti 3-1 nei precedenti. La formazione di casa è già certa di chiudere il girone di andata con il simbolico scettro invernale, anche se nell’ultimo turno ha dovuto fare i contri con la prima sconfitta della stagione, arrivata al tie break a Santa Croce. Gli ospiti sgomitano a metà classifica nel gruppone a 16 punti, con 15 lunghezze di ritardo dalla vetta, ma carichi e determinati dopo la vittoria al fotofinish con Brescia. Per Grottazzolina in odore di record nelle Regular Season Claudio Cattaneo (2 attacchi vincenti ai 1000) e Manuele Marchiani (3 punti ai 500).

Sfida n. 9 tra Sieco Service Ortona e BCC Tecbus Castellana Grotte, con i pugliesi che vantano la tradizione favorevole di 6 vittorie a 2 negli scontri diretti e che in Abruzzo ritrovano nel gruppo ortonese due ex, Francesco Del Vecchio e Stefano Patriarca. Si tratta di un match chiave per le due squadre al fine di raddrizzare la classifica. Ortona è penultima, ma viene dall’impresa in tre set a Reggio Emilia, mentre Castellana chiude la classifica e vuole riscattarsi dopo il sorpasso subito nell’ultimo turno proprio dalla Sieco, complice il passo falso casalingo in quattro set contro Ravenna. Si avvicinano i 1500 punti di Diego Cantagalli nelle stagioni regolari.

Otto successi a testa nei precedenti scontri diretti, due sole lunghezze di differenza in classifica e il medesimo desiderio di rialzarsi dopo un 12° turno rivedibile. Sotto rete si ritrovano la Consoli Sferc Brescia, a quota 18 in graduatoria dopo la sconfitta maturata al fotofinish ad Aversa, e la Conad Reggio Emilia, scivolata in tre set tra le mura amiche contro Ortona e finita nel gruppone a 16 punti, ma rinforzata dall’arrivo dello schiacciatore Alessandro Preti. I Tucani cercano l’allungo, gli emiliani il sorpasso. Nei roster un ex per squadra: Roberto Cominetti e Mattia Catellani. Sul fronte lombardo Niels Klapwijk intravede i 1500 attacchi vincenti nelle Regular Season, mentre tra i reggiani Matteo Maiocchi è alla presenza n. 100 nelle stagioni regolari. Nel team ospite i 2500 punti sono a -8 per Romolo Mariano.

Faccia a faccia di Santo Stefano anche per Consar Ravenna e Abba Pineto, con i romagnoli che hanno avuto la meglio negli unici due precedenti. In classifica la squadra di casa è quarta con 23 punti in cascina dopo il successo corsaro in quattro set a Castellana Grotte, mentre gli abruzzesi sono dodicesimi a quota 12 dopo la caduta interna per 3-1 con Cantù. Un ex per squadra nei roster: Felipe Benavidez e Marco Rocco Panciocco hanno iniziato la stagione a maglie invertite, poi a fine novembre è arrivato lo scambio tra i due Club. Sul fronte ospite Gianluca Loglisci si avvicina a un record personale (2 punti ai 1000 nelle Regular Season), così come Paolo Di Silvestre (5 attacchi vincenti ai 1500 in carriera).

Si misurano per la nona volta in Serie A Pool Libertas Cantù e Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo. Nei primi 8 incroci i piemontesi hanno avuto il guizzo vincente in 5 occasioni. I padroni di casa, che hanno riabbracciato Andrea Galliani, tornato a vestire la casacca canturina 11 anni dopo, gravitano a metà classifica con 16 punti come altre tre formazioni dopo il successo per 3-1 centrato a Pineto, mentre gli ospiti sono terzi con 24 punti grazie al quinto successo di fila, in tre set contro Prata. Matteo Pedron accoglie da rivale la squadra in cui ha militato negli ultimi due campionati, mentre coach Matteo Battocchio si presenta in veste di avversario nella tana del Club che ha allenato nel biennio 2020/21-2021/22. Sul fronte di casa Iacopo Botto è a 12 attacchi vincenti dai 2500 nelle Regular Season, mentre Matteo Staforini è alla 100a presenza in carriera. Sono 14 i punti che separano Mads Kyed Jensen dai 1000 in Italia e che dividono il suo avversario Giuseppe Ottaviani dai 1500 in carriera.

Sfumato matematicamente il titolo di inverno e messa in archivio la sconfitta netta incassata a Cuneo, la Tinet Prata di Pordenone vuole difendere la seconda piazza proprio dall’assalto a distanza del team piemontese. Per rimanere sulla scia della capolista Grottazzolina ed evitare di perdere posizioni, i friulani vogliono domare in casa un’avversaria tradizionalmente ostica, la Delta Group Porto Viro, compagine veneta che si è imposta in 5 dei 6 precedenti incroci, ma che nella classifica è in posizione arretrata, settima con 17 punti (9 in meno della Tinet) dopo lo scivolone casalingo per 3-1 contro Siena.

Una festa dello sport al PalaEstra, ma con tanta rivalità, per il derby toscano tra Emma Villas Siena e Kemas Lamipel Santa Croce. A pochi giorni dall’incrocio n. 11 tra i due team il bilancio dei precedenti premia i senesi con 7 vittorie a 3. Anche il trend stagionale è favorevole all’Emma Villas, quinta con 22 punti messi da parte e reduce dal 3-1 corsaro a Porto Viro. I Lupi, invece, guidano il gruppone di metà classifica a 16 punti (altre tre squadre in coabitazione), ma si avvicinano al confronto regionale con tanto entusiasmo dopo il successo al tie break con la capolista Grottazzolina, che ha smarrito la lunghissima imbattibilità proprio a Santa Croce. Gli ingredienti per una sfida di cartello ci sono tutti, compresi gli ex: Federico Bonami, Riccardo Copelli e Matheus Krauchuk hanno trascorsi alla Kemas, Francesco Giannini e Simone Parodi hanno indossato la casacca senese.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 13ª GIORNATA DI ANDATA-

Martedì 26 dicembre 2023, ore 18.00



Yuasa Battery Grottazzolina – WOW Green House Aversa Arbitri: Autuori, Colucci

Martedì 26 dicembre 2023, ore 18.00



Sieco Service Ortona – BCC Tecbus Castellana Grotte Arbitri: Marotta, Gasparro

Martedì 26 dicembre 2023, ore 18.00



Consoli Sferc Brescia – Conad Reggio Emilia Arbitri: Jacobacci, Prati

Martedì 26 dicembre 2023, ore 18.00



Consar Ravenna – Abba Pineto Arbitri: Pasin, Pristerà

Martedì 26 dicembre 2023, ore 18.00



Pool Libertas Cantù – Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Scotti, Chiriatti

Martedì 26 dicembre 2023, ore 18.00



Tinet Prata di Pordenone – Delta Group Porto Viro Arbitri: Clemente, Cecconato

Martedì 26 dicembre 2023, ore 18.00



Emma Villas Siena – Kemas Lamipel Santa Croce Arbitri: Papadopol, Merli

LA CLASSIFICA-

Yuasa Battery Grottazzolina 31, Tinet Prata di Pordenone 26, Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 24, Consar Ravenna 23, Emma Villas Siena 22, Consoli Sferc Brescia 18, Delta Group Porto Viro 17, Kemas Lamipel Santa Croce 16, WOW Green House Aversa 16, Pool Libertas Cantù 16, Conad Reggio Emilia 16, Abba Pineto 12, Sieco Service Ortona 8, BCC Tecbus Castellana Grotte 7.