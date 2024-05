Pallavolo Maschile: Palmi compra i diritti di A2 da Santa Croce

Dopo i due meritati successi in Coppa italia e Supercoppa Serie A3, la Franco Tigano ha ritenuto di avere tutte le carte in regola per poter disputare un campionato di categoria superiore, campionato che vedrà la squadra calabrese impegnata per la prima volta nella seconda categoria nazionale maschile.

La Serie A2 maschile approderà dunque per la prima volta nella storia a Palmi, che come già dimostrato in questa e nelle passate stagioni, parteciperà sicuramente con entusiasmo e passione.

Nei prossimi giorni la società presenterà la progettualità per la stagione sportiva 2024-2025.