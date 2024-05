Volley Mercato: Mattia Gottardo ha scelto Reggio Emilia

REGGIO EMILIA- Dopo quattro anni di SuperLega ed un anno in Serie A2 a Cuneo, il giovane Mattia Gottardo sceglie la Conad Reggio Emilia per la sua prossima stagione.Lo schiacciatore veneto classe 2001 ha dimostrato grande carattere con la Puliservice Acqua San Bernardo Cuneo; il giovane è infatti entrato in campo nei momenti di difficoltà trovando il suo spazio in campionato tanto da farsi notare da coach Fanuli che lo ha scelto per la sua prossima rosa.