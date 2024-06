Volley Mercato: Andrea Rossi torna a giocare a Siena

SIENA - Andrea Rossi torna all’Emma Villas Siena. Il centrale nato a Bibbiena, classe 1989, torna quindi a giocare nel club senese dopo l’esperienza già vissuta all’Emma Villas nella stagione 2021-2022. Fu un’annata non semplice, quella, con i senesi che riuscirono comunque a mantenere la categoria e centrarono la salvezza in serie A2. Rossi fu autore di una buona stagione, con 190 punti messi a segno nelle 24 partite disputate. Si ambientò bene a Siena e fu uno dei giocatori maggiormente apprezzati dalla tifoseria.

Nella stagione successiva il centrale tornò a giocare in Superlega a Cisterna, società nella quale militava anche prima del passaggio a Siena. E proprio a Cisterna, in Superlega, Rossi ha giocato nella stagione sportiva che si è da poco conclusa.

Adesso si è concretizzato il suo ritorno a Siena. Andrea Rossi ha firmato il contratto che tornerà a legarlo all’Emma Villas. È il quinto giocatore messo sotto contratto dal club senese per il prossimo campionato: prima di Rossi sono stati annunciati il palleggiatore Thomas Nevot, l’opposto Gabriele Nelli, il centrale Stefano Trillini e lo schiacciatore Claudio Cattaneo. Il roster biancoblu continuerà ad essere allenato da coach Gianluca Graziosi. La squadra senese che prenderà parte al prossimo torneo di serie A2 prende quindi fisionomia giorno dopo giorno.

Andrea Rossi è il secondo centrale annunciato da Siena per il prossimo torneo. Rossi sarà compagno di reparto di Stefano Trillini, giocatore confermato dopo il buon campionato appena disputato. Al centro sarà un reparto di qualità e di solidità. L’ormai ex Cisterna è un giocatore assai esperto, dall’alto delle sue quindici stagioni vissute in Superlega alle quali aggiunge tre annate in serie A2. Nella sua lunga carriera Andrea Rossi ha già superato i 2.000 punti realizzati.