Volley Mercato: ancora un giovane per Pineto, Emanuele Rampazzo

PINETO (TERAMO)- Un altro giovane per l’ABBA Pineto formato 2024/25. Il sodalizio biancoazzurro ha in ingaggiato Emanuele Rampazzo, classe 2003 originario di Padova, che completa il reparto dei palleggiatori. Reduce dall’esperienza con la BCC Tecbus Castellana Grotte, infatti, Rampazzo si aggiungerà a Mattia Catone nella cabina di regia dell’organico che affronterà la prossima stagione di Serie A2 Credem Banca, formando peraltro una coppia giovanissima: a Catone, 23 anni, si affiancheranno infatti gli appena 21 anni del palleggiatore patavino.

LA CARRIERA-

Emanuele Rampazzo inizia la sua carriera proprio a Padova, sua città di origine, militando in Serie B con la Kioene. Nella stagione 2022/23 ha vestito la maglia di Casarano in Serie A3, per poi rimanere in Puglia e trasferirsi a Castellana Grotte, dove ha già avuto modo di assaporare clima e atmosfera di quella Serie A2 che ritroverà al Pala Santa Maria con la maglia dell’ABBA.

Le parole di Emanuele Rampazzo-

« Sono davvero entusiasmato da questa nuova avventura a Pineto. Ho molta voglia di lavorare e dimostrare sul campo le mie potenzialità fin da subito e credo che Pineto sia l’ambiente perfetto per farlo. Non vedo l’ora di conoscere compagni, staff, e di vedere il Pala Santa Maria gremito ».