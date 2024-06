Volley Mercato: il centrale Ceban firma per Siena

Per lui la prossima sarà la quarta stagione nel torneo di A2, dopo quelle già vissute con le maglie di Mondovì, Ravenna e per l’appunto Castellana Grotte.

Le parole di Victorio Ceban-

« Speravo che si concretizzasse la trattativa con Siena, e così è stato. So che la società ambisce sempre a raggiungere traguardi importanti, quando da avversario te la ritrovi di fronte sai sempre che sarà complicato fare risultato. Inoltre Siena è una città splendida e si gioca in un palazzetto grande, bello e storico. In questo mercato è stato allestito un roster importante, sono contento di farvi parte. Per quanto mi riguarda nell’ultimo campionato ho messo insieme buoni numeri, anche se sono triste per come il campionato è finito per la squadra. Sento comunque di essere cresciuto tanto, e spero di continuare a farlo a Siena. Tutti parlano bene di coach Gianluca Graziosi, sono certo che potrò migliorare ancora. Per il momento sono riuscito a totalizzare buoni numeri a muro, voglio fare meglio anche in attacco. Sto continuando ad allenarmi anche in estate, farò pure del beach volley per poter essere già pronto quando comincerà la preparazione pre-campionato ».