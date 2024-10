Acicastello-Brescia e Cuneo-Cantù gli anticipi della 2a

ROMA- Seconda giornata di Regular Season alle porte per la Serie A2 Credem Banca. Si comincia con due anticipi sabato 12 ottobre: alle 18.00 in Sicilia scendono in campo Acicastello, vittoriosa all’esordio, e Brescia, che si è accontentata di un punto casalingo, mentre alle 19.00 in Piemonte si sfidano Cuneo, concreta al fotofinish in casa dei Tucani, e Cantù, reduce da un passo falso casalingo.

Domenica 13 ottobre sono in programma gli altri cinque incontri, ben quattro alle 18.00. C’è attesa per il derby delle Marche tra Fano e Macerata, squadre rimaste al palo dopo la prima giornata. A zero punti proprio come Aversa e Palmi, che si sfidano in Campania.

Alla stessa ora sono calendarizzati in Veneto e in Abruzzo i primi faccia a faccia tra squadre a punteggio pieno, ovvero il confronto tra Porto Viro e Prata di Pordenone, ma anche quello tra Pineto e Siena. A chiudere la giornata è il derby dell’Emilia-Romagna, una battaglia tra Reggio Emilia, a caccia dei primi punti, e l’animo romagnolo di Ravenna, protagonista di un successo netto al debutto contro Fano.

TUTTE LE SFIDE-

Cosedil Acicastello - Gruppo Consoli Sferc Brescia-

Nel primo anticipo scontro inedito tra la Cosedil Acicastello, a 3 punti dopo il successo a Palmi, e Gruppo Consoli Sferc Brescia, che ha lottato in casa con Cuneo prendendo però 1 punto. Sul campo etneo torna da rivale un ex, Alessandro Tondo. Record in vista per Giulio Sabbi (1 gara alle 300 in A e 1 muro ai 300 nelle stagioni regolari). Tra i Tucani Giacomo Raffaeli è alla gara n. 200 in Regular Season.



PRECEDENTI: Nessuno

EX: Alessandro Tondo a Acicastello nel 2023/24



Camillo Placì (Allenatore Cosedil Acicastello)- « Brescia è una delle squadre costruite per vincere questo campionato così come Siena, Cuneo, Ravenna e come noi della Cosedil Saturnia. In questa fase è inutile immaginare la partita che potrebbe essere, va pensato invece a come gestirla al meglio per come si presenterà realmente. Mentalmente ci prepariamo ad una partita che pensiamo potrà essere fisicamente impegnativa, ma siamo in buona forma ».

Alessandro Tondo (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Tornare a Catania sarà certamente emozionante, perché è un posto che mi è rimasto nel cuore. Tornarci da avversario lo sarà ancora di più. Mi aspetto una partita molto dura: loro hanno cominciato molto bene, noi siamo ancora in cerca delle condizioni migliori e dell’amalgama giusta. Acicastello vanta una squadra completa in ogni reparto, quindi per insidiarli dovremo chiedere qualcosa in più alla nostra battuta e fare gli straordinari in difesa. Ad ogni modo, sono convinto che, se ci giocheremo bene le nostre carte, sarà una gran partita ».

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Campi Reali Cantù-

Nel secondo anticipo undicesimo confronto tra MA Acqua S.Bernardo Cuneo e Campi Reali Cantù, riuscita a prevalere tre volte. I piemontesi vengono dai 2 punti presi a Brescia, gli ospiti hanno ceduto 3-1 in casa contro Porto Viro. Nicola Tiozzo nel 2020/21 era a Cuneo, mentre Felice Sette e coach Matteo Battocchio hanno trascorsi a Cantù. Tra gli ospiti Andrea Galliani vede avvicinarsi i 3000 attacchi vincenti in carriera, ora a -12.



PRECEDENTI: 10 (3 successi Campi Reali Cantù, 7 successi MA Acqua S.Bernardo Cuneo)

EX: Felice Sette a Cantù nel 2021/22; Nicola Tiozzo a Cuneosport nel 2020/21 - Allenatori: Matteo Battocchio a Cantù nel 2020/21, 2021/22



Lorenzo Codarin (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Affrontiamo un avversario che conosciamo molto bene, grazie alle due amichevoli giocate nella preseason. Sarà una partita dura come sempre, perché quest'anno il livello del campionato si è alzato ulteriormente e ogni domenica sarà una finale. Loro verranno a Cuneo con la volontà di portare a casa più punti possibili, noi dovremo difenderci bene e attaccarli nei punti deboli. Arriviamo da una vittoria importante fuori casa, però dobbiamo rimanere umili e consapevoli che sabato si inizierà zero a zero e sarà un'altra partita. Punteremo a portare a casa il bottino pieno, soprattutto grazie al contributo dei tifosi, che non vedo l'ora di rivedere al palazzetto ».



Luca Butti (Campi Reali Cantù)- « In questo turno andremo a Cuneo, e sarà una partita sicuramente difficile. Cuneo è una delle squadre più forti di quest'anno. Quello contro di loro è stato l'ultimo allenamento congiunto, ed è andata abbastanza bene anche se abbiamo perso 3-2. Insomma, proveremo a fare la nostra prestazione anche se, ripeto, affronteremo una squadra molto forte ».



Abba Pineto - Emma Villas Siena-

Domenica terzo incrocio tra Abba Pineto ed Emma Villas Siena, a 3 punti dopo il debutto. Gli abruzzesi hanno espugnato Macerata in quattro set, mentre il team toscano, sempre vincente con l’Abba, ha lasciato a zero Aversa. Tre gli ex: da una parte Matteo Zamagni (13 attacchi vincenti ai 1500 in Regular Season), dall’altra Claudio Cattaneo e Stefano Trillini. Gara n. 100 in Regular Season per Mattia Catone.



PRECEDENTI: 2 (2 successi Emma Villas Siena)

EX: Matteo Zamagni a Siena nel 2019/20, 2020/21; Claudio Cattaneo a Pineto nel 2020/21; Stefano Trillini a Pineto nel 2020/21



Simone Di Tommaso (Allenatore Abba Pineto)- « All’esordio domenica scorsa abbiamo vissuto emozioni forti e positive, non c’è dubbio. Ci siamo presentati a Macerata con tanta adrenalina e un pizzico di tensione, consueta nel pre-gara e probabilmente accentuata dal fattore ‘esordio’, ma siamo riusciti a gestirla bene e siamo felici di questo. Siena? È una squadra allestita per fare molto bene, con giocatori importanti e un allenatore di assoluto valore. È una società che ormai da anni lavora al massimo livello in questo campionato ed è una piazza, un club a cui sono molto legato. Sarà emozionante affrontarli in altre vesti. Speriamo di avere un palasport pieno: la vittoria alla prima di campionato può dare un po’ di carica in più a tutto l’ambiente. Faremo sicuramente affidamento sul nostro pubblico per esprimerci al massimo ».

Smartsystem Essence Hotels Fano - Banca Macerata Fisiomed MC-

Decimo derby delle Marche tra Smartsystem Essence Hotels Fano, a caccia di riscatto dopo essere rimasta a secco a Ravenna, e Banca Macerata Fisiomed MC, caduta in casa 3-1 con Pineto, ma vittoriosa in 7 dei 9 incroci con i Fano. Ritorno da ex al PalaAllende per Stefano Ferri (2 punti ai 1000 in Regular Season) e coach Maurizio Castellano. Nel team di casa Pietro Merlo cerca l’attacco n. 800 in carriera.



PRECEDENTI: 9 (2 successi Smartsystem Essence Hotels Fano, 7 successi Banca Macerata Fisiomed MC)

EX: Stefano Ferri a Fano nel 2022/23 - Allenatori: Maurizio Castellano a Fano nel 2021/22, 2022/23



Mattia Raffa (Smartsystem Essence Hotels Fano)- « È sempre un derby, ritroveremo peraltro gli ex Castellano e Ferri ma soprattutto il nostro fantastico pubblico che anche a Ravenna non ha fatto mancare il proprio supporto. Partita sentita certamente, anche perché tutte e due le squadre vogliono fare punti. A Ravenna non è andata come volevamo, ma abbiamo lottato e dato tutto. Ora aspetto il grande pubblico, pronto a sostenerci. Ci sono tutti gli ingredienti per una partita spettacolare ».



Simone Gabbanelli (Banca Macerata Fisiomed MC)- « Ognuno di noi ha commesso qualche errore di troppo domenica, ci tenevamo a far bene contro Pineto e purtroppo non ci siamo riusciti: stiamo lavorando in settimana per migliorare. Per quanto riguarda Fano, come neo-promossa sarà bello esserci, mi aspetto un ambiente caldo e un palazzetto sempre gremito. Sarà una partita viva, come tutte le partite che affronteremo in questa serie ».

Evolution Green Aversa - OmiFer Palmi-

Tre vittorie a testa negli scontri diretti e le stesse motivazioni dopo una partenza da dimenticare in Regular Season. Al PalaJacazzi si sfidano Evolution Green Aversa e OmiFer Palmi. Il collettivo campano è rientrato a mani vuote dalla trasferta a Siena, la formazione calabrese ha vinto un solo set tra le mura amiche contro Acicastello. Tra i padroni di casa Matheus Motzo insegue i 2000 punti in Regular Season, ora a -25.



PRECEDENTI: 6 (3 successi Evolution Green Aversa, 3 successi OmiFer Palmi)

EX: Nessuno



Salvatore Rossini (Evolution Green Aversa)- «Tornare davanti al nostro pubblico sarà un’emozione speciale. Abbiamo una partita importante da giocare e da vincere, anche se non sarà facile, perché ogni gara di questa stagione sarà impegnativa. Il campionato si è livellato molto, ma partendo meglio rispetto alla gara in Toscana e con il supporto dei nostri tifosi, sarà sicuramente più semplice mettere in campo una prestazione all’altezza. Vogliamo cominciare col piede giusto al PalaJacazzi ».



Andrea Radici (Allenatore OmiFer Palmi)- « Abbiamo archiviato la gara contro Catania con la sensazione di averla affrontata bene dal punto di vista tecnico tattico. Non manca il rammarico per non essere riusciti a centrare un risultato dal punto di vista numerico ma è un buon viatico per presentarci alla prima trasferta stagionale ad Aversa con qualche elemento di chiarezza in più, e con qualche spunto di riflessione che, sicuramente, abbiamo approfondito in palestra in questi giorni. Siamo consapevoli che andremo a giocare con una società importante che è in forte crescita. Giocheranno in casa ed avranno tanto entusiasmo. Toccherà a noi farci trovare pronti. Dovremmo essere molto attenti sin dalle prime battute e cercare di essere il più precisi possibile. Siamo pronti ad affrontare questa battaglia sportiva consapevoli dei nostri mezzi ».



Delta Group Porto Viro - Tinet Prata di Pordenone-

Forti delle vittorie da tre punti all’esordio, Delta Group Porto Viro e Tinet Prata di Pordenone si ritrovano una di fronte all’altra per la nona volta. Al momento il gruppo Veneto è avanti 6-2 negli scontri diretti e viene dal blitz vinto in quattro set sul campo di Cantù, la Tinet ha sbancato Reggio Emilia in tre set. Sul fronte degli ospiti Kristian Gamba è a soli 27 attacchi vincenti dal ragguardevole traguardo dei 2500 in carriera.



PRECEDENTI: 8 (6 successi Delta Group Porto Viro, 2 successi Tinet Prata di Pordenone)

EX: Nessuno



Mattia Eccher (Delta Group Porto Viro)- « La Tinet Prata di Pordenone è una buonissima squadra, ha tutte le carte in regola per disputare un ottimo campionato. In preseason abbiamo avuto modo di affrontarli due volte e hanno dimostrato che stanno lavorando bene. Con ricezione positiva possono essere molto pericolosi in attacco, dovremo quindi riuscire a metterli in difficoltà con il servizio, dare loro fastidio con il sistema muro-difesa e poi contrattaccare con determinazione. Sarà una partita interessante, non vediamo l’ora di metterci nuovamente alla prova. Siamo una squadra giovane e la vittoria in casa di Cantù ci ha aiutati a trovare fiducia e serenità in campo, oltre che consapevolezza dei nostri mezzi ».

Kristian Gamba (Tinet Prata di Pordenone)- « L'esordio è stato convincente. Siamo stati solidi e organizzati soprattutto nella fase break, a partire dal servizio e a seguire con muro e difesa e siamo stati bravi ad uscire in fretta e bene dai momenti di difficoltà. Grazie alle due amichevoli precampionato abbiamo già un'idea di quello che dovremo affrontare, soprattutto in relazione a noi. La chiave sarà dare continuità alla solidità che abbiamo mostrato in casa, dimostrando di averla anche in trasferta, senza abbassare il livello di battuta e muro, migliorando ciò in cui siamo ancora carenti ».

Conad Reggio Emilia - Consar Ravenna-

Titoli di coda con il posticipo. Derby tra Conad Reggio Emilia e Consar Ravenna, con i romagnoli avanti 7 a 4 nei precedenti e Riccardo Goi pronto a tornare dove ha militato per tre anni. I padroni di casa devono rifarsi dopo la sconfitta a Prata, gli ospiti vogliono dare continuità al 3-0 interno con Fano. In casa Conad Nicholas Sighinolfi insegue il muro n. 300, Andrea Gasparini è a 3 punti dai mille in carriera.



PRECEDENTI: 11 (7 successi Consar Ravenna, 4 successi Conad Reggio Emilia)

EX: Riccardo Goi a Reggio Emilia nel 2010/11, 2011/12, 2012/13



Pawel Stabrawa (Conad Reggio Emilia)- « Domenica ci aspetta una gara molto tosta e difficile, con un avversario di alto livello, ma anche una gara importante soprattutto per noi, perché arriverà una squadra completa, molto fisica con buonissime percentuali in attacco e in battuta. Dobbiamo dimostrare che la prima gara con Prata è stata solo un incidente di percorso, doppiamo portare tutto quello che sappiamo fare, tutti i nostri valori, il nostro gioco migliore, che ogni giorno si rafforza in allenamento. Spero giocheremo sereni e tranquilli, con consapevolezza delle nostre qualità, delle cose che possiamo e sappiamo fare, porteremo tanto entusiasmo in campo, che è l’elemento principale per una buona partita, così credo che si possa ottenere un ottimo risultato, poi chi vince o chi perde lo stabilirà il campo. Aspettiamo i nostri tifosi numerosi per sostenerci e per vederci provare a portare a casa il primo risultato positivo della stagione ».

Andrea Canella (Consar Ravenna)- « Il nostro obiettivo è quello di cercare di prendere più punti possibili in tutte le partite e quindi avere iniziato subito con una vittoria ci ha dato grande entusiasmo. Ora puntiamo a ripeterci a Reggio Emilia, sapendo però che troveremo un avversario tosto, una squadra giovane che, disputando la prima gara in casa, vorrà fare bene davanti al proprio pubblico. Ci attendiamo una Reggio Emilia agguerrita, che vorrà riscattare la sconfitta dell'esordio, e noi dovremo esserlo più di loro. Sarà importante limitare al massimo gli errori ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2ª GIORNATA DI ANDATA –

Sabato 12 ottobre 2024, ore 18.00



Cosedil Acicastello – Gruppo Consoli Sferc Brescia Arbitri: Colucci Marco, Ciaccio Giovanni



Sabato 12 ottobre 2024, ore 19.00



MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Campi Reali Cantù Arbitri: Sessolo Maurina, Jacobacci Sergio

Domenica 13 ottobre 2024, ore 18.00



Abba Pineto – Emma Villas Siena Arbitri: Gasparro Mariano, Autuori Enrico



Domenica 13 ottobre 2024, ore 18.00



Smartsystem Essence Hotels Fano – Banca Macerata Fisiomed MC Arbitri: Armandola Cesare, Venturi Giuliano

Domenica 13 ottobre 2024, ore 18.00



Evolution Green Aversa – OmiFer Palmi Arbitri: Chiriatti Stefano, Vecchione Rosario

Domenica 13 ottobre 2024, ore 18.00



Delta Group Porto Viro – Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Clemente Andrea, Selmi Matteo

Domenica 13 ottobre 2024, ore 19.00



Conad Reggio Emilia – Consar Ravenna Arbitri: Marconi Michele, Scotti Paolo



LA CLASSIFICA-

Tinet Prata di Pordenone 3, Emma Villas Siena 3, Consar Ravenna 3, Abba Pineto 3, Cosedil Acicastello 3, Delta Group Porto Viro 3, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 2, Gruppo Consoli Sferc Brescia 1, Campi Reali Cantù 0, OmiFer Palmi 0, Banca Macerata Fisiomed MC 0, Smartsystem Essence Hotels Fano 0, Evolution Green Aversa 0, Conad Reggio Emilia 0.