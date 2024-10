Ravenna vince il big match contro Siena

Un successo che vale oro per la squadra di Valentini sia per il valore dell’avversario sia perché consente ai romagnoli di rimanere a punteggio pieno in testa alla classifica. La partita è stata un monologo dei padroni di casa che hanno attaccato e difeso con grande efficacia ed hanno avuto nel libero Goi il miglior interprete tanto da guadagnarsi il titolo di MVP del match. Siena ha pagato duramente l’assenza del bomber Gabriele Nelli, fermato da un risentimento muscolare alla vigilia della sfida. Il giocatore sta effettuando un percorso di recupero con l’obiettivo di tornare a disposizione nel più breve tempo possibile.

La Consar Ravenna inizia il match con Russo in palleggio, Guzzo opposto, Tallone e Ekstrand in posto 4, Canella-Copelli al centro Goi libero. La Emma Villas Siena risponde con Nevot in regia, Alpini opposto, Cattaneo e Randazzo in banda, Trillini e Ceban al centro, Bonami libero.

Subito una murata vincente di Guzzo, poi Siena ribalta e mette la testa avanti con il primo punto di Matteo Alpini. Alpini mette giù un paio di punti e anche Cattaneo va a segno. Punto break senese con Randazzo dopo una buona difesa di squadra (9-10). Un turno al servizio di Tommaso Guzzo produce due ace per la formazione di casa (13-10). Copelli va a segno per i padroni di casa. La Consar a questo punto allunga e raggiunge il +6 (18-12). Coach Graziosi sostituisce Alpini inserendo Alan Patrick Araujo. Bella murata per Siena, ma immediatamente Ravenna risponde con la stessa moneta (ed è la quinta murata in questo set per i padroni di casa). Ravenna si aggiudica il primo set 25-19. Troppi i 7 errori senesi in battuta, basse le percentuali in attacco per entrambe le squadre.

Ravenna inizia il secondo parziale con un clamoroso 8-0 di parziale. Canella a segno dal centro e poi dai nove metri per il 12-4, risponde Stefano Trillini. Bene anche Cattaneo che angola alla perfezione dopo una bellissima difesa del libero ravennate Goi (15-8). Ravenna controlla il gioco e mantiene il vantaggio, Siena ha qualche acuto con Trillini ma non riesce a tornare a contatto con la formazione di casa. Spazio in campo anche per Pietro Melato. Il set si chiude sul 25-18.

Ravenna riesce ad allungare anche in avvio di terzo set, con l’ace di Ekstrand tocca il 9-5 sul quale coach Graziosi chiama time out. Il turno in battuta di Ekstrand produce importanti dividendi per Ravenna, che vola sull’11-5. In campo Melato per Nevot, spazio anche per Coser in difesa. Attacco vincente e poi muro di Claudio Cattaneo (12-9). Torna in campo Alpini al posto di Alan, Siena torna sul -2: 15-13. Una bella giocata di Russo beffa muro e difesa senesi (19-16). Sono Ekstrand e Guzzo a guidare l’attacco dei locali, l’opposto della Consar mette a segno il punto del 23-20. Ravenna chiude il terzo set 25-21 e si aggiudica l’incontro.

Il tabellino-

CONSAR RAVENNA – EMMA VILLAS SIENA 3-0 (25-19, 25-18, 25-21)

CONSAR RAVENNA: Copelli 7, Selleri, Guzzo 11, Tallone 8, Canella 9, Ekstrand 9, Goi (L), Russo 2, Zlatanov, Bertoncello, Feri 1, Grottoli. Coach: Valentini. Assistente: Di Lascio.

EMMA VILLAS SIENA: Trillini 6, Nevot 1, Bonami (L), Melato, Coser (L), Alan Patrick Araujo 3, Alpini 3, Nelli, Rossi 1, Pellegrini, Randazzo 9, Ceban, Cattaneo 9. Coach: Graziosi. Assistente: Monaci.

Arbitri: Cruccolini, Marotta.

Durata set: 27’, 29’, 30’ Tot: 86’

MVP: Riccardo Goi (Consar Ravenna)

Spettatori: 627.