Ravenna a Pordenone, Cuneo a Fano

ROMA - La 4a giornata di andata della Regular Season di Serie A2 Credem Banca, in programma domenica 27 ottobre, si apre con una sola squadra al comando della classifica. Grazie al successo nel posticipo casalingo di martedì scorso, Ravenna ha confezionato l’en-plein di punti disponibili portandosi a 9 con il 3-0 su Siena, per ora relegata nelle zone intermedie a quota 5. Al secondo posto della graduatoria staziona a 8 punti Cuneo, unica squadra imbattuta insieme al collettivo romagnolo. In coda, invece, ancora al palo Palmi e Reggio Emilia.

Il 4° turno prevede tre gare alle 16.00. A caccia dei primi punti, Palmi ospita Macerata, reduce dal primo successo. Anche Reggio Emilia vuole sbloccarsi, ma deve vedersela con Aversa, salita a quota 5 grazie al successo al fotofinish su Pineto. In Sicilia, Acicastello ha fretta di tornare a gioire nel faccia a faccia con Cantù, che ha conquistato i primi tre punti e vuole vendere cara la pelle. Due i confronti in scaletta alle 17.30:

Prata di Pordenone, terza forza del torneo, riceve la visita della capolista Ravenna, mentre Siena cerca riscatto in casa con Brescia, salita a 5 punti dopo il 3-1 su Reggio.

Alle 18.00 si misurano Porto Viro e Pineto, squadre a 6 e a 5 punti, desiderose di tornare alla vittoria. Proprio come Fano, che alle 19.00 se la vede con Cuneo, team che insidia la vetta e vuole festeggiare le 700 gare di Daniele Sottile.

TUTTE LE SFIDE-

OmiFer Palmi - Banca Macerata Fisiomed MC-

Sesta sfida in Serie A tra OmiFer Palmi e Banca Macerata Fisiomed MC, con i marchigiani avanti 3 a 2 nei precedenti e pronti ad approdare in Calabria con Sebastiano Marsili, che nella stagione 2022/23 ha vestito i colori di Palmi. I padroni di casa vogliono cancellare il segno zero per superare in classifica gli ospiti, che ora sono a quota 2 e inseguono due record in Regular Season, ovvero i 2000 attacchi vincenti di Giuseppe Ottaviani, a meno 2, e i 2000 punti del neoacquisto Niels Klapwijk, a meno 8, e all’esordio con la sua nuova maglia.



PRECEDENTI: 5 (3 successi Banca Macerata Fisiomed MC, 2 successi OmiFer Palmi)



EX: Sebastiano Marsili a Palmi nel 2022/23

Carmelo Gitto (OmiFer Palmi)- « Sappiamo il momento che stiamo attraversando e abbiamo la consapevolezza che dobbiamo affrontare partite difficili non solo dal punto di vista tecnico ma anche da quello mentale. Sappiamo che non ci stiamo esprimendo al nostro livello e dobbiamo uscirne il primo possibile. Per farlo, abbiamo bisogno di tutti, in particolare del nostro pubblico, perché abbiamo bisogno del loro sostegno. Cercheremo di dimostrare e di dare loro quello che meritano »



Martin Berger (Banca Macerata Fisiomed MC)- « La vittoria di domenica ci ha dato tanta fiducia e non vediamo l'ora di entrare in campo nella prossima. Abbiamo dimostrato che possiamo giocare in questa serie. Adesso dobbiamo lavorare concentrati per la partita contro OmiFer Palmi fuori casa ».

Conad Reggio Emilia - Evolution Green Aversa-

Settimo incrocio tra Conad Reggio Emilia ed Evolution Green Aversa. Il team campano ha vinto 4 dei 6 precedenti e occupa una zona tranquilla della classifica. I padroni di casa non hanno ancora centrato la prima vittoria stagionale e devono smaltire il passo falso in quattro set a Brescia, mentre Aversa viene dall’incoraggiante 3-0 su Palmi. Un ex per parte nei roster: Andrea Gasparini e Fernando Gabriel Garnica. Nelle fila della Conad Paolo Bonola è a 3 attacchi vincenti dai 500.



PRECEDENTI: 6 (4 successi Evolution Green Aversa, 2 successi Conad Reggio Emilia)



EX: Andrea Gasparini a Aversa nel 2022/23; Fernando Gabriel Garnica a Reggio Emilia nel 2010/11, 2021/22

Simone Porro (Conad Reggio Emilia)- « Secondo me stiamo lavorando bene, con serenità. Sapevamo che l'inizio di campionato sarebbe stato difficile, sicuramente il calendario non ci sta agevolando, ma comunque stiamo lavorando bene e stiamo cercando di prepararci al meglio per la partita di domenica, perché abbiamo anche tanta voglia di rivalsa, per cui sarà sicuramente una bella partita. Loro sono una buona squadra, hanno un palleggiatore ottimo, molto esperto, che saprà gestire al meglio le situazioni per cui noi ci adatteremo e lotteremo su ogni pallone come facciamo dall'inizio ».

Cristian Frumuselu (Evolution Green Aversa)- « Sono stato al PalaJacazzi da avversario ed è stato fantastico vedere il calore dei tifosi di Aversa e ora, giocando ora con questa maglia, mi sono innamorato fin da subito di questo pubblico straordinario. Già dalla prima partita in casa abbiamo sentito il loro supporto, una spinta enorme che ci ha davvero caricato. Spero che saranno sempre più numerosi nelle prossime gare in casa perché il loro sostegno fa la differenza, per me e per tutta la squadra. Bisogna sempre pensare a una partita alla volta. Ora la nostra attenzione è tutta su Reggio Emilia. Nonostante non abbiano ancora conquistato punti, sono una squadra ostica e dobbiamo imporre subito il nostro gioco, mantenendo il focus sulla nostra pallavolo. Sono sicuro che, continuando così, ci toglieremo grandi soddisfazioni. Siamo una squadra unita e questo ci rende forti, dentro e fuori dal campo. È un mix tra esperienza e giovani talenti che rende il nostro gruppo unico e affiatato ».

Cosedil Acicastello - Campi Reali Cantù-

Scontro inedito tra Cosedil Acicastello e Campi Reali Cantù. La classifica sorride agli etnei, che hanno confezionato 6 punti, ma vengono dalla sconfitta di misura a Macerata, mentre il team lombardo ha festeggiato i primi 3 punti, incamerati in casa grazie al 3-1 contro Fano. Francesco Cottarelli torna in Sicilia da ex della partita. Tra i padroni di casa l’opposto Andrea Argenta insegue i 3000 punti in carriera, distanti 23 sigilli, tra i rivali Marco Bragatto è alla gara n. 100 in Regular Season.



PRECEDENTI: Nessuno



EX: Francesco Cottarelli a Acicastello nel 2021/22

Camillo Placì (Allenatore Cosedil Acicastello)- « Domenica scorsa non siamo stati in grado di chiudere la partita, ma la squadra ha giocato pur non riuscendo a fare il risultato pieno, anche a causa del fatto che non abbiamo avuto a disposizione alcuni giocatori sul cui recupero stiamo lavorando. Domani intanto torniamo al PalaCatania e speriamo di trovare il palazzetto con tanti tifosi a sostenerci, contro un avversario che gioca bene, con tanti giocatori esperti della categoria e un giovane opposto interessante, Novello, che sta emergendo come uno dei più bravi di questo inizio di stagione ».



Francesco Cottarelli (Campi Reali Cantù)- « Quella di domenica sarà una partita difficile perché non nascondiamo che loro sono una squadra che lotta per vincere la categoria. Magari non sono partiti benissimo, ma ci sta, dato che anche loro sono una squadra nuova che deve trovare l'amalgama del gruppo. In ogni caso la maggior parte di loro sono giocatori che hanno militato in categorie superiori sia in Italia che all'estero. Noi arriviamo da una vittoria che ci ha dato più consapevolezza nei nostri mezzi, anche se già nelle prime due partite, seppur perse, si vedeva qualcosa di buono. Andremo a Catania a cuor leggero, senza niente da perdere, e daremo sicuramente il massimo. Dovremo scendere in campo tranquilli, a mente libera e a braccio sciolto, e se ci riusciremo ne risulterà sicuramente una bella partita. Dovremo metterli in difficoltà a partire dalla battuta, perché Saitta è un ottimo palleggiatore, e con gli attaccanti che ha sarà complicato. Sarà un match che partirà dai nove metri, e lì si vedrà quello che riusciremo a fare ».

Tinet Prata di Pordenone - Consar Ravenna-

Decimo match tra la Tinet Prata di Pordenone, terza in classifica a 6 punti come Porto Viro e Acicastello, e la capolista Consar Ravenna, che nel posticipo ha piegato con il massimo scarto Siena centrando l’en plein di vittorie dall’inizio della stagione. Gli ospiti sono avanti 6 a 3 negli scontri diretti con i friulani e si trovano ad affrontare Ranieri Truocchio, l’unico ex del match. I padroni di casa, reduci dal blitz in tre set a Palmi, caldeggiano i 1500 attacchi vincenti di Jernej Terpin, per il momento a -26.



PRECEDENTI: 9 (3 successi Tinet Prata di Pordenone, 6 successi Consar Ravenna)



EX: Ranieri Truocchio a Ravenna nel 2022/23

Nicolò Katalan (Tinet Prata di Pordenone)- « Il risultato di Palmi è stato importantissimo perché ci ha dato l’energia giusta per ripartire dopo una sconfitta che ci aveva lasciato l’amaro in bocca. Abbiamo lavorato sulla gestione degli errori e siamo stati incisivi in battuta come ci eravamo ripromessi in settimana. Oltre a questo siamo stati bravi a muro ed è proprio dalla solidità della fase break che dovremo ripartire domenica. Incontriamo Ravenna che è una squadra diversa dallo scorso anno, ma che arriverà al PalaPrata galvanizzata dalla serie di belle partite e risultati positivi. Anche noi vogliamo cavalcare l’onda di entusiasmo che abbiamo fatto partire nell’ultima partita. Cercheremo di sfruttare il fattore campo e, come succede sempre nelle prime giornate di campionato, soprattutto sul miglioramento del nostro gioco ».



Riccardo Goi (Consar Ravenna)- « Tre vittorie per 3-0 sono tanta roba, perché non è mai facile mettere insieme una serie così, soprattutto a inizio stagione con una squadra molto rinnovata come la nostra. Stiamo trovando nei risultati sul campo il grande lavoro che svolgiamo in settimana in palestra. Adesso puntiamo a continuare su questa strada anche se sappiamo che ci attende una gara tosta ma bella, come vuole un po’ la tradizione delle sfide tra noi e la Tinet. Loro hanno una diagonale di valore, Alberini-Gamba, che si conosce molto bene, due schiacciatori forti e nel complesso ha un roster di alto livello. Sarà dura ma arriviamo a questa partita nelle migliori condizioni mentali possibili e ce la giocheremo a viso aperto ».

Emma Villas Siena - Gruppo Consoli Sferc Brescia-

Appaiate a 5 punti, Emma Villas Siena e Gruppo Consoli Sferc Brescia si fronteggiano per la 22ª volta, i Tucani sono avanti di un soffio (11 vittorie a 10) nei faccia a faccia con il Club senese, reduce dalla sconfitta a Ravenna nel posticipo giocato martedì senza l’opposto Gabriele Nelli. Morale più alto sul fronte lombardo grazie al ritorno al successo, ottenuto in quattro set tra le mura amiche contro Reggio Emilia. L’unico ex della sfida è Giacomo Raffaelli, due esperienze a Siena per lui.



PRECEDENTI: 21 (11 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia, 10 successi Emma Villas Siena)



EX: Giacomo Raffaelli a Siena nel 2015/16, 2022/23

Giacomo Raffaelli (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Non ci aspettiamo una partita semplice: Siena è costruita per centrare obiettivi importanti e giochiamo nel loro palazzetto, sempre insidioso. Noi stiamo lavorando ogni giorno per conoscerci e affinare l’intesa. Dopo due mesi insieme credo che qualche risultato si stia vedendo: già nelle prime due uscite abbiamo messo in campo cose buone e domenica abbiamo centrato la prima vittoria. Partiamo da quella per affrontare un sestetto guidato da un tecnico molto esperto, capace di trasformare la sconfitta dei suoi a Ravenna in uno spunto per dare il massimo nel match di domenica contro di noi ».

Delta Group Porto Viro - Abba Pineto-

Un successo a testa nei due precedenti tra Delta Group Porto Viro e Abba Pineto, che tornano in campo in Veneto per rifarsi dopo le sconfitte dell’ultimo turno. Fermi a 6 punti in classifica, i padroni di casa vengono dallo stop a Cuneo, mentre gli ospiti, saliti a quota 5, sono usciti con 1 punto dal campo di Aversa e hanno in squadra l’ex della partita, il centrale Matteo Zamagni (3 attacchi vincenti ai 1500 e 4 block ai 600 in Regular Season), che lo scorso anno murava in maglia Delta Group.



PRECEDENTI: 2 (1 successo Abba Pineto, 1 successo Delta Group Porto Viro)



EX: Matteo Zamagni a Porto Viro nel 2023/24

Filippo Santambrogio (Delta Group Porto Viro)- « Abbiamo grande voglia di riscatto dopo il passo falso di Cuneo, soprattutto perché giocheremo davanti al nostro pubblico. Anche Pineto arriverà agguerrita per cercare la vittoria dopo due sconfitte al tie-break. Dobbiamo pensare a giocare la nostra miglior pallavolo, partita dopo partita: conosciamo i nostri punti di forza, quali muro e attacco, e l’atteggiamento sarà fondamentale. Abbiamo dimostrato di saperlo fare e questo è sicuramente frutto del lavoro che stiamo portando avanti in palestra ».

Smartsystem Essence Hotels Fano - MA Acqua S.Bernardo Cuneo-

L’unico incrocio tra Smartsystem Essence Hotels Fano e MA Acqua S.Bernardo Cuneo risale all’annata 2019/20 nella Regular Season di A3, torneo poi sospeso per la pandemia. All’epoca maturò un 3-0 dei marchigiani in casa. La Smartsystem, con Federico Roberti alla gara n. 100 nelle stagioni regolari, vuole riscattarsi dopo lo stop a Cantù per migliorare i 3 punti fin qui acquisiti. Cuneo, dopo il 3-1 con Porto Viro, marcia in solitaria a 1 punto dalla vetta si gode la gara n. 700 di Daniele Sottile.



PRECEDENTI: 1 (1 successo Smartsystem Essence Hotels Fano)



EX: Nessuno

Stefano Mengozzi (Smartsystem Essence Hotels Fano)- « Dovremo essere spregiudicati e battaglieri, oltre a giocare senza pensieri. Cuneo è una delle pretendenti alla vittoria finale e vanta una rosa ampia e forte con giocatori di prima fascia. Match difficile, con Fano che dovrà ripartire dalla gara vinta in casa contro Macerata trasferendo sull’avversario ogni tipo di pressione. Stiamo lavorando tanto, siamo fiduciosi. Dovremo entrare in campo e giocare con grande umiltà con l’obiettivo di fare qualche dispetto anche alle grandi ».

Karli Allik (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Penso che la partita di Fano sarà un'altra sfida difficile per noi. Visto che probabilmente ci sarà molto tifo sul loro campo. Dovremmo essere davvero concentrati e organizzati contro di loro. È sempre un piacere per me giocare contro i miei vecchi compagni di squadra, in particolare Manuel Coscione, perché lo conosco dalla scorsa stagione ed è un combattente come me, quindi a Fano non ci sarà dato niente facilmente ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4a GIORNATA-

Domenica 27 ottobre 2024, ore 16.00



OmiFer Palmi - Banca Macerata Fisiomed MC Arbitri: Di Bari Pierpaolo, Spinnicchia Giorgia

Domenica 27 ottobre 2024, ore 16.00



Conad Reggio Emilia - Evolution Green Aversa Arbitri: Marotta Michele, Armandola Cesare



Domenica 27 ottobre 2024, ore 16.00



Cosedil Acicastello - Campi Reali Cantù Arbitri: Gaetano Antonio, Grossi Dario



Domenica 27 ottobre 2024, ore 17.30



Tinet Prata di Pordenone - Consar Ravenna Arbitri: Vecchione Rosario, Pasin Marco



Domenica 27 ottobre 2024, ore 17.30



Emma Villas Siena - Gruppo Consoli Sferc Brescia Arbitri: Selmi Matteo, Clemente Andrea



Domenica 27 ottobre 2024, ore 18.00



Delta Group Porto Viro - Abba Pineto Arbitri: Giglio Anthony, Pristerà Rachela



Domenica 27 ottobre 2024, ore 19.00



Smartsystem Essence Hotels Fano - MA Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Cecconato Luca, Gasparro Mariano



LA CLASSIFICA-

Consar Ravenna 9, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 8, Tinet Prata di Pordenone 6, Delta Group Porto Viro 6, Cosedil Acicastello 6, Evolution Green Aversa 5, Emma Villas Siena 5, Abba Pineto 5, Gruppo Consoli Sferc Brescia 5, Campi Reali Cantù 3, Smartsystem Essence Hotels Fano 3, Banca Macerata Fisiomed MC 2, OmiFer Palmi 0, Conad Reggio Emilia 0.