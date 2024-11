Testa coda Palmi-Ravenna nella 6a di andata

ROMA- Messo in archivio il turno infrasettimanale di Halloween, ricco di maratone di grande volley e statistiche da record, la Serie A2 Credem Banca scalda i motori per la 6a giornata di andata della Regular Season. Sono sette i match in programma domenica 3 novembre. Le formazioni del secondo campionato nazionale per importanza tornano in campo con una classifica che si sta gradualmente allungando e che vede ancora in testa Ravenna (12 punti), nonostante la sconfitta interna con Porto Viro, che ora tallona i romagnoli al secondo posto (11), davanti ad Acicastello (10) e Cuneo (10), cadute entrambe al tie-break. Il sesto atto della stagione regolare si apre alle 16.00 con la sfida tra il fanalino di coda OmiFer Palmi, a mani vuote giovedì a Cantù, e la prima della classe Ravenna, intenzionata a riscattare il mezzo passo falso interno. Alle 17.30 il calendario prevede due match in simultanea: reduce dalla trasferta bresciana con un punto preso, Prata di Pordenone ospita Cantù, team dal morale alto dopo un buon 3-1 casalingo con una prestazione monstre di Marco Novello, mentre Siena, che non vince dalla 2a giornata, riceve la visita di Cuneo, in deficit di benzina al tie-break negli ultimi due incontri. Tre i match delle 18.00. Euforici per l’impresa in Romagna, i giganti di Porto Viro accolgono Aversa, vittoriosa al termine di una maratona infinita con i 35 sigilli di un Matheus Motzo inarrestabile. Dopo aver incamerato due punti preziosi in Piemonte, Reggio Emilia ospita Macerata, squadra forte del bottino pieno contro Siena al termine di tre set tutt’altro che agevoli. A secco in Abruzzo, Fano vuole rifarsi in casa contro Brescia, più lucida di Prata al tie-break nell’ultimo confronto. Il gran finale di giornata, alle 19.00, propone il faccia a faccia tra Cuneo, che deve smaltire lo scivolone interno al quinto set dell’ultima apparizione, e Acicastello, caduta al fotofinish in Campania, ma ancora posizionata in zona podio nella classifica di A2.

TUTTE LE SFIDE-

OmiFer Palmi - Consar Ravenna

Gara inedita tra i due estremi della classifica, OmiFer Palmi e Consar Ravenna. Ultima in graduatoria e in cerca di un immediato riscatto dopo l’Halloween da brividi trascorso a Cantù, la formazione calabrese in cui milita Felipe Benavidez, lo scorso anno nel team romagnolo, se la vede contro una Consar rimasta alla guida della categoria nonostante il passo falso casalingo patito al tie-break nella sfida di vertice contro Porto Viro in cui nemmeno i 29 punti di Tommaso Guzzo sono bastati.

PRECEDENTI: Nessuno



EX: Felipe Benavidez a Ravenna nel 2023/24

Tommaso Guzzo (Consar Ravenna)- « Abbiamo da poco concluso un'altra partita estenuante e lunghissima. Questa volta è andata male e abbiamo sofferto la pressione di Porto Viro e noi abbiamo sbagliato qualcosa di troppo. Adesso siamo già proiettati al match di Palmi: restiamo focalizzati sul nostro gioco e non guardiamo la classifica. Ci aspetta una gara tosta, contro una squadra che avendo bisogno di punti, lotterà su ogni pallone, e un ambiente caldo come sanno essere i palasport al Sud. Sicuramente dovremo interpretare il match nel modo giusto, ma sono certo che, pur con il poco tempo a disposizione, lo prepareremo bene ».

Tinet Prata di Pordenone - Campi Reali Cantù

Separate da due soli punti in classifica, Tinet Prata di Pordenone (8) e Campi Reali Cantù (6) sono al settimo incrocio dopo i 4 successi dei lombardi e i 2 dei friulani. La formazione di casa in settimana ha preso un punto a Brescia, mentre gli ospiti hanno immagazzinato la posta piena contro Palmi, grazie ai 34 punti in quattro parziali dell’ex Tinet Marco Novello, 11 sigilli solo nel terzo set. Gli altri due ex, Alessio Alberini e Kristina Gamba (5 punti ai 3000 in carriera), hanno trascorsi a Cantù.



PRECEDENTI: 6 (4 successi Campi Reali Cantù, 2 successi Tinet Prata di Pordenone)



EX: Alessio Alberini a Cantù nel 2018/19, 2022/23; Kristian Gamba a Cantù nel 2022/23, 2023/24; Marco Novello a Prata nel 2021/22

Ranieri Truocchio (Tinet Prata di Pordenone)-« Siamo reduci da due partite molto lunghe e difficili, nelle quali comunque abbiamo mosso la classifica e siamo stati veramente ad un soffio dalla vittoria. Credo che anche la terza partita della settimana sarà equilibrata. Il pubblico potrà essere un fattore decisivo, noi dovremo continuare ad essere uniti nei momenti difficili perchè abbiamo dimostrato che così siamo in grado di superare tutte le avversità. Non è una cosa scontata, ma abbiamo dimostrato di essere una squadra che lotta per ottenere il risultato ».

Emma Villas Siena - MA Acqua S.Bernardo Cuneo

Sfida n. 7 tra Emma Villas Siena e MA Acqua S.Bernardo Cuneo, con la società piemontese che si è aggiudicata 4 dei 6 precedenti scontri diretti e al momento staziona a 10 punti nelle zone alte della classifica, in coabitazione con Acicastello, a due lunghezze dal vertice e a una dalla seconda piazza, ma giovedì ha ceduto in casa al tie-break contro Reggio Emilia. Deve carburare l’Emma Villas, ancorata a quota 6 dopo lo stop a Macerata. Indisponibile per infortunio l’ex senese Giulio Pinali.



PRECEDENTI: 6 (4 successi MA Acqua S.Bernardo Cuneo, 2 successi Emma Villas Siena)

EX: Giulio Pinali a Siena nel 2022/23

Marco Volpato (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Sicuramente contro Siena non ci potremo permettere l'approccio e gli errori che abbiamo commesso contro Fano, uno su tutti non chiudere il quarto set che ci vedeva avanti 20-23. Sono una squadra che come noi ha dei piccoli deficit a livello di rosa in questo momento, sarà un bel test per capire a che punto siamo ».

Smartsystem Essence Hotels Fano - Gruppo Consoli Sferc Brescia

Per la prima volta una di fronte all’altra, Smartsystem Essence Hotels Fano e Gruppo Consoli Sferc Brescia si giocano tre punti importanti. La neopromossa marchigiana, con Cristoph Marks non troppo distante dai 1500 attacchi vincenti in Regular Season, ha accumulato un bottino di 5 punti ed è terz’ultima dopo lo stop a Pineto. I tucani occupano la quinta piazza a quota 9 dopo il successo casalingo al tie-break con Prata, frutto della prova corale e di un Simone Tiberti sempre sul pezzo.



PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno

Vincenzo Mastrangelo (Allenatore Smartsystem Essence Hotels Fano)- « Abbiamo ripreso ad allenarci fin da giovedì per preparare al meglio questa partita torniamo a giocare in casa cercando di migliorare il gioco al centro ed essere più incisivi nei momenti che contano. In questi giorni abbiamo lavorato sulle cose che non sono andate a Pineto, dobbiamo essere più continui ».

Delta Group Porto Viro - Evolution Green Aversa

Nella terza sfida tra Delta Group Porto Viro e Evolution Green Aversa il team veneto vuole rinnovare la tradizione favorevole che lo ha visto imporsi nei primi due incroci. La formazione ospite si presenta con un ex esperto come Gabriel Garnica, che nel precedente biennio alzava a Porto Viro. Con l’exploit last minute nella tana della capolista Ravenna, i padroni di casa (11 punti) sono a -1 dalla vetta, mentre Aversa, vittoriosa nella maratona interna da record con Catania è a quota 8 e vuole l’aggancio.



PRECEDENTI: 2 (2 successi Delta Group Porto Viro)

EX: Fernando Gabriel Garnica a Porto Viro nel 2022/23, 2023/24

Pedro Henrique Ferreira Silva (Delta Group Porto Viro)- « La vittoria in casa di Ravenna rappresenta un passo importantissimo nel nostro percorso in campionato, dimostra che siamo una grande squadra e ci dà fiducia per affrontare le prossime partite: possiamo sognare il primo posto in classifica e domenica cercheremo di prendercelo. Contro Aversa sarà una gara difficile, servirà molto pazienza e dovremo essere efficaci in contrattacco: è una fase che funziona già molto bene, ma possiamo fare ancora di più sfruttando tutte le opportunità che abbiamo. Sono contento di rincontrare Fefè Garnica, quando sono arrivato in Italia mi ha aiutato con la lingua, gli devo molto. Lui gioca palla veloce con i centrali e con Canuto, ma penso che dovremo concentrarci un po' di più su Motzo, che è il suo pallone di sicurezza ».

Conad Reggio Emilia - Banca Macerata Fisiomed MC-

Una vittoria a testa tra Conad Reggio Emilia e Banca Macerata Fisiomed MC, team che ad Halloween hanno fatto incetta di “dolcetti”. Gli emiliani sono passati al tie-break a Cuneo, i marchigiani hanno battuto 3-0 Siena. Al momento, però, i padroni di casa sono penultimi a 4 punti, gli ospiti, che ritrovano da ex Pier Paolo Partenio, sono noni a 6 come Cantù e Siena. Nella Conad Nicholas Sighinolfi mira ai 1000 punti in Regular Season (-6) e Paolo Bonola insegue l’attacco vincente n. 500 in carriera.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Banca Macerata Fisiomed MC, 1 successo Conad Reggio Emilia)

EX: Pier Paolo Partenio a Macerata nel 2018/19

Sebastiano Marsili (Banca Macerata Fisiomed MC)- « Sono molto contento della reazione della squadra dopo l’ultima sconfitta. Abbiamo fatto una gran partita di squadra, soprattutto tatticamente nel contrattacco. Quello che ha fatto la differenza è stato l’essere rimasti calmi e concentrati nella fine dei set sul punto a punto. A Reggio dobbiamo giocare così: insieme e concentrati ».

Cosedil Acicastello - Abba Pineto

Sesto scontro diretto tra Cosedil Acicastello - Abba Pineto. Il Club abruzzese ha il naso avanti avendone vinti 3 su 5 con una doppia festa in Sicilia: in Coppa (2020/21) e in campionato (2022/23). Tornata con 1 punto da Aversa, la formazione etnea è terza in classifica, con due lunghezze di vantaggio sugli ospiti, vittoriosi giovedì in tre set contro Fano. Aria di record in Regular Season, da una parte per Luka Basic (2 attacchi vincenti ai 500), dall’altra per Matteo Zamagni, che fiuta il muro n. 600.



PRECEDENTI: 5 (2 successi Cosedil Acicastello, 3 successi Abba Pineto

EX: - Allenatori: Mauro Puleo a Pineto nel 2010/11

Simone Di Tommaso (Allenatore Abba Pineto)- « La partita di Catania sarà certamente molto difficile, contro una squadra allestita per puntare al salto di categoria, composta da diversi giocatori con tanti anni di militanza in SuperLega. In casa stanno già dimostrando il loro potenziale, magari in trasferta hanno fatto maggiore fatica ma ciò non toglie che ci attende una partita con tante difficoltà. Questo non può comunque distoglierci dal nostro obiettivo, ovvero provare a fare il nostro gioco e magari a strappare dei punti. Vogliamo dare continuità alla vittoria di mercoledì e proseguire nel percorso di crescita e di acquisizione di identità e carattere da parte della squadra, oltre che nella evoluzione dei singoli giocatori, aspetto che viene fuori sempre più col trascorrere delle giornate. Allungare la striscia aperta mercoledì, sia nei punti che nel gioco: questo è il nostro obiettivo, consapevoli di avere dall’altra parte un’avversaria molto forte, ma vogliosi di allungare il nostro momento positivo ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 6ª GIORNATA-



Domenica 3 novembre 2024, ore 19.00

Cosedil Acicastello - Abba Pineto



Domenica 3 novembre 2024, ore 16.00



OmiFer Palmi - Consar Ravenna Arbitri: Armandola Cesare, Manzoni Barbara



Domenica 3 novembre 2024, ore 17.30



Tinet Prata di Pordenone - Campi Reali Cantù Arbitri: Giglio Anthony, Pernpruner Marco



Domenica 3 novembre 2024, ore 17.30



Emma Villas Siena - MA Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Merli Maurizio, Vecchione Rosario

Domenica 3 novembre 2024, ore 18.00



Smartsystem Essence Hotels Fano - Gruppo Consoli Sferc Brescia Arbitri: Pasin Marco, Scotti Paolo



Domenica 3 novembre 2024, ore 18.00



Delta Group Porto Viro - Evolution Green Aversa Arbitri: Di Bari Pierpaolo, Lentini Gianmarco

Domenica 3 novembre 2024, ore 18.00



Conad Reggio Emilia - Banca Macerata Fisiomed MC Arbitri: Chiriatti Stefano, Sessolo Maurina

Domenica 3 novembre 2024, ore 19.00

Cosedil Acicastello - Abba Pineto Arbitri: Marconi Michele, Nava Stefano

LA CLASSIFICA-

Consar Ravenna 12, Delta Group Porto Viro 11, Cosedil Acicastello 10, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 10, Gruppo Consoli Sferc Brescia 9, Evolution Green Aversa 8, Tinet Prata di Pordenone 8, Abba Pineto 8, Banca Macerata Fisiomed MC 6, Campi Reali Cantù 6, Emma Villas Siena 6, Smartsystem Essence Hotels Fano 5, Conad Reggio Emilia 4, OmiFer Palmi 2.