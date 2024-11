Ravenna, Acicastello e Cuneo tornano al successo, Palmi esonera Radici

ROMA - Una sesta giornata che ha visto la Consar Ravenna riscattare la sconfitta del turno infrasettimanale. Gli uomini di Valentini sono andati a vincere sul campo del fanalino di coda OmiFer Palmi. Il presidente della formazione calabrese Pino Carbone, al termine del match ha annunciato l’esonero di Andrea Radici che da domani verrà sostituito da Jorge Cannestracci. Successo pieno anche per la Cosedil Acicastello che in casa ha regolato in tre set l’Abba Pineto. Vittoria in trasferta al tie break per la MA Acqua S.Bernardo Cuneo sul campo di un Emma Villas Siena sempre priva di Nelli, convalescente. Al terzo posto anche la Gruppo Consoli Sferc Brescia corsara sul campo della Smartsystem Essence Hotels Fano. Cede il secondo posto la Delta Group Porto Viro che si fa battere in casa e raggiungere in classifica da una scintillante Evolution Green Aversa. La la Tinet Prata di Pordenone supera in tre set la Campi Reali Cantù e con lo stesso punteggio la Conad Reggio Emilia supera davanti al pubblico amico la Banca Macerata Fisiomed MC.

TUTTE LE SFIDE-

OmiFer Palmi - Consar Ravenna

La Consar rimonta a Palmi, vince la quinta partita su sei e resta saldamente al comando della classifica di A2. Pur priva di Guzzo, bloccato da un attacco influenzale, Ravenna trova punti e soluzioni vincenti un po’ in tutti i settori, soprattutto in battuta, con un Russo micidiale (7 degli 8 ace complessivi sono suoi), e conferme a muro. E dopo Zlatanov, quattro punti contro Porto Viro, gioisce anche per il buon impatto sul match di Bertoncello, che griffa i suoi primi due punti in A2. All’OmiFer, sempre più ultimo e alla quinta sconfitta, non basta il motivatissimo ex Benavidez, autore della sua migliore prestazione stagionale con 22 punti. I calabresi, partiti fortissimo, calano alla distanza e pagano i tanti errori al servizio (18) e in attacco (11).

Radici, allenatore di Palmi, rilancia Sperotto in regia in diagonale con Sala, conferme al centro per Gitto e Maccarone e in attacco per Corrado e Benavidez. Il libero è Donati.

Coach Valentini deve rinunciare a Guzzo, così da opposto gioca Ekstrand, con Feri in attacco insieme a Tallone. Il sestetto si completa con Russo in regia, Canella e Copelli al centro e Goi libero.

La Consar prova subito a far male in battuta con due ace di Russo e Tallone, l’arma più affilata di Palmi nelle prime battute è l’ex Benavidez, che segna tre dei primi 6 punti della sua squadra. Sperotto dai 9 metri regala il primo vantaggio ai suoi (8-7). Allunga l’OmiFer, ancora con Benavidez (11-8). Scatenato l’argentino ex Ravenna: il suo ace fa schizzare Palmi a +5 (16-11). Valentini prova a cambiare qualcosa: fuori Feri e dentro Zlatanov e successivamente Selleri rileva Russo. Ma Goi e compagni non riescono a cambiare passo. Due ace consecutivi di Russo aprono una fase in cui Ravenna sembra poter rientrare nel set (19-21) ma i padroni di casa stringono i denti, ripartono e si prendono il primo set con il settimo punto personale di Benavidez.

Gioca meglio la Consar nel secondo set, più lucida nella gestione della gara e più continua in attacco. Goi e compagni chiudono il primo allungo dei padroni di casa, da 6-4 a 6-7, e poi prendono un vantaggio di tre lunghezze (10-13) che difendono con un costante cambio palla. Il parziale di 6-1 (da 15-16 a 16-22) con Ekstrand in evidenza con tre punti, accompagna la Consar alla conquista del set.

Grande partenza della Consar nel terzo set (0-3): ci mette una pezza Benavidez. Sale di tono l’OmiFer che sull’asse Sala-Sperotto, riduce le distanze. Poi Benavidez fissa la parità a quota 9 e l’immediato sorpasso. La pausa di riflessione con il time out sortisce immediato effetto. La Consar effettua il controsorpasso riportandosi in vantaggio, ancora annullato da Benavidez. In questo frangente si mette in evidenza Bertoncello che con un muro e poi con un attacco entra nel tabellino con i suoi primi due punti in A2. Canella a sua volta ci mette due punti di fila per il +4 (16-20), un margine che non è in grado di rimontare.

La squadra di casa comincia il quarto set con tre cambi nello starting six: Mariani in regia per Sperotto, Carbone in attacco al posto di Corrado e Guastamacchia al centro al posto di Gitto. E sono proprio Carbone Guastamacchia a tenere in equilibrio il set fino al 7 pari. Qui l’attacco vincente di Tallone e il quarto ace della sua gara di Russo (7-10) determinano l’allungo che Palmi on chiude. Un errore in attacco dell’OmiFer spinge la Consar al +4 (11-15) Russo sale in cattedra dai 9 metri: tre ace consecutivi determinano il +7 (13-20) e sono la sentenza finale. L’OmiFer ha uno sprazzo con un tris di punti, ma riesce solo a contenere il divario e la Consar si porta a casa la quinta vittoria stagionale con il punto finale realizzato da Feri, come avvenne anche a Prata.

I protagonisti-

Pino Carbone (Presidente Omifer Palmi)- «La squadra non riesce a dare continuità al gioco e ad esprimere le potenzialità dei singoli che ritengo esserci. E’ il problema principale che ci ha portato nelle ultime ore a prendere delle decisioni importanti. La nostra intenzione è salvaguardare la categoria conquistata con tanti sacrifici. Abbiamo notato nelle ultime gare uno scollamento tra conduzione tecnica e squadra. Purtroppo, in questi casi, la società diventa un po’ codarda e sceglie la via più facile con l’esonero dell’allenatore con la speranza di dare la giusta scossa all’ambiente. La scelta è ricaduta su Jorge Cannestracci, che mercoledì sarà qui con noi. E’ un tecnico che ha un grande appeal con i giocatori e che sembra essere indicato per dare quella amalgama che oggi è venuta a mancare. Ci saranno anche dei nuovi ingressi nel gruppo squadra che a breve annunceremo. Stiamo decidendo i ruoli anche in base alle disponibilità di un mercato che si presenta abbastanza chiuso».

Antonio Valentini (Allenatore Consar Ravenna)- « Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile perché Palmi, pur essendo ultima, ha dimostrato di avere molta aggressività e tenacia. Il primo set è stata una riprova di questo. Poi i ragazzi sono stati bravi a sistemare tecnicamente alcune situazioni di gioco, la correlazione muro-difesa e il servizio, e a mantenere alta l’attenzione e ho avuto risposte importanti e belle da tutti, anche dai ragazzi più giovani, come Bertoncello oggi e come aveva fatto Zlatanov giovedì con Porto Viro. Entrano in campo perché la squadra ne ha bisogno e perché durante la settimana mi dimostrano in allenamento di lavorare bene e di crescere attraverso il lavoro ».

Il tabellino-

OMIFER PALMI - CONSAR RAVENNA 1-3 (25-22, 19-25, 19-25, 20-25) –

OMIFER PALMI: Sperotto 7, Corrado 3, Maccarone 6, Sala 12, Benavidez 22, Gitto 2, Prosperi Turri (L), Mariani 0, Iovieno 0, Donati (L), Carbone 6, Lawrence 0, Guastamacchia 5. N.E. Concolino. All. Radici.

CONSAR RAVENNA: Russo 9, Tallone 15, Canella 8, Ekstrand 12, Feri 9, Copelli 12, Roselli (L), Selleri 0, Goi (L), Zlatanov 0, Bertoncello 2. N.E. Mirabella, Grottoli. All. Valentini.

ARBITRI: Armandola, Manzoni.

Durata set: 27', 25', 28', 29'; tot: 109'

Tinet Prata di Pordenone - Campi Reali Cantù

Dopo due sconfitte al tie break la Tinet riassapora il gusto della vittoria. Lo fa con un 3-0 che ha avuto il suo punto di forza nella qualità difensiva gialloblù e che ha giovato delle grandi prestazioni individuali di Jernej Terpin, MVP di giornata e d i un Kristian Gamba che ha vinto, numeri alla mano, la sfida tra grandi ex con Marco Novello, che resta comunque il miglior marcatore della A2. Parte forte Cantù: 1-4. Gamba suona la carica con un delle sue specialità: doppio ace e doppio punto in contrattaccio: 6-4 e quota 3000 punti in Serie A sorpassati dopo pochi minuti di gioco. La Tinet si esalta in difesa e un Gamba in palla mette a terra ogni pallone. Errore in attacco di Novello 11-6 e time out Cantù. Si rifanno sotto i brianzoli con i muri di Galliani: 15-13. Gran difesa di Katalan e Cantù sbaglia il contrattacco permettendo un nuovo allungo Tinet: 19-15. Bravo Ernastowicz a crearsi opportunità di contrattacco e si torna a + 4: 22-18. L’errorein battuta di Candeli manda la Tinet a set point: 24-20. Katalan usa la clava e il suo primo tempo scardinà il muro di Cantù chiudendo il set 25-21.

Primo allungo di Prata grazie a difesa e muro: 4-2. In questo frangente Alberini trova soddisfazione ad affidarsi ad un Katalan reattivo. Il turno di servizio salto float propizia la fuga Tinet: 13-6. La Tinet è implacabile e nonostante i cambi brianzoli, vola: 18-7. Terpin in stato di esaltazione batte forte e cannoneggia in pipe: 20-9. Si incanta la fluidità di gioco di Prata che forse perde un po’ di intensità per il grande vantaggio e Cantù è lì: 22-17. Mette fine all’emorragia di punti Terpin e poi un contrattacco di Gamba manda la Tiet al set point: 24-17. Cantù non demorde: 24-19. La chiude un’invasione del palleggiatore Martinelli : 25-19 e 2-0 Tinet.

Mattiroli mantiene in campo tutti i subentrati tranne Novello che riprende il suo posto. Sono sempre le azioni difensive di Prata ad esaltarsi. Poi ci pensano le battute di Gamba e i muri di Katalan. C’è equilibrio ma Prata tiene sempre il naso avanti di un paio di punti. Poi Cantù impatta e per lunghi tratti si procede a braccetto. A spezzare l’incantesimo ci pensano un paio di bombe al servizio del solito Gamba: 19-16. Un paio di imprecisioni gialloblù riportano sotto i lombardi: 20-19. Muro del solito Gamba e 23-20. Gran difesa di Butti e Cantù va a -1 con Cormio. Ace di Quagliozzi e parità. Gamba stoppa a muro Candeli ed è match point. Annullato da un brillante diagonale di Novello. Pipe di Tiozzo e la situazione si ribalta: 24-25. Altro ribaltamento di fronte con l’errore in lungolinea di Novello. Il muro di Prata fa la voce grossa e si finisce 27-25 mandando in visibilio il PalaPrata.

I protagonisti-

Alessandro Mattiroli (Allenatore Campi Reali Cantù)- « Nonostante la sconfitta, devo dire che il risultato non è del tutto onesto con noi. Lo sport è meritocratico, ma sono molto contento di quello che i ragazzi hanno messo in campo, soprattutto chi di solito gioca meno, che è entrato in campo e ha fatto una bellissima partita. Sono ragazzi che lavorano tanto in settimana, vedo ogni giorno gli sforzi che fanno, e sono contento che abbiano fatto una bellissima partita. Purtroppo nei momenti decisivi ci è mancato quel qualcosina per chiudere il set quando ne abbiamo avuto la possibilità. Questa è la pallavolo, ma sono comunque contento dei ragazzi ».

Il tabellino-

TINET PRATA DI PORDENONE - CAMPI REALI CANTÙ 3-0 (25-21, 25-19, 27-25)

TINET PRATA DI PORDENONE: Alberini 1, Terpin 15, Scopelliti 3, Gamba 18, Ernastowicz 9, Katalan 7, Aiello (L), Benedicenti (L), Agrusti 0. N.E. Sist, Meneghel, Guerriero, Truocchio, Bomben. All. Di Pietro.

CAMPI REALI CANTÙ: Cottarelli 1, Tiozzo 7, Candeli 5, Novello 15, Galliani 7, Bragatto 0, Bacco (L), Butti (L), Cormio 2, Martinelli 0, Quagliozzi 3, Marzorati 5, Caletti 0. N.E. All. Mattiroli.

ARBITRI: Giglio, Pernpruner.

Durata set: 30', 27', 35'; tot: 92'.

Emma Villas Siena - MA Acqua S.Bernardo Cuneo

Tre tie-break in 8 giorni non sono cosa da poco, e Cuneo li festeggia tutti insieme nella vittoria di stasera a Siena. Oltre due ore e mezza di gioco al PalaEstra dove sia i padroni di casa dell’Emma Villas Siena che i biancoblù della MA Acqua S.Bernardo Cuneo si sono dati battaglia set dopo set, senza nulla da recriminarsi. Capitan sottile e compagni recuperano un primo set non ben approcciato, il terzo sfuma ai vantaggi, poi un ottimo colpo di coda sul finale del 4° parziale manda la decisione al tie-break, dove tutto il possibile succede e Cuneo la spunta con grande prova di squadra.

Coach Graziosi schiera: Nevot palleggio, Araujo opposto, Rossi e Trillini al centro, Randazzo e Cattaneo schiacciatori; Bonami (L).

Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Brignach opposto, Codarin e Volpato centro, Allik e Sette schiacciatori; Cavaccini (L).

I protagonisti-

Matteo Battocchio (Allenatore Ma Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Abbiamo saputo soffrire bene, oggi è stata non dura, di più. Bravi ragazzi. Siamo stati bravi ad accettare anche delle “cavolate” fatte e a non perdere il focus, questo è stato importantissimo».

Il tabellino-

EMMA VILLAS SIENA - MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO 2-3 (25-22, 19-25, 28-26, 22-25, 15-17)

EMMA VILLAS SIENA: Nevot 4, Cattaneo 13, Trillini 7, Araujo 30, Randazzo 10, Rossi 7, Bonami (L), Melato 1, Coser (L), Alpini 4, Ceban 0. N.E. Nelli, Pellegrini. All. Graziosi.

MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Sottile 0, Allik 13, Codarin 10, Brignach 28, Sette 20, Volpato 7, Pinali (L), Cavaccini (L), Agapitos 0, Malavasi 0, Mastrangelo 0, Compagnoni 0. N.E. Oberto, Chiaramello. All. Battocchio.

ARBITRI: Merli, Vecchione.

Durata set: 34', 25', 44', 28', 24'; tot: 155'.

Smartsystem Essence Hotels Fano - Gruppo Consoli Sferc Brescia

Al PalasAllende di Fano bella vittoria della Gruppo Consoli Sferc Brescia contro la Smartsystem Essence Hotels Fano in quattro set. I tucani guidano il match per due set e mezzo poi calano e rischiano l’ennesimo tie-break, allontanato dalla maggiore freddezza di Tiberti e compagni che riescono a portare a casa la posta piena ancorando nervi e testa all’obbiettivo. La Consoli Sferc Centrale amministra i vantaggi nei primi due set, poi il calo di tensione nel terzo comporta una flessione nella qualità del gioco dei tucani di cui la Virtus Fano approfitta, giocando con maggiore convinzione ed efficacia in difesa e a muro. Quarto parziale in vivace equilibrio, con un finale vibrante che vede Brescia prevalere grazie alla sua maggiore dimestichezza nell’uscire dalle difficoltà: annulla due match-ball e porta a casa il bottino pieno sfiorando il tie-break.

I padroni di casa sono in campo con Coscione e Marks, i centrali sono Mengozzi e Acuti, mentre a banda ci sono Roberti e Klobucar; il libero è Raffa.

Brescia parte con Tiberti in diagonale con Bisset, Cavuto e Cominetti in posto quattro, Erati e Tondo al centro con Hoffer libero.

Virtussini in difficoltà sotto i colpi dei battitori bresciani (2-5), ma Marks in prima linea e Klobucar al servizio ricuciono il break (8-9). La Consoli ricostruisce il vantaggio senza distrarsi, con Erati incisivo a muro e Cavuto chirurgico da posto quattro. Cominetti difende e consente il contrattacco di Bisset (14-19); Cavuto chiude in pipe (20-25).

Ricezione meno precisa per Brescia e Fano si tiene in scia: bene la palla di prima intenzione di Tiberti, il pallonetto di Bisset e il primo tempo di Tondo seguito da un triplo ace che agevola lo strappo decisivo (8-14). Merlo, dentro per Klobucar, passa in diagonale, poi un block e un servizio vincente avvicinano i padroni di casa, ma i tucani non si fanno sorprendere e chiudono lasciando gli avversari ancora a 20 e dando spazio a Raffaelli e Bonomi nel finale.

Ancora incertezza in ricezione e la Virtus può allungare a +3, ma il parziale di 4 a 0 innescato dal servizio di Cavuto riporta sopra Brescia. Fano riesce a tornare avanti approfittando di un paio di errori degli ospiti (15-13) e Franzoni entra per rispondere meglio alla battuta di casa, ma è il muro di Marks a costringere Zambonardi al time out sul 17-14. I virtussini si impegnano al massimo e si rianimano, difendendo e attaccando con coraggio, mentre Brescia non concretizza alcune occasioni in fase break e le paga (21-18). Si va al quarto (25-21).

La Consoli sa di dover contenere la reazione di Fano che continua a difendere e murare meglio. Gli ace di Tiberti e Cominetti ridanno slancio fino al 10-13, poi Brescia sbatte contro il block di casa e concede imprecisioni che tengono viva la Virtus. Raffa si supera in difesa su Cavuto e il set è di nuovo in bilico (17-18). I tucani non riescono a gestire il vantaggio di tre punti nel finale e si ritrovano sotto 21-20, complice il servizio di Mandoloni che entra e piazza un doppio ace. Fano difende coi denti e Marks trascina il parziale con cui i padroni di casa arrivano al set ball (22-24). Tondo in cattedra: prima mura proprio il tedesco e poi consegna il match ball a Brescia con un gran primo tempo. La mano di Cominetti non trema al servizio e neanche quella di Bisset, che chiude la partita allontanando lo spettro tie-break (25-27).

I protagonisti-

Roberto Zambonardi (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Dopo un avvio molto concreto dei miei, Fano ha migliorato battuta e difesa e ha sfruttato la spinta del suo pubblico e il nostro lieve calo. Anche oggi il nostro e i risultati su altri campi confermano che bisogna stare sempre lì e non mollare la tensione agonistica perché non ci sono match a senso unico. Sia nel terzo che nel quarto set i nostri piccoli allunghi sono stati vanificati, ma nel finale i ragazzi sono stati davvero lucidi e bravi a riacciuffare una partita la cui inerzia era spostata tutta su Fano. Direi che è stata una vittoria di tecnica e di carattere, quella di stasera ».

Il tabellino-

SMARTSYSTEM ESSENCE HOTELS FANO - GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA 1-3 (20-25, 20-25, 25-21, 25-27) –

SMARTSYSTEM ESSENCE HOTELS FANO: Coscione 0, Roberti 13, Acuti 6, Marks 25, Klobucar 2, Mengozzi 9, Rizzi (L), Merlo 9, Raffa (L), Mandoloni 2, Compagnoni 0, Tonkonoh 0. N.E. Magnanelli, Sorcinelli. All. Mastrangelo.

GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA: Tiberti 2, Cominetti 13, Tondo 10, Bisset Astengo 16, Cavuto 20, Erati 7, Hoffer (L), Bonomi 0, Cargioli 0, Franzoni (L), Manessi 0, Raffaelli 0. N.E. All. Zambonardi.

ARBITRI: Pasin, Scotti.

Durata set: 29', 31', 31', 37'; tot: 128'

Delta Group Porto Viro - Evolution Green Aversa

Partita perfetta della Evolution Green Aversa in trasferta contro la Delta Group Porto Viro. Una gara che sottolinea – ancora una volta – che Motzo è di una categoria superiore, con ben 27 punti a referto in 3 set e con 6 servizi vincenti messi a segno in momenti decisivi del match. Una prestazione da incorniciare e da far vedere alle scuole di pallavolo. E’ il successo di coach Tomasello che – insieme a tutti i suoi collaboratori – porta dopo 6 giornate la formazione normanna nei quartieri altissimi della classifica. Ridimensionata invece la squadra veneta, in giornata no, che perde la seconda piazza scivolando al quinto posto-

Sul muro di Arguelles la Delta Porto Viro ha cinque punti di vantaggio sulla Evolution Green Aversa (15-10) e tutto sembra andare a favore dei padroni di casa. Il divario resta invariato anche fino al 20-15, ma poi arriva il ciclone Motzo. Due servizi vincenti, attacchi vincenti da ogni posizione del campo, una serie clamorosa che porta la contesa addirittura sul 20-24 (parziale 0-9). Opposto normanno devastante, 12 i punti finali solo del primo parziale. Si cambia campo 0-1 (21-25).

Arguelles e Ferreira Silva lanciano subito i padroni di casa (6-2), ma questa volta a fare il fenomeno dai 9 metri è Lyutskanov che permette alla Evolution Green di accorciare e di portarsi ad un solo punto (11-10). Il pareggio a 11 col murone di Frumuselu. Aversa riesce anche ad andare avanti (14-15) e l’allenatore della Delta Group è costretto a chiamare time-out. Punto a punto fino alla fine del set, Canuto regala 2 set point ai normanni con un attacco ‘speciale’ che piega la resistenza di Porto Viro. Chiude – ovviamente – Motzo: 23-25. Primo punto conquistato.

Aversa cerca subito l’allungo (3-6), la Delta Gruop però rosicchia un punticino alla volta ed impatta a quota 10. Ad un certo punto poi Motzo decide che la partita si deve chiudere e inizia a buttare giù dei palloni ad altissima velocità che indirizzano subito il parziale verso la squadra di coach Tomasello (15-18). L’opposto di Aversa si prende la scena ma c’è da segnalare una gara mostruosa anche del libero Rossini così come delle bande e dei centrali. Gara fantastica di tutti gli elementi. Una battaglia da ricordare. Vince Aversa, finisce 0-3 (21-25, monster block di Frumuselu).

I protagonisti-

Daniele Morato (Allenatore Delta Group Porto Viro)- « Stavamo giocando abbastanza bene nel primo set, il pallino era nostro, poi il turno in battuta di Motzo ha cambiato tutto. Lui è fortissimo, penso sia l’opposto più forte della categoria e oggi ha fatto una partita clamorosa. Mentalmente l’abbiamo pagata, mi dispiace perché a Ravenna sembrava che fossimo noi la squadra di casa, stasera invece non siamo riusciti ad avere l’approccio giusto, a dare quel qualcosina in più che avevamo sempre tirato fuori nelle gare interne. Dobbiamo essere bravi ad accettarlo, siamo una squadra giovane e ci sta che nell’arco di una settimana sbagliamo una partita su tre. Voltiamo pagina e pensiamo alla prossima ».

Il tabellino-

DELTA GROUP PORTO VIRO - EVOLUTION GREEN AVERSA 0-3 (21-25, 23-25, 21-25)

DELTA GROUP PORTO VIRO: Santambrogio 2, Andreopoulos 12, Eccher 2, Arguelles Sanchez 12, Ferreira Silva 3, Sperandio 4, Lamprecht (L), Magliano 2, Innocenzi 0, Bellia 0, Morgese (L). N.E. Ballan, Ghirardi, Chiloiro. All. Morato.

EVOLUTION GREEN AVERSA: Garnica 1, Lyutskanov 11, Frumuselu 4, Motzo 27, Canuto 9, Arasomwan 2, Mentasti (L), Frankowski 0, Rossini (L), Minelli 0, Agouzoul 0. N.E. Ambrose, Barbon. All. Tomasello.

ARBITRI: Di Bari, Lentini.

Durata set: 28', 31', 30'; tot: 89'.

Conad Reggio Emilia - Banca Macerata Fisiomed MC

Reggio Emilia sbanca al PalaBigi vincendo 3-0 contro Macerata e scala la classifica. Ottiene il titolo di miglior realizzatore reggiano ancora una volta Andrea Gasparini, con 18 punti. L’MVP del match è stato assegnato a Rocco Barone, con 3 muri, 57% in attacco e 7 punti totali.

Primo set che parte in equilibrio, con le formazioni che viaggiano sulla stessa velocità. Reggio trova il vantaggio e allunga sugli avversari, che però non demordono e grazie ad un ottimo posizionamento a muro si avvicinano ai padroni di casa. Sul finire del set le formazioni si trovano in parità; infatti, il parziale si conclude ai vantaggi e a strappare la vittoria del set è proprio la Conad Reggio Emilia.

Secondo set che vede Macerata partire con il piglio giusto e portarsi in vantaggio di tre lunghezze. Barone e compagni però, grazie ad una buona fase di muro e difesa, riagganciano i marchigiani e si portano anche in vantaggio. Anche il servizio funziona bene per i reggiani, che concludono il set grazie ad un errore degli avversari.

Terzo set che inizia in parità, ma Reggio sfrutta bene tutte le occasioni possibili e si porta in vantaggio di quattro lunghezze. Macerata prova a rifarsi sotto, ma la formazione reggiana mantiene il vantaggio e amministra bene tutti i palloni. Il set si conclude con i granata che vincono in tranquillità il parziale, complici un ottimo servizio e una buona percentuale in attacco. La partita finisce con la prima vittoria reggiana da tre punti davanti al pubblico di casa.

Reggio parte col sestetto composto da Porro-Gasparini in diagonale principale, Suraci-Gottardo di banda, Barone-Sighinolfi al centro con De Angelis libero. Macerata risponde con Marsili al palleggio, Klapwijk opposto, Ottaviani e Valchinov martelli, Fall-Berger centrali con Gabbanelli libero.

Inizio di primo set che vede Macerata allungare subito di tre lunghezze sulla Conad (2-5). Porro copre la parallela a Ottaviani e piazza un muro che fa guadagnare il pareggio ai reggiani (5-5). Primo tempo di Berger (11-10). Ace di Suraci che fa allungare la Conad (17-13). Macerata si riporta sotto grazie ad un ottimo posizionamento a muro che mette in difficoltà i padroni di casa (18-16). Porro serve il suo martello Gottardo che in diagonale stretta trova il punto (19-17). Parità riagguantata dagli ospiti con un mani out di Klapwijk (22-22). Il set point lo conquista la Conad dopo l’errore al servizio di Macerata (24-23). Set che va ai vantaggi e che vede i reggiani uscirne vincenti grazie ad un monster block di capitan Barone (26-24).

Secondo set che vede le formazioni in parità (3-3). Ace di Ottaviani (5-7). Muro ospite che va a bloccare l’attacco di Gasparini (7-10). Primo tempo di Barone che fa riavvicinare i reggiani (11-12). Porro chiama in attacco Gasparini che risponde con un’ottima diagonale, Reggio trova la parità (15-15). Due monster block consecutivi di Barone portano la Conad in vantaggio (21-18). Attacca forte la Conad con Gottardo (22-19). Ace ai danni di Macerata propiziato da Gottardo che fa guadagnare il set point ai ragazzi di coach Fanuli (24-20). Berger trova il punto in primo tempo (24-22). Errore al servizio di Ottaviani, Reggio Emilia vince il secondo set (25-23).

Il terzo set vede i marchigiani partire in vantaggio (3-4). Ace di Porro che porta le formazioni in parità (6-6). Errore in attacco per Berger, Conad allunga di due lunghezze (10-8). Battuta sbagliata di Macerata (14-10). Il gioco al centro della Conad funziona al meglio, i reggiani allungano di quattro lunghezze (17-13). Ace di Valchinov che riporta sotto i suoi (17-15). Suraci da posto quattro spiazza il muro avversario (20-17). Lungolinea vincente del neoentrato Cavasin, Macerata accorcia (22-20). Match point conquistato dai reggiani grazie al muro in opzione di Barone (24-20). L’errore al servizio di Macerata, fa conquistare a Reggio Emilia la vittoria dell’incontro e i suoi primi tre punti della stagione davanti al proprio pubblico (25-21).

I protagonisti-

Fabio Fanuli (Allenatore Conad Reggio Emilia)- « Innanzitutto bisogna fare i complimenti ai ragazzi, perché in una settimana hanno giocato tanti set, hanno giocato tre partite intense con una trasferta in mezzo, ma non si sono mai tirati indietro, hanno lavorato duro e quindi penso che anche questa sera sia la giusta ricompensa al loro lavoro. Sapevamo che questa sarebbe stata una partita diversa rispetto alle altre, perché in genere dopo le partite infrasettimanali il ritmo è un po’ più basso, ci eravamo preparati a questo, sono stati molto bravi tutti i giocatori, molto lucidi nelle situazioni non codificabili, hanno fatto la scelta giusta in tutti i fondamentali. Sicuramente la strada è quella giusta. Come dico sempre testa bassa, lavoro, umiltà, perché il campionato è appena iniziato e le battaglie da affrontare sono ancora tante ».

Italo Vullo (Direttore Generale Banca Macerata Fisiomed)- « La partita l’abbiamo condotta noi per lunghi tratti, io non l’affronterei (la sconfitta, ndr) dal punto di vista tecnico o tattico. Purtroppo fuori casa abbiamo ancora il difetto di portarci dietro l’errore, poi ne paghiamo le conseguenze. Nei primi due set è successo questo, ne siamo stati penalizzati e quindi hanno vinto loro. Nel terzo siamo anche calati come morale perché questa è una squadra giovane, ma su quest’aspetto mentale bisognerà lavorarci ».

Il tabellino-

CONAD REGGIO EMILIA - BANCA MACERATA FISIOMED MC 3-0 (26-24, 25-23, 25-21) - CONAD REGGIO EMILIA: Porro 2, Gottardo 9, Barone 7, Gasparini 18, Suraci 13, Sighinolfi 5, Zecca (L), Stabrawa 0, De Angelis (L). N.E. Signorini, Guerrini, Bonola, Ades, Alberghini. All. Fanuli.

BANCA MACERATA FISIOMED MC: Marsili 1, Ottaviani 8, Berger 8, Klapwijk 10, Valchinov 11, Fall 10, Palombarini (L), Pozzebon 0, Ichino 0, Ferri 0, Cavasin 3, Sanfilippo 0, Gabbanelli (L). N.E. All. Castellano.

ARBITRI: Chiriatti, Sessolo.

Durata set: 34', 31', 28'; tot: 93'.

Cosedil Acicastello - Abba Pineto

Una Cosedil Saturnia Acicastello in grande spolvero quella che nel pomeriggio di oggi ha superato per 3-0 Abba Pineto, ritrovando la vittoria dopo il tie break di Aversa.

Il PalaCatania sorride ancora ai castellesi che sotto gli occhi del pubblico amico centrano la terza vittoria su tre, riprendono la marcia ai piani alti del campionato di Serie A2 Credem Banca scavalcando Delta Group Porto Viro e rimanendo a -2 dalla capolista Consar Ravenna.

Camillo Placì conferma la formazione di partenza già vista nell’ultime gare, schierando Davide Saitta in regia con Andrea Argenta al suo opposto. Al centro, la coppia composta da Filippo Bartolucci ed Elia Bossi, mentre in banda si affida a Javad Manavi e Luka Basic. A difendere in seconda linea nel ruolo di libero è Francesco Pierri.

Dall’altra parte, Di Tommaso colloca in campo il palleggiatore Catone opposto a Kaislasalo, Di Silvestre e Baesso come schiacciatori e la coppia centrale composta da Zamagni e Presta, mentre Morazzini occupa il ruolo di libero.

Primo e terzo set vinti agilmente dalla squadra di casa che nonostante le difficoltà fisiche dettate dalle gare ravvicinate riescono a centrare la vittoria pure del più combattuto secondo set ottenendo un successo rotondo.

Parte bene la Cosedil Saturnia Acicastello che schizza subito sul 6-2 grazie ad un efficace turno in battuta di Argenta. Gli ospiti interrompono la striscia positiva ma i padroni di casa non ci pensano due volte e si riappropriano del pallino del gioco grazie alla micidiale sette confezionata da Saitta e Bartolucci. Continua poi il trend positivo biancoblu per ciò che riguarda il muro, fondamentale che vede Saitta e compagni in cima alla speciale classifica del campionato cadetto (quoziente di quasi 3 punti a set, ndr). Il vantaggio così cresce e Di Tommaso è costretto a chiamare due volte time out, sul 16-9 e sul 18-11. Abba Pineto tenta di riavvicinarsi, accorciando fino al 19-15, ma è ancora una sette di Bartolucci a mettere le cose in chiaro e chiudere il primo parziale sul 25-20.

Secondo set combattuto ed in equilibrio fino al 14 pari: abile coach Placì a leggere l’andazzo anzitempo ed a far ruotare i suoi inserendo Rottman per Basic e Orto per Manavì. Dall’altra parte Kaislasalo e Zamagni mettono a terra palloni importanti ed il tabellone va sul 13-16, costringendo Placì al time out. L’allenatore castellese inserisce poi anche Volpe su Bossi, e la squadra di casa comincia a rimacinare punti trovando l’aggancio sul 18 pari. Bartolucci a muro segna il primo sorpasso 22-21, Argenta firma il 23-22. Gli ospiti si rifanno avanti capovolgendo la situazione ottenendo così il possibile set ball, annullato da Basic per ben due volte e poi ancora da Argenta. Cosedil Saturnia Acicastello cresce, Manavì in diagonale mette a segno il vantaggio (27-26), Placì carica i tifosi. Pineto trova ancora il pari, Volpe in primo tempo e Argenta a muro chiudono i conti sul 29-27.

Il meccanismo in casa Cosedil Saturnia Acicastello continua a girare per il verso giusto nel terzo set, con Manavi e Basic che ben serviti Saitta dettano i ritmi del gioco portando i compagni sul 14-9 e costringendo Di Tommaso a fermare il gioco. La musica però rimane la stessa, con Basic che seppur passato in seconda linea mette a terra ancora due pipe di fila (19-13). Argenta mette a terra il pallone numero 22 e 24, Saitta in ace libera l’urlo che significa bottino pieno per i suoi.

I protagonisti-

Camillo Placì (Allenatore Cosedil Acicastello)- « Una partita non tanto bella a livello di spettacolo, a parte il secondo set durante il quale c’è stato un po’ di pathos, un po’ di sofferenza sportiva. Bravi i ragazzi a recuperare la situazione non buona perché sia Basic che Manavì non si allenano forte per problemi fisici e vanno dosati, e per questo è stato importante l’ingresso di Rottman ed Orto che hanno fatto respirare i compagni ed hanno dato la possibilità alla squadra di riprendere ritmo, di giocare punto a punto e dare un indirizzo chiaro alla partita ».

Simone Di Tommaso (Allenatore ABBA Pineto)- « Purtroppo un’altra partita in trasferta nella quale non siamo riusciti ad esprimere la stessa qualità di gioco evidenziata mercoledì in casa. Dispiace perché nel secondo set abbiamo avuto l’opportunità di riaprirla, avevamo creato un buon solco e forse non essere stati lucidi nel gestire quel vantaggio, perdendo poi ai vantaggi, ha condizionato anche il terzo set. Complimenti a Catania, squadra di primissima fascia e costruita per un campionato importante, ma noi dobbiamo prenderci le nostre responsabilità: è la seconda volta che fuori casa non giochiamo come potremmo, riscontrando delle difficoltà a livello sia agonistico che tecnico. Dobbiamo lavorare su questo. Adesso possiamo solo archiviare questa partita e pensare alla prossima settimana, nella quale avremo un’altra gara importante in casa. Fortunatamente il calendario ci offre una settimana piena di allenamenti, attraverso la quale lavorare su ciò che non ha funzionato e prepararci al meglio ».

Il tabellino-

COSEDIL ACICASTELLO - ABBA PINETO 3-0 (25-20, 29-27, 25-19) –

COSEDIL ACICASTELLO: Saitta 1, Manavinezhad 10, Bossi 5, Argenta 12, Basic 13, Bartolucci 8, Lombardo (L), Rottman 2, Volpe 4, Sabbi 0, Orto 1, Pierri (L), Bernardis 0. N.E. Bartolini. All. Placì.

ABBA PINETO: Catone 1, Baesso 13, Presta 5, Kaislasalo 18, Di Silvestre 10, Zamagni 8, Pesare (L), Iurisci 0, Morazzini (L), Bulfon 0, Rampazzo 0. N.E. Molinari, Favaro, Calonico. All. Di Tommaso.

ARBITRI: Marconi, Nava.

Durata set: 30', 39', 30'; tot: 99'.

I RISULTATI-

OmiFer Palmi-Consar Ravenna 1-3 (25-22, 19-25, 19-25, 20-25)

Tinet Prata di Pordenone-Campi Reali Cantù 3-0 (25-21, 25-19, 27-25)

Emma Villas Siena-MA Acqua S.Bernardo Cuneo 2-3 (25-22, 19-25, 28-26, 22-25, 15-17)

Smartsystem Essence Hotels Fano-Gruppo Consoli Sferc Brescia 1-3 (20-25, 20-25, 25-21, 25-27)

Delta Group Porto Viro - Evolution Green Aversa 0-3 (21-25, 23-25, 21-25)

Conad Reggio Emilia-Banca Macerata Fisiomed MC 3-0 (26-24, 25-23, 25-21)

Cosedil Acicastello-Abba Pineto 3-0 (25-20, 29-27, 25-19)

LA CLASSIFICA-

Consar Ravenna 15, Cosedil Acicastello 13, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 12, Gruppo Consoli Sferc Brescia 12, Delta Group Porto Viro 11, Evolution Green Aversa 11, Tinet Prata di Pordenone 11, Abba Pineto 8, Conad Reggio Emilia 7, Emma Villas Siena 7, Banca Macerata Fisiomed MC 6, Campi Reali Cantù 6, Smartsystem Essence Hotels Fano 5, OmiFer Palmi 2.

IL PROSSIMO TURNO-

Venerdì 8 novembre 2024, ore 20.00



MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Cosedil Acicastello



Domenica 10 novembre 2024, ore 16.00



Abba Pineto - Tinet Prata di Pordenone



Domenica 10 novembre 2024, ore 17.30



Emma Villas Siena - Delta Group Porto Viro



Domenica 10 novembre 2024, ore 18.00



Banca Macerata Fisiomed MC - Campi Reali Cantù

Evolution Green Aversa - Consar Ravenna



Conad Reggio Emilia - Smartsystem Essence Hotels Fano



Martedì 12 novembre 2024, ore 20.00

Gruppo Consoli Sferc Brescia - OmiFer Palmi