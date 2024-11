Cuneo-Acicastello stasera apre la 7a giornata

ROMA- La Serie A2 Credem Banca torna in campo per il 7° turno di andata della Regular Season con un anticipo in programma oggi, venerdì 8 novembre, e cinque match previsti nella giornata di domenica 10 novembre, con un posticipo fissato per martedì 12 novembre.

Al momento la classifica vede al comando Ravenna con 15 punti, seguita da Acicastello a quota 13. In ritardo di tre lunghezze dalla vetta sgomitano Cuneo e Brescia, tallonate da un terzetto a 11 punti. Il programma si apre con la sfida da piani alti tra Cuneo e Acicastello, con prima battuta alle 20.00 di venerdì. Domenica sei match. Alle 16.00 Pineto vuole sfruttare il turno casalingo con Prata di Pordenone per agganciare a quota 11 i friulani, che invece sognano il salto in prossimità del vertice.

Alle 17.30 Siena attende Porto Viro, che lotta nel gruppetto a 11 punti con quattro lunghezze di vantaggio sui toscani.

Alle 18.00 si gioca in tre campi: spareggio tra Macerata e Cantù, appaiate a 6 punti, Aversa cerca di sgambettare la locomotiva Ravenna, Reggio Emilia vuole il quarto successo di fila, ma deve fare i conti con Fano, penultima e obbligata a muovere la classifica.

Il turno si chiude alle 20.00 di martedì, Brescia vuole sfruttare la gara casalinga contro Palmi, attualmente ultima della classe e ancora all’inseguimento del primo successo esterno.

TUTTE LE SFIDE-

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Cosedil Acicastello

Alle porte la prima sfida in Serie A tra MA Acqua S.Bernardo Cuneo e Cosedil Acicastello. A tre punti dalla vetta, i padroni di casa hanno una lunghezza di ritardo dagli etnei e, dopo il successo al tie break a Siena, occupano il gradino più basso del podio a quota 12 in coabitazione con Brescia, mentre il sodalizio siciliano è al secondo posto solitario dopo il successo casalingo in tre set con Pineto. Nel team piemontese Felice sette si avvicina ai 1500 punti nelle stagioni regolari, obiettivo distante 23 sigilli.

PRECEDENTI: Nessuno



EX: Domenico Cavaccini a Acicastello nel 2023/24

Andrea Malavasi (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Quattro partite in 13 giorni è veramente tosta, considerando che le ultime gare sono sempre andate tutte al quinto set, la stanchezza dei titolari si fa sentire e proprio per questo noi riserve dobbiamo sempre farci trovare pronti. La squadra arriva più solida e unita di prima; dalle ultime partite abbiamo capito e ragionato su come fare in modo di collaborare meglio tra noi giocatori. Sappiamo che Acicastello è una squadra molto forte e che di sicuro ci metterà in difficoltà, ma io sono molto positivo e credo che in qualche modo riusciremo a cavarcela. Ci aspettiamo una partita molto combattuta e speriamo il più lunga possibile, perché abbiamo imparato a subire colpi, ma anche a darli. Devo dire che dalle partite che sono riuscito a vedere, i catanesi sono un gruppo bello compatto in quasi tutto, infatti hanno creato una squadra che come obbiettivo principale ha la promozione, tuttavia noi non siamo da sottovalutare quindi mi aspetto una bella partita combattuta il più possibile e poi si vedrà ».

Camillo Placì (Allenatore Cosedil Acicastello)- « Anche Cuneo è una squadra costruita per cercare di vincere il campionato, ci ha provato l'anno scorso, senza centrare l'obiettivo, ed è ripartita con buone intenzioni. Di certo è una squadra di qualità con giocatori eccellenti e quella di domani sarà sicuramente una partita intensa, in cui si combatterà per vincere. Conosciamo i loro punti di forza e quelli in cui sono più deboli, ce la giocheremo al meglio dal punto di vista tecnico, tattico e agonistico ».

Abba Pineto - Tinet Prata di Pordenone

Ecco l’incrocio n.8 tra Abba Pineto e Tinet Prata di Pordenone. Il club abruzzese ha prevalso solo nel primo faccia a faccia e vuole rompere il sortilegio che lo ha visto sconfitto negli ultimi sei incontri con la Tinet, che in classifica ha 11 punti, tre in più dell’Abba. I padroni di casa vengono dallo stop netto in Sicilia, gli ospiti dal successo interno per 3-0 con Cantù. A caccia di record in Regular Season Paolo Di Silvestre da una parte (17 attacchi vincenti ai 1500), Kristian Gamba dall’altra (31 punti ai 2500).

PRECEDENTI: 7 (1 successo Abba Pineto, 6 successi Tinet Prata di Pordenone)

EX: Nessuno

Emanuele Rampazzo (Abba Pineto)- « Veniamo da una partita complicata sul campo di Acicastello, nella quale non siamo riusciti a tenere il livello dei nostri avversari in battuta e siamo risultati troppo fallosi in attacco. Nel secondo set avevamo reagito bene, ma perdere poi ai vantaggi ha probabilmente influito anche sulla resa della terza parte di gara. Su questo aspetto, che è soprattutto mentale, stiamo lavorando per trovare continuità, visto che comunque in stagione si sono visti anche apici positivi, come contro Siena nel primo set o contro Fano. Prata? Partita difficile, come tutte in questo campionato. Dovremo essere bravi a tenere il cambio-palla ed a spingere in battuta. Il campo è il nostro e questo può essere un aspetto importante per andare a caccia di un risultato favorevole ».

Filippo Guerriero (Tinet Prata di Pordenone)- « Arriviamo da una partita nella quale è stato fondamentale il terzo parziale, perchè ha dimostrato che sappiamo reagire e anche prendere le contromisure ai cambiamenti attuati dall'avversario. Sicuramente anche contro Pineto dobbiamo proseguire il percorso intrapreso perchè anche con Ravenna e e Brescia, nonostante le sconfitte al tie break abbiamo giocato bene. Dando un'occhiata alla classifica dobbiamo cogliere l'occasione e provare a staccare Pineto, che è distante solo tre punti, con l'obiettivo di restare nella parte alta della classifica. Per farlo affrontiamo la trasferta con grande voglia e tanta grinta ».

Emma Villas Siena - Delta Group Porto Viro

Nono capitolo dei confronti tra Emma Villas Siena e Delta Group Porto Viro. La tradizione è favorevole al collettivo toscano, vittorioso in 6 degli 8 precedenti match, ma con un ritardo di quattro lunghezze nel torneo in corso sulla squadra veneta, capofila del terzetto a 11 punti in classifica. Bruciata al tie break in casa con Cuneo, la formazione senese ha perso le sue ultime quattro gare. Anche Delta Group viene da un turno negativo nell’ultimo fine settimana per lo stop interno in tre set con Aversa.



PRECEDENTI: 8 (2 successi Delta Group Porto Viro, 6 successi Emma Villas Siena)

EX: Nessuno

Stefano Trillini (Emma Villas Siena)- "Porto Viro sta giocando molto bene ed è stata protagonista di un buon avvio di stagione. Sappiamo quindi che sarà una sfida difficile, anche perché arriviamo a questo incontro dopo un periodo certamente complicato per noi. Però giocheremo in casa e vogliamo cercare di rimettere le cose a posto e di tornare a vivere un pomeriggio positivo. Se ripenso alla nostra ultima sfida casalinga contro Cuneo credo che non tutto sia da buttare nella nostra prestazione. È ovvio che è assai brutto il fatto che non siamo riusciti a vincere, e il successo ci manca ormai da alcune settimane. Però abbiamo anche messo in campo delle cose positive, e abbiamo dimostrato che siamo in crescita. Ci sentiamo carichi e pronti in vista della prossima partita. Abbiamo voglia di riscattarci, sarà importante anche l’atteggiamento che riusciremo a mettere in campo ».

Andrea Innocenzi (Delta Group Porto Viro)- « Domenica affronteremo una delle migliori squadre del campionato a mio avviso, in un palazzetto che per ‘fama’ e per tradizione risulta essere ostico, soprattutto per i nostri colori. Penso che Siena si presenterà in campo con tanta voglia di riscatto e di vincere a tutti i costi. L’assenza di Nelli nelle scorse giornate si è fatta sentire, detto questo, non possiamo assolutamente sottovalutare l’avversario: con o senza il suo opposto titolare, la Emma Villas è molto competitiva, in rosa ha tanti giocatori con grande esperienza in questa categoria e in quella superiore, che dunque sanno gestire bene ogni momento della gara. Dovremo affrontare il match aggredendoli fin dall’inizio e giocando in modo spensierato, come abbiamo fatto finora ».

Banca Macerata Fisiomed MC - Campi Reali Cantù

Prima sfida tra Banca Macerata Fisiomed MC e Campi Reali Cantù, appaiate a 6 punti in posizione arretrata. Si tratta di uno scontro diretto per migliorare la propria classifica e tornare al successo dopo le trasferte deludenti dell’ultimo turno: i padroni di casa sono rimasti a secco sul campo di Reggio Emilia, mentre i canturini, ora al secondo match esterno di fila, vengono dalla battuta d’arresto con il massimo scarto a Prata di Pordenone. Un ex per parte nei roster: Giuseppe Ottaviani e Andrea Bacco .

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Giuseppe Ottaviani a Cantù nel 2022/23, 2023/24; Andrea Bacco a Macerata nel 2022/23

Luca Pozzebon (Banca Macerata Fisiomed MC)- « Contro Reggio Emilia è stata una partita complicata, perché era una diretta rivale per quanto riguarda la classifica, c’è rammarico, ma potremmo rifarci subito domenica contro Cantù. Cantù è una avversario che ha uno storico simile al nostro, con una serie di sconfitte e vittorie. Come Reggio Emilia è una squadra da non prendere sottogamba ».

Marco Bragatto (Campi Reali Cantù)- « Non sarà un partita facile, soprattutto dopo l’inserimento del nuovo opposto. Veniamo entrambi da due sconfitte amare, e penso ci sarà voglia di rivalsa da entrambi i lati. Speriamo di riuscire ad esprimere il nostro gioco, che sono sicuro possa ancora crescere e diventare sempre più costante ».

Evolution Green Aversa - Consar Ravenna

Terzo confronto in Serie A tra Evolution Green Aversa e Consar Ravenna, squadre che finora hanno vinto una gara a testa nei due precedenti faccia a faccia. La capolista romagnola (15 punti), reduce dal 3-1 corsaro a Palmi, in Campania ritrova da rivali due atleti del calibro di Martins Arasomwan e Gabriel Garnica, mentre i padroni di casa, vittoriosi con il massimo scarto a Porto Viro, ora lottano nel terzetto a 11 punti. Nella Evolution Matheus Motzo punta ai 2000 attacchi vincenti in carriera, ora a -8.



PRECEDENTI: 2 (1 successo Evolution Green Aversa, 1 successo Consar Ravenna)

EX: Martins Arasomwan a Ravenna nel 2020/21, 2022/23, 2023/24; Fernando Gabriel Garnica a Ravenna nel 2009/10

Bruno Canuto (Evolution Green Aversa)- « Siamo carichi e pronti per questa sfida. L’ultima partita con Porto Viro (vinta 0-3 in trasferta) è stata davvero intensa: siamo stati spesso in svantaggio nei set, ma ho visto una squadra più concentrata e determinata. Questa vittoria ci ha resi ancora più forti e uniti. E adesso si torna tra le mura amiche. Giocare in casa ci dà sempre qualcosa in più; sappiamo che non sarà facile contro Ravenna, ma abbiamo lavorato tanto e bene per farci trovare pronti. Vedo una squadra più forte e coesa. Ognuno di noi mette a disposizione le sue qualità e con l’arrivo di ragazzi con esperienza, il gruppo si è ancora più cementato. C’è un detto in Brasile: ‘Nessuno lascia la mano di nessuno’, e qui lo stiamo mettendo in pratica. Qualsiasi difficoltà viene affrontata e risolta tra di noi, con chiarezza e unità. Quest’anno vedo più tifosi al palazzetto, con tanto entusiasmo. È come avere un settimo giocatore in campo! E’ la famosa ‘torcida’ brasiliana che sono sicuro ci supporterà per tutta la lunga stagione. Questo tifo ci dà una spinta incredibile e rende il PalaJacazzi un luogo difficile per ogni squadra avversaria. Diventiamo ancora più carichi grazie al loro sostegno, e domenica saranno al nostro fianco per una sfida che promette grande spettacolo ».

Antonino Russo (Consar Ravenna)- « Quella di Aversa si annuncia una partita molto difficile, su un campo nel quale per le squadre ospiti sarà durissima portare via la vittoria, anche perchè c'è un pubblico molto appassionato che sa trascinare e accompagnare la propria squadra. Sarà importante partire bene, con il giusto atteggiamento e dovremo essere bravi a resistere e gestire le loro ondate di entusiasmo e rimanere sempre concentrati. Siamo preparati a disputare una gara sul filo dei punti. Per noi, visto anche il valore di Aversa, è sicuramente un altro test di maturità ».

Conad Reggio Emilia - Smartsystem Essence Hotels Fano

Gara inedita tra Conad Reggio Emilia e Smartsystem Essence Hotels Fano. I padroni di casa hanno superato l’avvio choc di stagione e inseguono il quarto successo di fila per incrementare il bottino di 7 punti. Penultima a quota 5 dopo la sconfitta casalinga per 3-1 con Brescia, la neopromossa vuole invece la svolta. Quattro gli ex: su un fronte Pier Paolo Partenio e Pawel Stabrawa, sull’altro Cristoph Marks (5 punti ai 1500 in Regular Season) e coach Vincenzo Mastrangelo. Nella Conad Paolo Bonola cerca il punto n. 500 in carriera, Nicholas Sighinolfi il n. 1000 nelle stagioni regolari.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Pier Paolo Partenio a Fano nel 2022/23, 2023/24; Pawel Stabrawa a Fano nel 2021/22; Christoph Marks a Reggio Emilia nel 2023/24 - Allenatori: Vincenzo Mastrangelo a Reggio Emilia nel 2018/19, 2020/21, 2021/22

Alessandro Zecca (Conad Reggio Emilia)- « Di sicuro arrivare da tante vittorie ci può aiutare, perché adesso è un periodo in cui siamo in fiducia e stiamo acquisendo le nostre certezze, le nostre consapevolezze e quindi cercheremo di dare il massimo anche contro Fano in casa. Loro sono una squadra ben rodata e difficile da affrontare, ma noi siamo consapevoli di quello che vogliamo fare, di quello che vogliamo dare in campo e daremo il massimo contro una squadra forte e ben equilibrata in tutti i fondamentali ».

Federico Roberti (Smartsystem Essence Hotels Fano)- « Dovremo essere cinici, freddi e agguerriti. Non siamo inferiori a nessuno, anche contro Brescia abbiamo sfiorato il tie break. Stiamo lavorando bene e sono sicuro che i risultati arriveranno. La Conad è in un buon momento ma è una nostra diretta concorrente, dobbiamo cominciare a fare punti fuori casa. Il periodo di adattamento al nuovo campionato ci sta, ma ora bisogna cominciare a sfruttare le poche occasioni che ti capitano in partita e fare la differenza. Nella scorsa stagione potevi permetterti delle “lunghe” pause, quest’anno no ».

Gruppo Consoli Sferc Brescia - OmiFer Palmi

Gruppo Consoli Sferc Brescia e OmiFer Palmi si misurano per la prima volta e arrivano al match con situazioni di classifica opposte. I Tucani, grazie anche al blitz in quattro set centrato sul campo di Fano, si sono portati a 12 punti sul gradino più basso del podio a braccetto con Cuneo. La formazione calabrese, ultima a quota 2, viene dalle sconfitte patite in quattro set a Cantù e in casa con la capolista Ravenna. Nelle fila dell’OmiFer c’è rammarico per il calo nell’ultima gara dopo l’ottimo avvio.



PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno

Simone Tiberti (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- «La partita di martedì è contro l'ultima in classifica solo sulla carta, perché abbiamo già chiaro che il livello di questa A2 ci pone di fronte comunque a squadre di livello. Palmi in questo momento è in difficoltà, ha cambiato allenatore e andrà sul mercato, quindi ci aspettiamo di trovare un sestetto che vuole rifarsi di un avvio difficile e chissà, magari avrà già qualche giocatore nuovo in rosa. Noi rientriamo da due giorni di riposo dopo il tour de force che ha però portato buoni frutti e stiamo preparando la gara al meglio, senza abbassare il livello di attenzione ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 7ª GIORNATA-

Venerdì 8 novembre 2024, ore 20.00

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Cosedil Acicastello Arbitri: Venturi Giuliano, Russo Roberto

Domenica 10 novembre 2024, ore 16.00

Abba Pineto – Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Armandola Cesare, Selmi Matteo

Domenica 10 novembre 2024, ore 17.30

Emma Villas Siena – Delta Group Porto Viro Arbitri: Nava Stefano, Salvati Serena

Domenica 10 novembre 2024, ore 18.00

Banca Macerata Fisiomed MC – Campi Reali Cantù Arbitri: Cruccolini Beatrice, Clemente Andrea

Domenica 10 novembre 2024, ore 18.00

Evolution Green Aversa – Consar Ravenna Arbitri: Grossi Dario, Colucci Marco

Domenica 10 novembre 2024, ore 18.00

Conad Reggio Emilia – Smartsystem Essence Hotels Fano Arbitri: Gaetano Antonio, Jacobacci Sergio

Martedì 12 novembre 2024, ore 20.00

Gruppo Consoli Sferc Brescia – OmiFer Palmi Arbitri: Marconi Michele, Stellato Giuseppina

LA CLASSIFICA-

Consar Ravenna 15, Cosedil Acicastello 13, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 12, Gruppo Consoli Sferc Brescia 12, Delta Group Porto Viro 11, Evolution Green Aversa 11, Tinet Prata di Pordenone 11, Abba Pineto 8, Conad Reggio Emilia 7, Emma Villas Siena 7, Banca Macerata Fisiomed MC 6, Campi Reali Cantù 6, Smartsystem Essence Hotels Fano 5, OmiFer Palmi 2.

