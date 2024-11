Il friday night Reggio Emilia-Cantù apre la 9a giornata

ROMA- La 9a giornata di andata della Serie A2 Credem Banca è articolata tra venerdì 22 e domenica 24 novembre. Classifica cortissima in testa con cinque squadre racchiuse in due punti. A guidare i giochi con 18 punti è Brescia dopo l’impresa sul campo di Ravenna, ora seconda a quota 17 in coabitazione con Cuneo, Acicastello e Prata di Pordenone. In coda Palmi è isolata con 2 punti conquistati e dista cinque lunghezze dal penultimo posto, attualmente occupato a quota 7 da Reggio Emilia, squadra che apre le danze del 9° turno con l’anticipo di venerdì, alle 20.00, contro Cantù, avanti di due punti sugli emiliani. Sabato, alla stessa ora, è la volta dello scontro diretto a ridosso del vertice tra Cuneo e Prata di Pordenone. Sono cinque le partite in programma domenica. A caccia di ossigeno, alle 16.00 Fano e Palmi. Alle 17.30 in campo Siena e Acicastello, club che hanno assaggiato la SuperLega. In simultanea, alle 18.00, Pineto riceve la visita di Ravenna e Porto Viro ospita Macerata. Match delicato alle 19.00, la capolista Brescia incrocia Aversa, che sogna l’aggancio.

TUTTE LE SFIDE-

Conad Reggio Emilia - Campi Reali Cantù

Sfida n. 21 tra Conad Reggio Emilia e Campi Reali Cantù. Nei precedenti il team reggiano si è aggiudicato due gare in più rispetto a quello lombardo. In classifica i padroni di casa sono penultimi a quota 7 dopo lo stop in Sicilia, gli ospiti vengono dal 3-0 su Pineto valso il salto a 9 punti. Tre ex nei roster: da una parte Andrea Gasparini e Antonino Suraci, dall’altra Nicola Tiozzo (10 attacchi vincenti ai 2500 in carriera).



PRECEDENTI: 20 (9 successi Campi Reali Cantù, 11 successi Conad Reggio Emilia)

EX: Andrea Gasparini a Cantù nel 2018/19, 2019/20; Antonino Suraci a Cantù nel 2017/18, 2018/19, 2019/20; Nicola Tiozzo a Reggio Emilia nel 2014/15.

Davide Signorini (Conad Reggio Emilia)- « Venerdì vedremo una Conad con tanta voglia di riscatto per le partite passate che non sono andato come volevamo e per questo ci stiamo allenando tanto. L'inizio settimana è andato bene e adesso cercheremo di dimostrarlo anche in questo anticipo di giornata. Di sicuro loro hanno un opposto molto forte e quindi cercheremo di contenerlo bene. Hanno un buon gioco pulito e quindi dobbiamo cercare di stare attenti a fare tutto nel migliore dei modi ».

Francesco Quagliozzi (Campi Reali Cantù)- « La prossima sarà una partita importante per noi, ma soprattutto per la classifica. Sarà un match tosto, ma noi arriviamo in forma, daremo il nostro meglio e cercheremo di esprimere la nostra miglior pallavolo possibile ».

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Tinet Prata di Pordenone

Scontro diretto da piani alti tra MA Acqua S.Bernardo Cuneo e Tinet Prata di Pordenone, team in ritardo di un punto dalla vetta e pronti per il faccia a faccia n.9 dopo 3 successi piemontesi e 5 friulani. La squadra di casa viene dal blitz a Palmi in tre set, gli ospiti dal 3-1 centrato con Siena. L’ MA Acqua S.Bernardo festeggia le 200 gare in carriera di Felice Sette. L’unico ex è Kristian Gamba, che giocava in B con Cuneo.



PRECEDENTI: 8 (3 successi MA Acqua S.Bernardo Cuneo, 5 successi Tinet Prata di Pordenone)

EX: Nessuno

Roberto Mastrangelo (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Torniamo a giocare in casa dopo una trasferta complicata dal punto di vista geografico, dalla quale però siamo stati bravi a tornare con 3 punti pieni. Affronteremo Prata che è una squadra molto forte, sia per le sue individualità che per il gioco che ha espresso fino a questo punto e infatti la sua posizione in classifica riflette queste caratteristiche. Sarà una partita da giocare a viso aperto, scontro diretto tra due squadre a pari punti; loro forse avranno una spinta in più volendo provare a fare risultato in casa nostra quindi dovremo essere bravi ad approcciare con determinazione il match dal primo set, cosa che qualche volta ci è mancata. Stiamo lavorando molto per cercare maggiore continuità in ciò che facciamo bene e migliorare tanti aspetti del gioco dove non esprimiamo ancora il massimo potenziale. Sarà anche importante restare uniti e concentrati nei momenti di difficoltà che arriveranno. Il pubblico di Cuneo, sempre caldissimo, sarà un'arma in più da poter giocare ».

Alex Aiello (Tinet Prata di Pordenone)- « Senza dubbio sarà bellissimo andare a giocare in uno dei palazzetti storici per la pallavolo italiana. La squadra di Cuneo è sempre una delle favorite e questo ci da una motivazione ulteriore. Sarà importante mantenere i nervi saldi, pensare al nostro gioco e continuare a dimostrare lo spirito combattivo che abbiamo avuto nelle ultime gare. Come vuole Coach Di Pietro dobbiamo scendere in campo cercando di dare sempre il 101%, fattore che si rivelerà fondamentale nelle gare decisive del campionato ».

Smartsystem Essence Hotels Fano - OmiFer Palmi

Quarto incrocio tra Smartsystem Essence Hotels Fano e OmiFer Palmi, con i calabresi avanti 2-1. Sul piatto punti pesanti, il collettivo marchigiano è undicesimo a quota 8 dopo il ko a Porto Viro, la squadra ospite, sopraffatta da Cuneo in tre set, è ultima a 2 e deve cambiare marcia. Da una parte Christoph Marks è a 10 punti dai 2000 in Italia, dall’altra la new entry Matteo Paris è a 3 punti dai 500 in carriera.



PRECEDENTI: 3 (1 successo Smartsystem Essence Hotels Fano, 2 successi OmiFer Palmi)

EX: Nessuno

Federico Compagnoni (Smartsystem Essence Hotels Fano)- « Palmi arriva a questo appuntamento dopo una serie di sconfitte. Non sono riusciti a fare tanti punti in questa fase della stagione ma nelle ultime settimane hanno modificato l’organico con l’arrivo del nuovo mister e del nuovo palleggiatore. Fano dovrà affrontare la gara con il giusto approccio. Sarà necessaria cattiveria agonistica prima di tutto e dovremo essere anche più cinici, condizioni che a Porto Viro non ci sono state. Dovremo mettere pressione in battuta, un fondamentale che in questa categoria fa la differenza. E poi giochiamo in casa, un fattore per noi fondamentale ».

Graziano Maccarone (OmiFer Palmi)- « Quella di domenica è una partita importante per noi. Andiamo a giocarci uno scontro diretto contro un avversario che, sulla carta, dovrebbe avere i nostri stessi obiettivi che sono quelli della salvezza. Giochiamo fuori casa in un campo che conosciamo bene. Andremo agguerriti perché abbiamo fame di riscatto e nessuno di noi si tirerà indietro da qui alla fine. Abbiamo l'obiettivo di tornare a fare punti e faremo di tutti per raggiungerlo ».

Emma Villas Siena - Cosedil Acicastello

Prima sfida tra Emma Villas Siena e Cosedil Acicastello, club che hanno provato le gioie e i dolori della massima serie. Ottavi a 10 punti, i padroni di casa vengono dalla delusione in Friuli, gli ospiti sgomitano nel quartetto a un punto dalla vetta grazie al 3-0 su Reggio Emilia. Un ex per parte nei roster: Luigi Randazzo e Manuele Lucconi. Sfida tra bomber a caccia di record in Regular Season: Gabriele Nelli (20 attacchi vincenti ai 2000) e Andrea Argenta (2 attacchi vincenti ai 2500).



PRECEDENTI: Nessuno

EX: Luigi Randazzo a Acicastello nel 2023/24; Manuele Lucconi a Siena nel 2019/20

Luigi Randazzo (Emma Villas Siena)- « Sicuramente siamo attesi da una gara complicata. Abbiamo affrontato una prima parte della stagione con varie problematiche fisiche. Acicastello è una squadra forte, hanno voglia di fare bene e di tornare in SuperLega, noi vogliamo fare una buona partita e abbiamo le qualità per poterlo fare. Affrontiamo una squadra fisica e completa, battono bene e attaccano con profitto. Questa sarà una settimana importante, dobbiamo fare un clic e uno scatto in avanti per poter imporre il nostro gioco in campo ».

Piero D'Angelo, Direttore Sportivo (Cosedil Acicastello)-« Una partita molto importante contro una squadra molto forte, costruita per vincere il campionato o comunque per lottare con le prime. Anche Siena può contare su alcuni giocatori che provengono dalla SuperLega, tra i quali il nostro ex giocatore, Luigi Randazzo. Sarà una partita molto dura ma noi siamo pronti ad affrontarla e a giocarcela al meglio ».

Abba Pineto - Consar Ravenna

Gli unici 8 punti accumulati finora e il prossimo turno in calendario non danno tranquillità all’Abba Pineto, che affronta l’ex capolista Consar Ravenna, bestia nera mai sconfitta nei 4 precedenti. Il gruppo abruzzese viene dalla sconfitta netta a Cantù, la formazione romagnola, che ritrova un ex da rivale, Matteo Zamagni, viene dal crollo in casa con Brescia costato la vetta. Gli ospiti sono ora secondi in buona compagnia.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Consar Ravenna)

EX: Matteo Zamagni a Ravenna nel 2010/11

Saverio Di Lascio (Consar Ravenna)- « E’ dall’inizio dell’annata agonistica che lavoriamo bene in palestra durante la settimana e la sconfitta contro Brescia non ci ha disorientato. Qui c’è un gruppo di ragazzi molto attenti al loro percorso di crescita, molto motivati e consapevoli di quello che valgono. Lo dimostreremo anche a Pineto in una partita sicuramente difficile contro una squadra che ha valori piuttosto importanti, giocatori d’esperienza e che soprattutto nel suo palazzetto sa essere particolarmente temibile. E non si portano al tie-break avverarie come Siena e Aversa se non si hanno valori e qualità di rilievo. Ci aspetta una gara dura ma siamo pronti per affrontarla nel migliore dei modi ».

Delta Group Porto Viro - Banca Macerata Fisiomed MC

Una vittoria per parte nei due unici precedenti tra Delta Group Porto Viro e Banca Macerata Fisiomed MC, club che vogliono migliorare le rispettive posizioni in classifica. Vittoriosi con il massimo scarto contro Fano e al secondo turno di fila in casa contro una rivale marchigiana, i giganti veneti sono settimi a 14 punti, mentre il team maceratese, caduto ad Aversa dopo tre parziali tirati, ora è nono a quota 9.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Banca Macerata Fisiomed MC, 1 successo Delta Group Porto Viro)

EX: Nessuno

Massimo Zambonin, ( Secondo Allenatore Delta Group Porto Viro)- « In questo campionato non puoi permetterti di sottovalutare nessun avversario. Il fatto che Macerata abbia raccolto poco fuori casa è un puro dato statistico, hanno avuto dei problemi di organico legati agli infortuni ma da qualche giornata possono schierare in diagonale con il palleggiatore Marsili l'olandese Klapwijk, nostra vecchia conoscenza, e ora anche Ferri è tornato disponibile. Nel sestetto ci sono due centrali molto fisici come Fall e Berger che, anche se giovani. si fanno rispettare sia a muro che in attacco, senza dimenticare la qualità degli schiacciatori, il bulgaro Valchinov e l'esperto Ottaviani. Da parte nostra ci vorranno la giusta concentrazione e molta attenzione ai dettagli per approcciare bene la gara. Come sempre, la pressione che riusciremo a mettere al servizi potrà spostare gli equilibri, ma questo vale anche per l'avversario ».

Alberto Cavasin (Banca Macerata Fisiomed MC)- « Sapevamo che la partita contro Aversa sarebbe stata una partita difficile sia per la trasferta, ma soprattutto per la squadra ben attrezzata. A noi è mancata sicuramente un po’ di lucidità nei momenti salienti della partita che ci ha costretto poi a rincorrere l’avversario sempre con due o tre punti di svantaggio, cosa che a questo livello diventa davvero difficile da fare come abbiamo visto anche nelle scorse partite. Per la prossima partita dobbiamo sicuramente lavorare sull’aggressività in battuta che ci permette di utilizzare al meglio la nostra arma migliore che è il muro. Come domenica scorsa, giocheremo fuori casa contro una squadra che batte molto forte, specialmente in casa: lì, il palazzetto è molto piccolo e di conseguenza complicato da giocarci ».

Gruppo Consoli Sferc Brescia - Evolution Green Aversa

Per tenersi stretto il primato, Gruppo Consoli Sferc Brescia deve spezzare il tabù che ha sancito due sconfitte negli unici due precedenti con l’Evolution Green Aversa. I Tucani sono balzati in vetta con l’exploit in quattro set a Ravenna, mentre il sodalizio campano ha battuto 3-0 Macerata e ora è a soli 3 punti dalla capolista. Tra gli ospiti record personale vicino per Bruno Canuto (5 punti ai 1000 in carriera).

PRECEDENTI: 2 (2 successi Evolution Green Aversa)

EX: Nessuno

Alex Erati (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Quello con Evolution Green sarà un match complicato: è una frase che ripetiamo ogni domenica ormai, ma non è figlia della banalità, bensì dell'equilibrio tra tante squadre che questa stagione propone. Aversa viene come noi da un ottimo momento e sta giocando molto bene anche grazie a Motzo e Lyutskanov, attaccanti pericolosi con colpi e altezze importanti. Con Garnica ho giocato tante belle stagioni e lo reputo un palleggiatore davvero forte. Sicuramente i campani vengono per portare a casa una vittoria e noi dovremo preparare la gara al meglio per continuare il nostro cammino. Essere al primo posto oggi è sicuramente una bella soddisfazione, ma non bisogna pensarci troppo: il nostro obiettivo deve solo essere quello di rimanere in alto in classifica e dobbiamo essere bravi a non fare drammi se arriveranno momenti più difficili. Continuiamo a lavorare per arrivare al meglio ai Play Off. E' lì che conta davvero ».

Matheus Motzo (Evolution Green Aversa)- « Sarà un’altra battaglia contro una squadra che è andata a vincere piuttosto nettamente a Ravenna. Sulla carta è ostica, ma questa Virtus ha già dimostrato di esaltarsi contro le grandi. Non avremo il nostro pubblico, ma cercheremo di regalare qualcosa di bello anche da lontano. È un campionato difficile ed equilibrato. Basta un piccolo passaggio a vuoto o un calo di tensione per pregiudicare una gara o, viceversa, per ribaltarla. Anche domenica, appena abbiamo tirato un po’ il fiato, Macerata ha costruito un break che poteva costarci caro. Ma lì si è vista la nostra forza e la nostra crescita rispetto all’inizio del torneo. Siamo stati bravi a ricompattarci e chiudere set e partita. Per ora non guardo le classifiche. Questi numeri fanno piacere, ma il merito è di tutta la squadra ».



PROGRAMMA E ABRITRI DELLA 9a GIORNATA-

Venerdì 22 novembre 2024, ore 20.00

Conad Reggio Emilia - Campi Reali Cantù Arbitri: Colucci Marco, Gasparro Mariano



Sabato 23 novembre 2024, ore 20.00

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Boris Roberto, Marconi Michele



Domenica 24 novembre 2024, ore 16.00

Smartsystem Essence Hotels Fano - OmiFer Palmi Arbitri: Marotta Michele, Nava Stefano

Domenica 24 novembre 2024, ore 17.30

Emma Villas Siena - Cosedil Acicastello Arbitri: Bassan Fabio, Pristerà Rachela



Domenica 24 novembre 2024, ore 18.00

Abba Pineto - Consar Ravenna Arbitri: Di Bari Pierpaolo, Cruccolini Beatrice



Domenica 24 novembre 2024, ore 18.00

Delta Group Porto Viro - Banca Macerata Fisiomed MC Arbitri: Spinnicchia Giorgia, Merli Maurizio



Domenica 24 novembre 2024, ore 19.00

Gruppo Consoli Sferc Brescia - Evolution Green Aversa Arbitri: Clemente Andrea, Cecconato Luca

LA CLASSIFICA-

Gruppo Consoli Sferc Brescia 18 (8G 6V 2P), Consar Ravenna 17 (8G 6V 2P), MA Acqua S.Bernardo Cuneo 17 (8G 6V 2P), Cosedil Acicastello 17 (8G 5V 3P),Tinet Prata di Pordenone 17 (8G 5V 3P), Evolution Green Aversa 15 (8G 5V 3P)Delta Group Porto Viro 14 (8G 5V 3P), Emma Villas Siena 10 (8G 3V 5P), Banca Macerata Fisiomed MC 9 (8G 3V 5P), Campi Reali Cantù 9 (8G 3V 5P), Smartsystem Essence Hotels Fano 8 (8G 3V 5P), Abba Pineto 8 (8G 2V 6P), Conad Reggio Emilia 7 (8G 3V 5P), OmiFer Palmi 2 (8G 1V 7P)