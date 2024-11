Reggio Emilia domina contro Cantù nell'anticipo della 9a

REGGIO EMILIA -Conad Reggio Emilia, nell'anticipo della 9a giornata , vince per 3-0 (25-23, 25-22, 26-24) contro Campi Reali Cantù e ritrova una vittoria importante per lo spirito della squadra.

Ottiene il titolo di miglior realizzatore reggiano Pawel Stabrawa, con 15 punti. L’MVP del match è stato assegnato a Nicholas Sighinolfi, con l’ 82% in attacco e 9 punti totali.

Nona giornata di andata al PalaBigi, con la Conad Reggio Emilia che sfida la Campi Reali Cantù che viene da una vittoria da tre punti, guadagnati contro Pineto. I padroni di casa, invece, scendono in campo reduci da una sconfitta subita in terra sicula contro Acicastello; i granata dovranno essere in grado di ritrovare il gioco che è mancato nelle ultime due uscite di campionato.

Reggio parte col sestetto composto da Porro-Stabrawa in diagonale principale, Suraci-Gottardo di banda, Barone-Sighinolfi al centro con De Angelis libero. Cantù risponde con Martinelli al palleggio, Novello opposto, Galliani e Tiozzo martelli, Bragatto e Candeli centrali con Butti libero.

Inizio di primo set che vede Conad partire in vantaggio, grazie ai due ace di Stabrawa (5-3). Mani out per Suraci che porta avanti Reggio (10-9). Il set non viole sbloccarsi, le formazioni viaggiano sulla parità (13-13). Gottardo da posto quattro riporta l’equilibrio (16-16). Sighinolfi in primo tempo sigla il ventesimo punto della Conad (20-19). Errore in attacco di Novello, i reggiani allungano di due lunghezze (22-20). Set point guadagnato dai padroni di casa con un punto in diagonale di Gottardo (24-22). Il set lo conquista la Conad, grazie all’attacco vincente di Stabrawa (25-23).

Secondo set che vede le formazioni partire in parità (4-4). Novello da posto due trova il punto grazie ad un mani fuori, Cantù allunga (7-9). Monster block di Barone, formazioni nuovamente in parità (9-9). Galliani in parallela riporta in vantaggio i suoi (11-13). Porro chiama in pipe Suraci che risponde con una palla vincente e riporta in parità il set (15-15). Errore al servizio da parte di Gottardo, a cui segue un ace siglato dagli ospiti (19-20). Muro granata che blocca l’attacco di Novello, Conad in vantaggio (21-20). Primo tempo di Sighinolfi, i reggiani consolidano il vantaggio (23-21). Errore al servizio per Cantù, i reggiani conquistano il set point (24-22). Suraci grazie ad un ace fa guadagnare il secondo parziale alla Conad (25-22).

Il terzo set vede i canturini partire in vantaggio (3-5). Novello scavalca il muro reggiano e trova il punto in diagonale (5-8). Grazie alla pipe di Galliani, Cantù allunga di quattro lunghezze (8-12). Sighinolfi in primo tempo cerca di ricucire il divario (11-12). Invasione a rete del muro reggiano, la Campi Reali aumenta il vantaggio (13-15). Mani out di Gottardo (17-18). Suraci trova il punto diagonale stretta, e con il seguente errore avversario in attacco le formazioni sono in parità (21-21). Monster block granata, ancora parità (23-23). Set point conquistato dai canturini grazie all’attacco vincente di Bragatto (23-24). Dopo aver annullato il set point, è la Conad a conquistarlo a sua volta grazie ad un errore avversario (25-24). Reggio Emilia vince il match grazie all’ace di Suraci (26-24).

I protagonisti-

Fabio Fanuli (Allenatore Conad Reggio Emilia)- « Sicuramente era importante per noi e per i ragazzi portare a casa questi tre punti. Abbiamo affrontato un avversario che comunque ha dimostrato di giocare una buona pallavolo quindi un bravo va i ragazzi. Sicuramente le ultime uscite ci hanno visti con un po’ di amaro in bocca. Sappiamo che questo campionato è difficile, bisogna continuare a guardare al lavoro su cui focalizzarsi in palestra e poi il risultato la domenica penso che sia la conseguenza di questo ».

Alessandro Mattiroli (Allenatore Campi Reali Cantù)- « Purtroppo la partita è stata condizionata dai finali dei set, che non sono andati bene. Sicuramente non è stato tutto negativo, però obiettivamente la pallavolo è questa, e se nei momenti decisivi facciamo questi errori è ‘normale’ che la paghiamo ».

Il tabellino-

CONAD REGGIO EMILIA – CAMPI REALI CANTÙ 3-0 (25-23, 25-22, 26-24) –

CONAD REGGIO EMILIA: Porro 0, Gottardo 7, Barone 5, Stabrawa 15, Suraci 13, Sighinolfi 9, Zecca (L), De Angelis (L). N.E. Signorini, Guerrini, Bonola, Ades, Gasparini, Alberghini. All. Fanuli. Campi Reali Cantù: Martinelli 0, Tiozzo 7, Candeli 7, Novello 16, Galliani 6, Bragatto 8, Frigerio (L), Butti (L), Cormio 0, Caletti 0, Bacco 0. N.E. Cottarelli, Quagliozzi, Marzorati. All. Mattiroli.

ARBITRI: Colucci, Gasparro.

Durata set: 26′, 30′, 30′; tot: 86′.

MVP: Nicholas Sighinolfi (Conad Reggio Emilia)