Tinet-Aversa apre l'11a giornata

ROMA- Rush finale prima del giro di boa nella Serie A2 Credem Banca con gli ultimi tre turni del Girone di andata. Squadre in campo il 7 e l’8 dicembre per l’11° turno della Regular Season. Sabato è in programma un solo match, la sfida delle 20.30 tra Tinet Prata di Pordenone ed Evolution Green Aversa. La domenica di grande volley propone sei sfide e si snoda in tre finestre. Alle 16.00 Emma Villas Siena – OmiFer Palmi e Delta Group Porto Viro – Conad Reggio Emilia. Fischio di inizio alle 17.30 per il faccia a faccia tra Gruppo Consoli Sferc Brescia e Abba Pineto. In simultanea, alle 18.00, le ultime tre partite della giornata, ovvero gli incontri Smartsystem Essence Hotels Fano – Cosedil Acicastello, MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Banca Macerata Fisiomed MC e Consar Ravenna – Campi Reali Cantù. Alla vigilia del weekend, Prata è in vetta con 22 punti, tallonata da Brescia a 21, davanti a Ravenna (20), Aversa (19) e Acicastello (18), formando una scala perfetta.

TUTTE LE SFIDE-

Tinet Prata di Pordenone - Evolution Green Aversa

La Tinet Prata di Pordenone, prima della classe e reduce dal successo al tie-break centrato in Sicilia contro Acicastello, vuole confermare il trend positivo con l’Evolution Green Aversa, quarta forza del torneo che si è sempre arresa nei 4 precedenti. Il team campano, vittorioso al fotofinish in casa con Fano, vuole esorcizzare la sua bestia nera e battere un ex, Marinfranco Agrusti, lo scorso anno in forza ad Aversa.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Tinet Prata di Pordenone)

EX: Marinfranco Agrusti a Aversa nel 2023/24

Nicolò Katalan (Tinet Prata di Pordenone)- « E' un periodo positivo ed indubbiamente siamo felici di questo. Queste vittorie ci danno morale e anche la possibilità di lavorare bene in palestra, facendo sempre un passetto in più dal lato tecnico e di dare qualcosa di più da quello motivazionale, cercando di evitare qualche passaggio a vuoto che comunque, nonostante le vittorie, è capitato. Aversa è una buonissima squadra e la classifica lo certifica. In questo campionato l'equilibrio la fa da padrone e loro sono in un momento positivo. Ci aspettiamo una bella partita e sappiamo che dalla nostra parte avremo l'atmosfera del PalaPrata e cercheremo di sfruttarla per mettere in campo il nostro miglior gioco ».

Ionut Ambrose (Evolution Green Aversa)- « Questa squadra non è solo un insieme di giocatori, ma una famiglia. Stare insieme anche fuori dal campo ci aiuta a migliorare e a costruire una complicità fondamentale. I giovani apprendono tanto dai più esperti, ed è così che cresciamo tutti. Prata di Pordenone è una grande squadra, ma noi non temiamo nessuno. Abbiamo dimostrato di poter competere con le migliori e vogliamo continuare su questa strada. I nostri tifosi sono una forza incredibile per noi: lunedì contro Fano ci hanno spinti oltre i nostri limiti, e non vedo l’ora di rivederli ancora più calorosi. La loro passione è il nostro motore ».

Emma Villas Siena - OmiFer Palmi

Primo confronto assoluto tra Emma Villas Siena, nona a 13 punti, e OmiFer Palmi ultima a 5. Nella 10a giornata la formazione di casa ha perso nettamente sul campo di Cantù, mentre Palmi ha rotto il tabù delle vittorie piegando 3-1 in casa Porto Viro. L’unico ex del match è Carmelo Gitto, nel 2019/20 nel roster di senese. Luigi Randazzo è a 10 punti da quota 2500 in carriera, Claudio Cattaneo a 6 da quota 1500.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Carmelo Gitto a Siena nel 2019/20

Gabriele Nelli (Emma Villas Siena)- « Stiamo trascorrendo un periodo non facilissimo. Sappiamo che dobbiamo giocare ogni gara come se fosse una finale. Non ci sono partite facili o difficili, sono tutti match tosti. Noi ci stiamo impegnando e stiamo lavorando tanto negli allenamenti quotidiani, poi vogliamo dare il massimo a ogni sfida. Nella partita che abbiamo perso contro Cantù abbiamo fatto fatica, mentre i nostri avversari hanno giocato più di squadra rispetto a noi. Dobbiamo migliorare e ci stiamo allenando duramente con questo obiettivo. Dobbiamo unirci tutti ancora di più nei momenti importanti per portare al massimo il nostro livello ».

Carmelo Gitto (OmiFer Palmi)- « Non possiamo fare calcoli. Ogni partita per noi è fondamentale. Dobbiamo cercare sempre di fare risultato e portare a casa punti preziosi. Ripartiamo da quanto di buono fatto contro Porto Viro per provare a centrare i nostri primi punti in trasferta. Sappiamo di affrontare una squadra ben attrezzata, che viene da una sconfitta e che gioca in casa, quindi si vorrà riscattare, ma noi dobbiamo provare a metterli in difficoltà mettendo a frutto il lavoro settimanale ».

Delta Group Porto Viro - Conad Reggio Emilia

Faccia a faccia per l’8a volta e con il team veneto avanti con 6 vittorie, Delta Group Porto Viro e Conad Reggio Emilia vogliono risollevarsi. I padroni di casa vengono dalla battuta d’arresto in quattro set sul campo di Palmi, gli emiliani dallo stop analogo in quattro set patito a Pineto. Quattro gli ex: da una parte Davide Morgese e Filippo Santambrogio, dall’altra Rocco Barone (3 muri ai 500 in carriera) e Andrea Gasparini.



PRECEDENTI: 7 (6 successi Delta Group Porto Viro, 1 successo Conad Reggio Emilia)

EX: Davide Morgese a Reggio Emilia nel 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22; Filippo Santambrogio a Reggio Emilia nel 2022/23; Rocco Barone a Porto Viro nel 2021/22, 2022/23, 2023/24; Andrea Gasparini a Porto Viro nel 2021/22



Davide Morgese (Delta Group Porto Viro)- « Reggio Emilia ha diversi giocatori esperti ma anche tanti giovani promettenti in rosa, è normale che abbiano degli alti e bassi, un po’ come noi in realtà. Nell’ultimo periodo hanno trovato continuità, non di risultati magari, ma a livello di gioco: sbagliano poco e sono ostici da affrontare, sicuramente non possiamo prenderli sottogamba. Per noi sarà importante ripartire dai fondamentali che ci danno sicurezza, servizio muro e difesa, così da metterli subito sotto pressione e rendere loro la vita difficile. L'obiettivo primario della stagione per noi resta la salvezza, è chiaro che dobbiamo continuare a guardarci dietro perché il campionato è apertissimo. In A2 si può vincere e perdere contro chiunque, purtroppo l’abbiamo visto lo scorso fine settimana a Palmi, dove la squadra sulla carta sfavorita si è portata a casa l’intera posta in palio. Dobbiamo quindi avere la consapevolezza di poter ottenere un risultato importante domenica, ma senza farci prendere dalla voglia di strafare ».

Gruppo Consoli Sferc Brescia - Abba Pineto

Gruppo Consoli Sferc Brescia a 21 punti e in lizza per la vetta, che dista una sola lunghezza. Dopo due pareggi nei faccia a faccia, i Tucani incrociano per la terza volta l’Abba Pineto, al momento ottava con 7 punti da recuperare nei confronti dei bresciani. Bilancio positivo nel precedente turno. Sia per la squadra lombarda, corsara al fotofinish a Macerata, sia per il gruppo abruzzese, capace di piegare 3-1 Reggio Emilia. Tra i padroni di casa Alessandro Tondo è alla gara n. 300 in Regular Season.



PRECEDENTI: 2 (1 successo Gruppo Consoli Sferc Brescia, 1 successo Abba Pineto)

EX: Nessuno

Andrea Franzoni (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Pineto è una squadra con giocatori esperti e ben costruita. Ormai lo ripetiamo ad ogni vigilia di turno che non ci si può affidare ai pronostici perché il livello di tutte le avversarie è alto. Quel che conta è affrontare i set uno alla volta impostando il nostro gioco con tranquillità. Abbiamo due turni consecutivi in casa che cercheremo di ottimizzare sfruttando la spinta del nostro pubblico per fare più punti possibile. Domenica dovremo essere bravi a limitare il potenziale di attacco abruzzese, fermando l'opposto finlandese che ha trascinato i suoi nell'ultima partita mettendo a referto 27 punti ».

Smartsystem Essence Hotels Fano - Cosedil Acicastello

Nelle Marche va in scena uno scontro inedito per la Serie A2 tra Smartsystem Essence Hotels Fano e Cosedil Acicastello, con i due ex Filippo Bartolucci e Manuele Lucconi che tornano al PalaAllende da rivali. Dopo il punto preso ad Aversa, il team di casa è decimo con 12 sigilli a braccetto con Cantù, mentre gli etnei sono quinti a quota 18 il punto interno con la capolista e vogliono scalare la classifica.



PRECEDENTI: Nessuno

EX: Filippo Bartolucci a Fano nel 2020/21, 2021/22; Manuele Lucconi a Fano nel 2020/21

Vincenzo Mastrangelo (Allenatore Smartsystem Essence Hotels Fano)- « La squadra catanese è stata costruita per tornare subito in SuperLega, hanno avuto qualche difficoltà iniziale e sono stati un po’ discontinui. Noi dovremo essere bravi ad approfittare dei loro punti deboli e del fatto che torniamo a giocare nel nostro palasport, dove il pubblico ci dà una grande spinta. Queste sono le sfide che mi piacciono, mi aspetto una partita difficile ma bella. Ci siamo preparati per fare bene, dovremo essere aggressivi e sfruttare al massimo il fattore casalingo ».

Camillo Placì (Allenatore Cosedil Acicastello)- « Il campo di Fano è un fortino, in cui i padroni di casa giocano bene, ma io sono certo che potremo fare una buona partita. Dovremo sapere gestire al meglio le situazioni che si presenteranno nei momenti più importanti del gioco. Il campionato è ancora tutto aperto ed è equilibratissimo, lo dice il fatto che in classifica, le prime sette squadre hanno una minima differenza di punti ».

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Banca Macerata Fisiomed MC

Primo incrocio tra MA Acqua S.Bernardo Cuneo e Banca Macerata Fisiomed MC. Gli ospiti sono in Piemonte con l’ex di turno, Leo Andric. Dopo la doccia fredda per 3-1 a Ravenna, i padroni di casa devono rilanciarsi visto che hanno cinque formazioni davanti e sono fermi a quota 17 con Cantù. Macerata è penultima a quota 10 per via del tie-break perso in casa con Brescia. Gabriele Sanfilippo alla gara n. 100 in carriera.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Leo Andric a Cuneosport nel 2021/22

Paolo Brugiafreddo (Direttore sportivo MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Questa settimana è stata molto costruttiva e serena, i ragazzi hanno lavorato intensamente e il morale è molto buono nonostante si arrivi come risaputo da due sconfitte che tuttavia sono state tra quelle “digeribili” nel senso che sono stati due avversari di valore e che hanno effettivamente messo in campo una buonissima prestazione. Rimane chiaramente il rammarico perché due scontri diretti persi dopo averne portati tre a casa lascia un po’ di amaro in bocca, ma siamo consapevoli di poter rimediare e dire la nostra in futuro. Macerata sta facendo punti pesanti contro compagini importanti, tendenzialmente li fa in casa però ogni settimana che passa per loro è uno step in più di costruzione avendo cambiato l’opposto poche giornate fa, quindi la crescita dell’intesa farà sì che loro potranno essere pericolosi anche in trasferta quanto prima. Dovremo stare molto attenti e prepararla bene, ma su questo non ci sono dubbi, dovremo continuare a fare il lavoro fatto fino ad ora con grande serenità ».

Tommy Palombarini (Banca Macerata Fisiomed MC)- « Dopo l'ultima sconfitta, l'umore in spogliatoio non dei migliori ma stiamo lavorando per essere cinici nei momenti importanti e cercare di non avere cali durante la partita. Che partita sarà questa di domenica? Una partita complicata con una squadra sicuramente ben attrezzata ».

Consar Ravenna - Campi Reali Cantù

Equilibrio nei precedenti tra Consar Ravenna e Campi Reali Cantù, che alla vigilia del quinto confronto vantano due successi a testa e si presentano ai nastri di partenza con un ex per parte, Riccardo Copelli e Nicola Candeli (5 punti ai 1000 in carriera). In lizza per la vetta in virtù del terzo posto a -2 dalla testa, il team romagnolo ha piegato Cuneo 3-1, mentre Cantù, giustiziera di Siena, naviga nelle retrovie a braccetto con Fano e con tre rivali alle spalle.

Antonino Russo (Consar Ravenna)- « Siamo molto felici del risultato ottenuto domenica battendo Cuneo che si è rivelata una squadra molto forte e arriviamo al match di domenica contro Cantù con entusiasmo, fiducia e convinzione. Siamo alla volata finale del girone d’andata, ci aspettano tre partite molto complicate, perché tutte le squadre hanno valori rilevanti, lo dimostrano i risultati anche dell’ultimo turno e la classifica molto corta. Dobbiamo scendere in campo con la stessa mentalità e cercare di portare le partite dalla nostra parte. Cantù sicuramente arriverà da noi più sereno e spensierato dopo l’exploit di domenica, ma non per questo meno combattivo. Sarà importante tenere il cambio palla e un livello alto di gioco per tutto il match ».

Luca Martinelli (Campi Reali Cantù)- « Domenica ci aspetta una trasferta molto impegnativa. Ravenna è una squadra di alto livello in tutti i fondamentali. L'obiettivo di squadra è quello di lottare per fare punti, dato che per ora in trasferta abbiamo sempre faticato ad esprimere il nostro gioco ».



PRECEDENTI: 4 (2 successi Campi Reali Cantù, 2 successi Consar Ravenna)

EX: Riccardo Copelli a Cantù nel 2021/22; Nicola Candeli a Ravenna nel 2021/22

PROGRAMMA E ARBITRI DELL’ 11ª GIORNATA DI ANDATA –

Sabato 7 dicembre 2024, ore 20.30

Tinet Prata di Pordenone – Evolution Green Aversa Arbitri: Chiriatti Stefano, Nava Stefano

Domenica 8 dicembre 2024, ore 16.00

Emma Villas Siena – OmiFer Palmi Arbitri: Pernpruner Marco, Jacobacci Sergio

Domenica 8 dicembre 2024, ore 16.00

Delta Group Porto Viro – Conad Reggio Emilia Arbitri: Selmi Matteo, Marconi Michele

Domenica 8 dicembre 2024, ore 17.30

Gruppo Consoli Sferc Brescia – Abba Pineto Arbitri: Gaetano Antonio, Pasin Marco

Domenica 8 dicembre 2024, ore 18.00

Smartsystem Essence Hotels Fano – Cosedil AcicastelloArbitri: De Simeis Giuseppe, Merli Maurizio

Domenica 8 dicembre 2024, ore 18.00

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Banca Macerata Fisiomed MC Arbitri: Mazzarà Antonio, Venturi Giuliano

Domenica 8 dicembre 2024, ore 18.00

Consar Ravenna – Campi Reali Cantù Arbitri: Russo Roberto, Marotta Michele

LA CLASSIFICA-

Tinet Prata di Pordenone 22, Gruppo Consoli Sferc Brescia 21, Consar Ravenna 20, Evolution Green Aversa 19, Cosedil Acicastello 18, , Delta Group Porto Viro 17, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 17, Abba Pineto 14, Emma Villas Siena 13, Smartsystem Essence Hotels Fano 12, Campi Reali Cantù 12, Conad Reggio Emilia 10, Banca Macerata Fisiomed MC 10, OmiFer Palmi 5.