Il girone di andata chiude con le vittorie di Ravenna,Tinet e Pineto

ROMA- Le ultime tre gare del girone di andata giocate oggi hanno determinato la classifica definitiva prima dell’inizio del ritorno. Resta solo al secondo posto l Consar Ravenna che supera in casa la Banca Macerata Fisiomed MC in quattro set. Vince anche la Tinet Prata di Pordenone ma lascia un punto contro la Smartsystem Essence Hotels Fano ed ora è terza. Disco rosso per l’OmiFer Palmi che si arrende in casa 0-3 all’ABBA Pineto e resta all’ultimo posto con 8 punti.

Consar Ravenna-Banca Macerata Fisiomed MC

Una Consar Ravenna che rivendica il suo ruolo da protagonista nel campionato di A2 Maschile superando in quattro set una Banca Macerata Fisiomed MC forse stasera al di sotto delle sue reali possibilità, Gli uomini di Valentini trascorreranno il Natale al secondo posto, a due punti dalla capolista Brescia, pronti a dare l'assalto al primato nel girone di ritorno. Partita comunque molto equilibrata che ha visto gli ospiti comandare il terzo set, ma cedere nei finali degli altri parziali nei quali Ravenna è stata più concreta e cinica. per qualche dettaglio che dimostra come la squadra romagnola sia meritevole della posizione di alta classifica. Determinante ai fini del risultato la performance di un incontenibile Guzzo (MVP del match) autore di 29 punti.

Valentini getta nella mischia la giovane diagonale Russo-Guzzo come palleggiatore-opposto, gli schiacciatori sono Feri e Tallone, Canella e Copelli al centro, Goi libero.

Nessuna novità per la Banca Macerata Fisiomed che vede in campo Marsili al palleggio, Klapwijk, Ottaviani e Valchinov come attaccanti di palla alta, Fall e Berger al centro, Gabbanelli in maglia diversa.

La partita si apre con l’errore dai nove metri del primo ex di giornata, Klapwijk. Ravenna riceve bene con Russo che imbecca molto bene i centrali, ma Macerata a muro si fa comunque sentire, 5-4 casalingo. La Consar picchia forte in battuta ma è qualche errore di troppo maceratese a costringere Castellano al primo time-out di giornata sul 9-6. Ottaviani è prolifico al servizio e permette ai suoi biancoverdi di tornare in parità, ma Ravenna prova a fuggire ancora sul +2 con un gioco al centro molto fluido (12-10). Set che prosegue in sostanziale parità, ma un errore in ricezione di Gabbanelli sigla un 17-14 pericoloso poco dopo. Macerata fatica in cambio palla, specialmente con Klapwijk: l’opposto olandese lascia spazio a Cavasin sul 21-16. Chiudono i romagnoli 25-18, senza troppo sudore per la maggiore continuità nel gioco espressa.

Partenza aggressiva dei maceratesi nel secondo set, 1-3 con un ottimo attacco di Ottaviani. Il parziale prosegue con la Banca Macerata Fisiomed sempre in vantaggio di +2, anche grazie ad un Fall infermabile in attacco (5 punti nel set, 80% in attacco): questo fino alla freeball sprecata da Berger, 9-9. La Consar si prende il comando del set con la diagonale corta del talentuoso Guzzo, 12-11. Finalmente Macerata si vede anche in difesa, Tallone è costretto all’errore in pallonetto, la partita richiede questo grado di applicazione. Dentro Sanfilippo per Berger nella fase scottante della partita: il punto successivo è di Klapwijk che accorcia in pallonetto (17-16). Macerata prima con Sanfilippo, poi con due doppie di Marsili butta via delle occasioni preziosissime che potrebbero costare care: 21-19 e time-out di Castellano. Ravenna concretizza meglio ogni occasione che si crea, si porta meritatamente 2-0 con un finale 25-23.

Nel terzo set si parte con un ace di Valchinov, prova ad imitarlo poco dopo Copelli, peccato che il video-check strozza in gola in suo urlo. C’è Cavasin per un Klapwijk non molto in temperatura in attacco. Buoni segnali da Macerata che sembra più ordinata rispetto al set precedente: 6-6 con un’imperiosa diagonale di Valchinov. Quest’ordine si vede in una ritrovata aggressività: 7-10 con un buon muro su Guzzo. Lo stesso opposto dà una sveglia ai suoi, prima in attacco e poi in battuta, ma il tocco sul muro di Ottaviani è intelligente (11-13). Pausa nel gioco per i due video-check consecutivi di Castellano, entrambi a favore dei suoi: Macerata scappa 12-17. È Guzzo contro tutti, i biancoverdi accorciano le distanze con Fall: 21-25.

Nel quarto parziale si inizia, Cavasin e Sanfilippo legittimano i loro ingressi da titolari nel set, annunciando agli spettatori che Macerata non vuole far da comparsa (2-5). Fase un po’ confusa a livello di gioco, Ravenna in difficoltà: coach Castellano e i suoi ragazzi devono approfittarne, 3-7 con Sanfilippo. Lunga interruzione dovuta ai videocheck, Valchinov non si fredda e mette il monstre block del 4-9. Al pala De Andrè è partita vera: Zlatanov dentro per Tallone, il livello si alza e anche l’agonismo. Grande attacco di Ottaviani per il 9-13, Cavasin importantissimo per il 10-14: Macerata lotta e convince. La Consar si riavvicina, Feri sigla il punto della parità sul 16-16. Finale del set non per cuori deboli: Palombarini subentrato in difesa non tiene Copelli dal centro, Valchinov è on fire in questo momento (23-23). Macerata si prende la palla del tie-break dopo l’errore di Guzzo: è lo stesso opposto che tiene in vita la sua squadra, la quale chiude 29-27 con una murata fortunosa su Valchinov.

I protagonisti-

Sebastiano Marsili (Banca Macerata Fisiomed Mc)- « Siamo partiti male, forse un po’ tesi, facendo tanti errori. Dopo ci siamo ripresi, abbiamo toccato di più a muro e siamo migliorati in battuta , cosa che sicuramente ci ha permesso di risalire. Nei momenti importanti, loro sono stati più bravi di noi, ci hanno messo in difficoltà coi loro migliori attaccanti sia in battuta che in attacco. Noi non abbiamo sfruttato questi momenti qua ».

Il tabellino-

CONSAR RAVENNA - BANCA MACERATA FISIOMED MC 3-1 (25-18, 25-23, 21-25, 29-27) –

CONSAR RAVENNA: Russo 1, Feri 5, Copelli 11, Guzzo 29, Tallone 10, Canella 7, Pascucci (L), Goi (L), Zlatanov 4, Bertoncello 1. N.E. Selleri, Ekstrand, Grottoli. All. Valentini.

BANCA MACERATA FISIOMED MC: Marsili 0, Valchinov 17, Fall 11, Klapwijk 5, Ottaviani 9, Berger 4, Palombarini (L), Pozzebon 0, Ichino 0, Ferri 0, Cavasin 7, Sanfilippo 7, Gabbanelli (L). N.E. All. Castellano.

ARBITRI: Jacobacci, Pernpruner.

Durata set: 26', 29', 33', 42'. tot: 130'.

MVP: Tommaso Guzzo (Consar Ravenna)

Tinet Prata di Pordenone-Smartsystem Essence Hotels Fano

Una splendida Tinet conquista la vittoria al tie break contro Fano, una delle squadre più in forma del momento. I gialloblù finiscono il girone d’andata con 27 punti, eguagliando il record di punti ottenuto lo scorso anno. La posizione in classifica oscilla tra la seconda e la terza a seconda di come si concluderà il posticipo tra la Consar Ravenna e Macerata. La vittoria dei Passerotti è piena di carattere considerando che Ernastowicz, poi MVP, era stato bloccato a letto dall’influenza per tutta la settimana e Truocchio era fermo ai box. Inizio all’insegna dell’equilibrio con Alberini e Coscione che riescono ad alternare tutti i loro effettivi in attacco. Scappa Fano sul servizio di Roberti: 6-9. Ernastowicz con un mani fuori firma il 13-13. Provano l’allungo i marchigiani con l’ace di Marks che firma il 16-18 e consiglia Coach Di Pietro a stoppare tutto. Fano guadagna un altro punticino col diagonale stretto del talentuoso Roberti: 17-20. Muro di Scopelliti su Acuti e il centrale calabrese firma il 20-21 e anche il suo personale punto 1400 in Serie A. La partita è punto a punto e le squadre si scambiano dispiaceri reciproci. Merlo con un attacco sull’angolone porta i suoi a set point che viene prontamente annullato da Ernastowicz e poi Terpin manda tutto ai vantaggi: 24-24. Errore in attcco di Marks e la situazione si capovolge. Dopo un parziale di 3-0 la Tinet vola a set point. Lo stesso opposto tedesco prolunga il set e in queste montagne russe manda i suoi avanti con un ace. E poi il suo braccio non trema e ne piazza un altro chiudendo il discorso 25-27.

Parte forte Fano nel secondo parziale mettendo subito a segno uno 0-3. Fano dilata il proprio vantaggio fino a +4, ma poi il “solito” Gamba ricuce lo strappo con 2 punti di fila: 8-10. Roberti marca il suo tredicesimo punto e Di Pietro chiama tempo quando ci si trova 9-13. La Tinet recrimina anche per una decisione avversa da parte degli arbitri, ma il modo di reagire è quello giusto: punto di Gamba e doppio muro punto: 14-15. Sempre Gamba che con un diagonale strepitoso impatta a quota 16. Ed è l’opposto di casa a suonare la carica con l’ace che manda avanti i suoi: 20-18. Terpin e Gamba sono i riferimenti gialloblù in attacco: 23-21. Errore in battuta di Roberti e Prata può chiuderla. Ci pensano le manone a muro di Nicolò Katalan che cancella il colpo di Merlo e segna il 25-22 finale.

Il terzo set segue il trend dei precedenti. Le squadre fanno cambio palla quasi automatico e si procede a braccetto. L’equilibrio si rompe con la battuta del secondo palleggiatore fanese Mandoloni che pizzica la zona di conflitto tra Terpin ed Ernastowicz: 16-18. Errore in battuta dello stesso Mandoloni e muro di Alberini su Merlo: parità riconquistata. Pallonetto spinto di Terpin dopo azione prolungata e la Tinet mette il naso avanti. Terpin si ripete ed è +2: 20-18. Ancora il goriziano, questa volta in diagonale stretta. Mastrangelo getta nella mischia lo sloveno Klobucar per Merlo. Terpin è on fire e manda i suoi a set point: 24-19. Non poteva che chiuderla il mattatore Terpin: 25-20.

Partenza brillante dela Tinet che con le bordate in battuta di Ernastowicz che propiziano il 5-2. Doppio errore in attacco di Gamba, una rarità, e Fano ritorna sotto, ma Terpin suona la carica con una diagonale stretta da maestro. Gamba mette a terra in questo set il suo punto 3200 in Serie A. Ma la partita è incerta. Alberini si avvede che i centrali possono fare bene e serve a ripetizione in questo scorcio di set, Katalan e Scopelliti che ringraziano e rimpolpano il proprio tabellino. Però Fano dimostra di avere mille risorse e va avanti 13-14. Ci pensa anche Roberti in battuta: doppio ace e 13-16. Si va ad elastico. La Tinet accorcia, ma viene ricacciata indietro dal bell’ingresso in battuta di Mandoloni. Il muro di Mengozzi firma il +4: 16-20. Un Roberti incontenibile manda i suoi a set point: 19-24. Prata non molla e Mastrangelo ferma tutto sul 22-24. Ernastowicz vola in difesa e Terpin concretizza: 23-24. Alla fine ci pensa Marks: 23-25 e discorso rimandato al tie break.

Si inizia il quinto e sulla prima azione Klobucar prende un rosso dopo un video check che paradossalmente gli aveva dato ragione. Lo sloveno si innervosisce, sbaglia la battuta e subisce un ace di Ernastowicz che poi battezza anche l’ottimo libero Raffa: 4-2. Fano resiste e pareggia 6-6. Marks da 4 fa girare i suoi avanti 7-8. Doppio ace di Terpin. Prata avanti 10-8. Terpin propizia l’invasione di Mengozzi e manda i gialloblù a match point. Marks sbaglia e il PalaPrata esulta per uno splendido Natale.

Il tabellino-

TINET PRATA DI PORDENONE - SMARTSYSTEM ESSENCE HOTELS FANO 3-2 (25-27, 25-22, 25-20, 23-25, 15-11) –

TINET PRATA DI PORDENONE: Alberini 2, Terpin 25, Scopelliti 8, Gamba 25, Ernastowicz 12, Katalan 8, Aiello (L), Benedicenti (L), Meneghel 0, Agrusti 0. N.E. Sist, Covre, Guerriero, Bomben. All. Di Pietro.

SMARTSYSTEM ESSENCE HOTELS FANO: Coscione 1, Roberti 26, Acuti 1, Marks 19, Merlo 12, Mengozzi 8, Sorcinelli (L), Rizzi 0, Raffa (L), Mandoloni 2, Klobucar 2, Compagnoni 5, Tonkonoh 0. N.E. Magnanelli. All. Mastrangelo.

ARBITRI: Pristerà, Venturi.

Durata set: 32', 31', 29', 34', 18'; tot: 144'.

OmiFer Palmi-Abba Pineto

L’ABBA Pineto si regala un buon Natale: 3-0 (25-20, 27-25, 25-8) che non lascia scampo all’OmiFer Palmi nella 13^ giornata di Serie A2 Credem Banca. Per i biancoazzurri seconda vittoria stagionale in trasferta – la prima a ottobre sul campo di Macerata – e sesta stagionale. Ma c’è di più: i tre punti raccolti in Calabria assumono un enorme valore in chiave-salvezza perché arrivati contro una neo-promossa e diretta concorrente per la permanenza nel campionato cadetto. Crocevia del match nella rimonta del secondo set, con l’ABBA sotto 24-20 e capace di pareggiare e ribaltare le sorti della sfida (27-25), per poi dilagare nel terzo set con un 25-8 da pilota automatico.

Simone Di Tommaso, tecnico dell’ABBA, conferma il 6+1 delle settimane precedenti con Michael Molinari che forma la coppia dei centrali assieme a Matteo Zamagni. Diagonale composta dal palleggiatore Mattia Catone e dall’opposto Samuli Kaislasalo, in banda il capitano Paolo Di Silvestre e Vitor Baesso; il libero è Flavio Morazzini.

Pineto inizia col piede sull’acceleratore: subito 3-0 e poi 6-1. Il set è instradato, anche se i calabresi torneranno sul -1 in più frangenti (11-10 e 12-11). L’attacco pinetese è soprattutto il duo formato da Kaislasalo e Baesso: entrambi chiuderanno con cinque punti la prima frazione. La distanza di sicurezza è mantenuta: 18-15 nella parte centrale del set, 21-18 poco dopo, 25-20 che passa per le mani del muro formato da Di Silvestre e Zamagni. Primo set in cascina.

È un’ABBA Pineto resiliente nel secondo set, durissima a morire, quella del secondo set. Sotto 24-20, i biancoazzurri annullano quattro set point della OmiFer e vincono 27-25 con Molinari assoluto protagonista dei punti decisivi: un primo tempo e un muro del centrale marchigiano valgono il 27-25 conclusivo. Brilla il solito Kaislasalo, autore di nove punti tra i quali alcuni pesantissimi in chiave rimonta. Pineto concretizza così un set che l’aveva vista avanti per larghissimi tratti (16-13, 17-15) e ripreso in mano da Palmi solo nell’ultima parte grazie ai punti dell’ex Felipe Benavidez (7).

Non c’è storia nel terzo parziale: Pineto dilaga, fa subito 9-4 e piazza un break di 10-5 che fissa il punteggio sul 18-6. Il resto è garbage time. Finisce 25-8. È 3-0. Più di tutto: altri tre punti d’oro.

I protagonisti-

Simone Di Tommaso (Allenatore ABBA Pineto)- « Troviamo tre punti importanti in trasferta. Nel primo set abbiamo avuto un buon inizio, riuscendo subito ad esprimere una buona pallavolo e riuscendo ad imporci. Nel secondo set siamo partiti in maniera ancora positiva, poi Palmi è salita e noi ci siamo un po’ incastrati anche a livello tecnico; nel finale siamo stati bravi a crederci, anche con un pizzico di fortuna che gioca il suo ruolo quando si recupera da un 24-20, anche se poi siamo stati ancora più bravi a cogliere le occasioni per chiudere alla prima occasione. Credo che il finale del secondo set abbia poi cambiato l’inerzia della gara e nel terzo ci siamo imposti con facilità. Chiudiamo il girone di andata contenti, con un’ottima posizione di classifica e un gioco che nelle ultime giornate è stato di buon livello. La cosa di cui sono ancora più orgoglioso è l’apporto di chi è entrato a gara in corso, basti pensare all’impatto che Favaro ha avuto nel secondo set. Trascorreremo un Natale felice, ma anche con la testa allo scontro del 26 dicembre contro Macerata ».

Il tabellino-

OMIFER PALMI - ABBA PINETO 0-3 (20-25, 25-27, 8-25) –

OMIFER PALMI: Paris 1, Benavidez 11, Maccarone 4, Sala 7, Carbone 7, Gitto 7, Prosperi Turri (L), Mariani 0, Iovieno 2, Donati (L), Guastamacchia 0. N.E. Corrado, Concolino, Lawrence. All. Cannestracci.

ABBA PINETO: Catone 2, Baesso 10, Molinari 4, Kaislasalo 18, Di Silvestre 12, Zamagni 7, Pesare (L), Iurisci 0, Morazzini (L), Favaro 0, Bulfon 1. N.E. Presta, Rampazzo, Calonico. All. Di Tommaso.

ARBITRI: Chiriatti, Grossi.

Durata set: 29', 33', 20'; tot: 82'.

LA CLASSIFICA-

Gruppo Consoli Sferc Brescia 30, Consar Ravenna 28, Tinet Prata di Pordenone 27, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 24, Evolution Green Aversa 22, Delta Group Porto Viro 21, Abba Pineto 19, Smartsystem Essence Hotels Fano 19, Emma Villas Siena 19, Cosedil Acicastello 19, Banca Macerata Fisiomed MC 13, Conad Reggio Emilia 12, Campi Reali Cantù 12, OmiFer Palmi 8.

