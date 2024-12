Acicastello: Camillo Placì si è dimesso

ACICASTELLO (CATANIA)- La Cosedil Saturnia Acicastello comunica che il tecnico Camillo Placì ha rassegnato le dimissioni da primo allenatore della squadra, per motivi personali, la verità in realtà risiede nelle cinque sconfitte di fila incassate dall'ambiziosa squadra siciliana.

La società ha accettato le dimissioni.

Nella partita contro la Omi-fer Palmi, in programma giovedì 26 dicembre al Palacatania, la squadra verrà guidata dal secondo allenatore Marco Lionetti e dall’assistant coach Mauro Puleo.