Volley Mercato: Cuneo ha tesserato Daniel Maciel

CUNEO- La Fipav ha finalmente concesso, dopo venti giorni di attesa alla MA Acqua San Bernardo Cuneo , il nullaosta per tesserare , il 36enne schiacciatore brasiliano Daniel De Souza Maciel proveniente dal campionato cipriota. Il nuovo acquisto potrà scendere in campo già dalla prossima partita di campionato.

L’ufficialità è arrivata con tempismo congeniale alla conferenza stampa di presentazione organizzata dal direttore generale Davide Bima. A fare gli onori di casa Enzo Borgna, della famiglia Borgna titolare della Duedi che e Piero Gallo, Coordinatore Commerciale. L’opposto brasiliano vestirà la divisa della MA Acqua S.Bernardo Cuneo a partire dalla partita di questo sabato 1° febbraio alle ore 18.00 a Catania contro Aci Castello e lo farà con il numero 12 e il nome Maciel.

Le parole del Direttore Sportivo Paolo Brugiafreddo-

« Seppure le condizioni di Pinali stiano migliorando di giorno in giorno, lasciano comunque sempre un alone di incertezza e così ci siamo mossi in tal senso. Daniel fortunatamente aveva un ottimo rapporto con la società di Cipro e questo gli ha permesso nei 15 giorni successivi all’ultima partita giocata, di fare un lavoro personalizzato in palestra pesi, ma anche di gruppo con altri compagni. Non ha perso la forma ed è arrivato da noi già pronto per gli allenamenti e per scendere in campo nel momento in cui il coach lo riterrà opportuno».

Le parole di Daniel De Souza Maciel-

« Ho già fatto tre allenamenti con la squadra e li ho visti giocare domenica scorsa contro Siena, sono contento perché è un bel gruppo. Tecnicamente ho avuto un’ottima impressione, sono felice di farne parte. Voglio ringraziare la società per avermi dato fiducia e sono pronto a portare la mia esperienza alla squadra e dare il mio contributo per qualcosa in più ».