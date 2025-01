Acicastello –Cuneo apre la 7a di ritorno

ROMA -La Serie A2 Credem Banca giunge alla metà del girone di ritorno in Regular Season con la 7a giornata dopo il giro di boa. Squadre in campo sabato 1 e domenica 2 febbraio. Alla vigilia della due giorni di gare, c’è bagarre nei piani alti, con la capolista Ravenna, a quota 44, tallonata a 42 da Brescia e Prata di Pordenone. Più staccata Aversa a 35 punti. Riflettori puntanti sul PalaCatania, alle 18.00 di sabato 1 febbraio, per il match tra Cosedil Acicastello e MA Acqua S.Bernardo Cuneo , appaiate in classifica ed entrambe in cerca di riscatto dopo l’ultimo turno. Sei i match domenicali. Alle 16.00 il fanalino di coda OmiFer Palmi riceve il Gruppo Consoli Sferc Brescia, che rincorre la capolista. Alla stessa ora in campo Delta Group Porto Viro ed Emma Villas Siena, con i veneti reduci dalla sconfitta ad Aversa e i toscani alla seconda trasferta di fila dopo l’impresa in Piemonte. Alle 17.30 la Tinet Prata di Pordenone torna tra le mura amiche dopo il trionfo in Lombardia e sfida la grinta dell’Abba Pineto, reduce dalla maratona vincente nel proprio quartier generale. Sotto rete alle 18.00 la Consar Ravenna con l’Evolution Green Aversa, quarta classificata in ritardo di 9 punti dai romagnoli. In simultanea si misurano Smartsystem Essence Hotels Fano e Conad Reggio Emilia, con i marchigiani che vogliono muovere la graduatoria in cerca di tranquillità e gli emiliani che cercano 3 punti vitali lontano dal PalaBigi. Il faccia a faccia tra Campi Reali Cantù, undicesima, e Banca Macerata Fisiomed MC, dodicesima a -1, è uno scontro delicatissimo. Si ricorda inoltre che prima di tutte le partite di volley del weekend (in tutte le categorie) si osserverà un minuto di silenzio per la scomparsa di Simonetta Avalle.

TUTTE LE SFIDE-

Cosedil Acicastello - MA Acqua S.Bernardo Cuneo

Seconda sfida tra Cosedil Acicastello - MA Acqua S.Bernardo Cuneo dopo la maratona d’andata vinta dai piemontesi in casa. Si tratta di uno spareggio tra squadre a quota 32, anche se gli ospiti sono avanti per numero di vittorie. Il team siciliano è tornato da Pineto con 1 punto, Cuneo ha perso 3-1 in casa con Siena. L’unico ex nei roster è Domenico Cavaccini. Tra gli ospiti Lorenzo Codarin è a 5 punti dai 2000 in carriera, Daniele Sottile a 1 sigillo dai 1000 in Regular Season.

PRECEDENTI: 1 (1 successo MA Acqua S.Bernardo Cuneo)

EX: Domenico Cavaccini a Acicastello nel 2023/24

Paolo Montagnani (Allenatore Cosedil Acicastello)-« Sicuramente Cuneo è una squadra forte, con qualche punto in meno rispetto al potenziale che ha, noi affronteremo questa gara con la giusta umiltà, sapendo che ci sarà da mettere in campo una battaglia. Dobbiamo migliorare alcuni aspetti di gioco e stiamo lavorando su questo con l'impegno di tutti i ragazzi. Partite come quella di domani, sono appuntamenti importanti in cui ci giochiamo una bella fetta dell'accesso ai Play Off, per questo abbiamo bisogno di tutti e di sentire l'affetto del pubblico ».

Matteo Battocchio, allenatore (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)-« È stata una settimana non semplice, ma i ragazzi hanno spinto senza tirarsi mai indietro, consapevoli che le difficoltà non possono essere un alibi ma anzi uno stimolo. Giochiamo contro la grande favorita del campionato, servirà un match di battaglia, ma sbarazzino allo stesso tempo; Daniel è a disposizione, chiaro che la sua tenuta sia ancora limitata, ma ha fame ».

OmiFer Palmi - Gruppo Consoli Sferc Brescia

L’unico precedente tra OmiFer Palmi e Gruppo Consoli Sferc Brescia è andato ai Tucani in tre set sul proprio campo. Anche la classifica premia il collettivo lombardo, secondo a 32 punti come Prata dopo il 3-0 interno su Fano, e con due lunghezze da recuperare sulla vetta. Più delicata la situazione per i calabresi, ancora ultimi ma reduci dal punto prezioso preso nella tana della capolista.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Gruppo Consoli Sferc Brescia)

EX: Nessuno

Simone Tiberti (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Domenica ci prepariamo ad una sfida delicata, andiamo a giocare contro una squadra che sta lottando per salvarsi ed è ultima, ma l’esito della scorsa giornata, in cui Palmi ha rischiato di vincere a Ravenna, conferma che sarà una partita difficile come tutte le altre, resa più pericolosa dalla distanza e dal fatto che giocheremo in un palazzetto bollente. Non siamo in condizioni fisiche ottimali, però l’obiettivo resta quello di andare in campo con la massima attenzione e provare a portare a casa una vittoria per riuscire a stare attaccati alle altre due squadre di testa ».

Delta Group Porto Viro - Emma Villas Siena

Su 9 sfide tra Delta Group Porto Viro e Emma Villas Siena, 7 sono state vinte dai toscani, compreso il match d’andata, chiuso in quattro set. Battuti ad Aversa per 3-1, i veneti sono noni a 22 punti come Fano, mentre la compagine senese, alla seconda trasferta di fila, viene dal 3-1 corsaro a Cuneo, valso il consolidamento dell’ottava piazza a quota 28. Matteo Bellia è a 8 punti dal traguardo dei 500 in Regular Season.

PRECEDENTI: 9 (2 successi Delta Group Porto Viro, 7 successi Emma Villas Siena)

EX: Nessuno

Matteo Sperandio (Delta Group Porto Viro)- « È una partita importante, veniamo da un periodo non facile e abbiamo bisogno di punti per raggiungere la salvezza il prima possibile. A inizio stagione prevedevo che Siena avrebbe fatto un altro campionato vedendo la qualità del roster, ma evidentemente qualcosa non sta funzionando al meglio. Resta comunque un avversario di grande spessore, Nevot è uno dei migliori palleggiatori del campionato e gli attaccanti sono fortissimi: non solo Nelli e Randazzo, miei ex compagni di squadra che sono molto felice di ritrovare, ma anche Cattaneo, Rossi e Trillini. Dobbiamo giocare al massimo cercando di far valere il fattore campo. Come sempre, per noi sarà fondamentale il servizio, poi bisognerà lavorare bene con la fase muro-difesa. Ultimamente stiamo giocando meglio, ma ci sta mancando qualcosa nei finali di set. Spero che l’innesto di un atleta esperto come Sivula possa darci una mano proprio in quei momenti, quando la palla pesa di più ».

Fabio Mechini, Vicepresidente (Emma Villas Siena)- «Abbiamo fatto tanto, ma dovremo fare ancora di più. Era importante uscire da questo momento negativo, siamo stati bravi a farlo a Cuneo in un campo molto difficile contro una squadra di buonissimo livello. Siamo però ancora lontani dai posti Play Off, e il nostro obiettivo deve essere quello di raggiungere una delle prime sette posizioni della classifica. Da oggi, quindi, dobbiamo andare in palestra con umiltà e con la voglia di lavorare e far bene per crescere ulteriormente come squadra. Siamo consapevoli che dovremo fare una prestazione concreta anche a Porto Viro, nel match della prossima giornata di campionato. E quindi fare il minor numero possibile di errori e sfruttare ogni possibilità che ci verrà concessa. A Cuneo i ragazzi si sono aiutati in campo e hanno ragionato e si sono comportati da squadra, dovremo ripetere quel tipo di prestazione anche domenica ».

Tinet Prata di Pordenone - Abba Pineto

In arrivo il nono match tra Tinet Prata di Pordenone e Abba Pineto. Gli abruzzesi fanno visita alla propria bestia nera, battuta solo una volta, nel 2021/22, su 8 precedenti. I padroni di casa corrono con 2 punti di ritardo dalla vetta, come Brescia, e vengono dal 3-0 corsaro impartito a Cantù, gli ospiti hanno piegato Acicastello al tie-break consolidando la settima posizione. Da una parte Alex Francesco Maria Aiello è alla gara n. 100 in carriera, dall’altra Paolo Di Silvestre è alla n. 200 in carriera.

PRECEDENTI: 8 (1 successo Abba Pineto, 7 successi Tinet Prata di Pordenone)

EX: Nessuno

Loris Palermo (Vice Allenatore Abba Pineto)- « Non parlerei più di periodo, bensì di una stagione positiva. Veniamo da una serie di risultato positivi, frutto del lavoro quotidiano che stiamo svolgendo, per cui, sì, la stagione è certamente positiva. La vittoria contro Acicastello, contro una squadra che naviga nelle zone alte della classifica, ci rende orgogliosi e ci ha dato tanto morale. Contro Prata di Pordenone non abbiamo mai vinto. Andiamo in casa loro, dove hanno perso una sola partita quest’anno. Sarà molto complicato affrontarli. Stanno giocando una grande pallavolo, occupano il terzo posto, giocano molto bene con battuta e collaborazione muro-difesa, armi che in casa sanno sfruttare in misura ancora maggiore ».

Consar Ravenna - Evolution Green Aversa

Grande attesa per la battaglia sportiva n. 4 tra la capolista Consar Ravenna e la quarta in classifica, Evolution Green Aversa, che è sotto 2-1 nei precedenti dopo la sconfitta interna al tie-break dell’andata. I padroni di casa hanno faticato con Palmi in imponendosi al tie-break, gli ospiti hanno battuto 3-1 Porto Viro in casa. Trascorsi a Ravenna per Martins Arasomwan e Fernando Gabriel Garnica. Riccardo Copelli è a 6 attacchi vincenti dal traguardo dei 1000 in Regular Season.

PRECEDENTI: 3 (1 successo Evolution Green Aversa, 2 successi Consar Ravenna)

EX: Martins Arasomwan a Ravenna nel 2020/21, 2022/23, 2023/24; Fernando Gabriel Garnica a Ravenna nel 2009/10

Simone Bertoncello (Consar Ravenna)- « Ci attende un'altra partita complicata, contro un avversario che come noi sta attraversando un ottimo momento, come dimostrano le cinque vittorie di fila che ha ottenuto. Sarà importante avere un approccio giusto: dobbiamo evitare la falsa partenza che abbiamo fatto contro Palmi. Abbiamo analizzato in settimana quei primi due set e abbiamo lavorato sui difetti e sulle imprecisioni emerse. Memori anche del match dell'andata, quando riuscimmo a recuperare dal 2-0 per loro, una cosa che ci è riuscita già quattro volte in questa stagione, siamo pronti ad affrontare una gara che probabilmente sarà lunga, intensa ed equilibrata contro una squadra fisica, che gioca una pallavolo di qualità. Finora abbiamo fatto vedere di essere un gruppo che non molla mai e così cercheremo di essere domenica e fino alla fine del campionato ».

Martins Arasomwan (Evolution Green Aversa)- « Penso che sarà una partita molto interessante, ovviamente sia per noi che per loro. Siamo pronti e carichi per affrontarla nel migliore dei modi. In questi giorni stiamo lavorando su alcuni fondamentali che ci sono mancati nell'ultima gara, cercando di sistemare alcuni dettagli e prepararci al meglio per questa battaglia che ci aspetta a Ravenna. Sarà una sfida speciale per me, dato che ho giocato lì per tre anni. Tornare in quel palazzetto, che considero quasi una seconda casa, sarà emozionante. Il palazzetto di Ravenna è un impianto importante, con una bella atmosfera e un pubblico caloroso. Sarà fondamentale sfruttare al massimo ogni dettaglio per mettere in difficoltà gli avversari. Io darò il 100%, perché ora gioco per Aversa e voglio fare il massimo per la mia squadra. Questo periodo per noi è stato difficile, ma il gruppo ha dimostrato compattezza e voglia di fare bene. Abbiamo ottenuto risultati importanti e questo ci dà ulteriore motivazione per esprimere la nostra miglior pallavolo. Sappiamo che anche Ravenna è una squadra forte, ma cercheremo di metterli in difficoltà e di disputare la nostra miglior partita. Siamo carichi e determinati a dare il massimo in campo ».

Smartsystem Essence Hotels Fano - Conad Reggio Emilia

Ossigeno in palio nel secondo confronto tra Smartsystem Essence Hotels Fano e Conad Reggio Emilia dopo il 3-1 esterno di Fano all’andata. Caduti 3-0 a Brescia, i fanesi hanno 22 punti come Porto Viro, con quattro team alle spalle tra cui Reggio Emilia, che ha espugnato Macerata al tie-break allungando su Pami. Tanti gli ex: da una parte Christoph Marks e coach Vincenzo Mastrangelo, dall’altra Pier Paolo Partenio e Pawel Stabrawa. Federico Roberti è a 14 punti dai 1000 in carriera.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Smartsystem Essence Hotels Fano)

EX: Christoph Marks a Reggio Emilia nel 2023/24; Pier Paolo Partenio a Fano nel 2022/23, 2023/24; Pawel Stabrawa a Fano nel 2021/22 - Allenatori: Vincenzo Mastrangelo a Reggio Emilia nel 2018/19, 2020/21, 2021/22

Manuel Coscione (Smartsystem Essence Hotels Fano)- « È una diretta concorrente alla salvezza e hanno fame di punti. Vengono da una vittoria e sono abituati a giocare questo tipo di partite. Sarà tosta e una partita di nervi, in cui la testa giocherà un ruolo importante. Reggio Emilia spesso cambia formazione in campionato, in modo particolare nel ruolo dell’opposto, per il resto ci sono ottimi centrali (Barone e Sighinolfi) all’interno di un organico abituato a giocare certe partite ».

Davide Signorini (Conad Reggio Emilia)- « Di sicuro il fattore campo sarà determinante. Siamo in casa loro, in un palazzetto caldo, dove è difficile battere per il poco spazio a fondo campo e dove loro si sentono a proprio agio. Dovremo stare attenti al loro servizio, perché in casa battono molto meglio rispetto a fuori e quindi la ricezione sarà di sicuro una chiave della partita. Adesso in spogliatoio si respira fiducia in noi stessi. Abbiamo vinto una partita importante e questo ci ha dato speranza nei nostri mezzi. Il campionato di ritorno è ancora lungo e possiamo esprimere ancora tanto di più ».

Campi Reali Cantù - Banca Macerata Fisiomed MC

Undicesima e dodicesima forza della classifica sotto rete nel match tra Campi Reali Cantù e Banca Macerata Fisiomed MC dopo il 3-0 casalingo timbrato dai marchigiani nella sfida di andata. Nell’ultimo turno i canturini hanno ceduto 3-0 contro Siena nel proprio quartier generale, mentre Macerata ha preso 1 solo punto contro Reggio Emilia. Un ex per parte nei roster: Andrea Bacco e Giuseppe Ottaviani.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Banca Macerata Fisiomed MC)

EX: Andrea Bacco a Macerata nel 2022/23; Giuseppe Ottaviani a Cantù nel 2022/23, 2023/24

Marco Bragatto (Campi Reali Cantù)- « Quella di domenica sarà una bella partita: sia per noi che per loro sarà una delle occasioni più importanti per fare punti in ottica salvezza. Sarà molto importante portare a casa il risultato, ma loro sono una squadra ostica e da non sottovalutare, come nessun team di questo campionato.. Fortunatamente giochiamo in casa, e questo potrebbe essere un punto a nostro favore. Ma sarà come sempre il campo a definire le sorti. Ci stiamo preparando al meglio, e domenica daremo il massimo ».

Todor Dimitrov (Banca Macerata Fisiomed MC)- « Sono contento del mio esordio, ma anche di essere in forma e gradualmente di essere tornato in campo. Per la partita con Cantù niente di diverso dal solito, puntiamo a vincere. Ci siamo allenati duramente e abbiamo analizzato a fondo il loro gioco perché vogliamo i tre punti ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 7ª GIORNATA DI RITORNO-

Sabato 1 febbraio 2025, ore 18.00

Cosedil Acicastello – MA Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Jacobacci Sergio, Cecconato Luca

Domenica 2 febbraio 2025, ore 16.00

OmiFer Palmi – Gruppo Consoli Sferc Brescia Arbitri: De Simeis Giuseppe, Gaetano Antonio

Domenica 2 febbraio 2025, ore 16.00

Delta Group Porto Viro – Emma Villas Siena Arbitri: Scotti Paolo, Bassan Fabio

Domenica 2 febbraio 2025, ore 17.30

Tinet Prata di Pordenone – Abba Pineto Arbitri: Pernpruner Marco, Vecchione Rosario

Domenica 2 febbraio 2025, ore 18.00

Consar Ravenna – Evolution Green Aversa Arbitri: Clemente Andrea, Venturi Giuliano

Domenica 2 febbraio 2025, ore 18.00

Smartsystem Essence Hotels Fano – Conad Reggio Emilia Arbitri: Chiriatti Stefano, Di Bari Pierpaolo

Domenica 2 febbraio 2025, ore 19.00

Campi Reali Cantù – Banca Macerata Fisiomed MC Arbitri: Sessolo Maurina, Gasparro Mariano

LA CLASSIFICA-

Consar Ravenna 44, Gruppo Consoli Sferc Brescia 42, Tinet Prata di Pordenone 42, Evolution Green Aversa 35, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 32, Cosedil Acicastello 32, Abba Pineto 31, Emma Villas Siena 28, Delta Group Porto Viro 22, Smartsystem Essence Hotels Fano 22, Campi Reali Cantù 20, Banca Macerata Fisiomed MC 19, Conad Reggio Emilia 16, OmiFer Palmi 14.