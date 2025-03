Ultima di Regular Season: in ballo griglia Play Off e salvezza

ROMA- Ultima giornata di A2 Maschile. Domenica pomeriggio in contemporanea tutte le partite della 13a di ritorno che dovrà determinare la griglia dei Play Off Promozione e il nome della seconda formazione, dopo l'OmiFer Palmi, che scenderà in A3.

Sono noti i nomi delle otto squadre che prenderanno parte ai Play Off, mentre è una questione tra Tinet Prata di Pordenone (53 punti), Gruppo Consoli Sferc Brescia (53) e Consar Ravenna (51), la volata per il primo posto definitivo che consegna il pass diretto per le Semifinali Play Off, oltre che per i Quarti di Del Monte® Coppa Italia A2. Oltre ai piazzamenti e relativo ranking utile anche in chiave Del Monte® Coppa Italia A2. In chiave salvezza la Conad Reggio Emilia (25 punti) occupa il penultimo posto e, per salvarsi, deve vincere da tre sperando che almeno una tra Banca Macerata Fisiomed MC (28) e Campi Reali Cantù (28) non muova la classifica. In caso di aggancio gli emiliani avrebbero gli stessi punti, ma con una vittoria in più.

In campo Gruppo Consoli Sferc Brescia e Campi Reali Cantù. Per centrare la leadership, i Tucani devono fare punti con un occhio ai risultati di Prata e Ravenna, mentre a Cantù basterebbe vincere due set per salvarsi, anche se una vittoria sarebbe allettante per il ranking. Già certa di terminare all’ottavo posto, l’Abba Pineto se la vede con l’OmiFer Palmi, retrocessa, mentre la Cosedil Acicastello, sicura di chiudere settima e di trovare al primo turno dei Play Off la seconda forza della classifica, accoglie la Delta Group Porto Viro, che con un colpo esterno può insidiare il nono posto della Smartsystem Essence Hotels Fano. Il team marchigiano incrocia la capolista Tinet Prata di Pordenone e ambisce al ruolo di arbitro della volata. Domenica di passione al PalaBigi per Conad Reggio Emilia ed Emma Villas Siena, confronto in cui il team di casa deve vincere da tre con uno sguardo ai risultati delle rivali, mentre gli ospiti sognano il bottino pieno con la speranza di agganciare Cuneo. A sgomitare per la salvezza c’è Banca Macerata Fisiomed MC, che nel proprio quartier generale cerca il punto decisivo, ma deve fare i conti con la voglia di impresa della Consar Ravenna, certa del terzo posto come traguardo minimo, ma intenzionata a vincere per insidiare i primi due gradini del podio. Da non perdere lo scontro diretto per il quarto posto tra Evolution Green Aversa, ora ai piedi del podio, e MA Acqua S.Bernardo Cuneo, quinta a -2 dai campani e decisa a vincere da tre in trasferta per il sorpasso e assicurarsi il fattore campo nell’importante turno dei Quarti di Finale Play Off.

TUTTE LE SFIDE-

Gruppo Consoli Sferc Brescia - Campi Reali Cantù

Sfida n. 24 tra Gruppo Consoli Sferc Brescia e Campi Reali Cantù, con i Tucani avanti 12 a 11 nei precedenti grazie al 3-0 corsaro dell’andata. I padroni di casa hanno 53 punti come la capolista Prata, ma sono secondi per quoziente set. Per il sorpasso serve un risultato migliore di quello dei friulani. Il team lombardo è a +3 dalla zona retrocessione e cerca il punto della salvezza aritmetica. Due ex per parte, tre in campo e uno nello staff. Centesima in Regular Season per Francesco Quagliozzi.

PRECEDENTI: 23 (12 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia, 11 successi Campi Reali Cantù)

EX: Roberto Cominetti a Cantù nel 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20; Nicola Candeli a Brescia Atlantide nel 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2022/23, 2023/24; Andrea Galliani a Brescia Atlantide nel 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 - Allenatori: Massimo Redaelli a Cantù nel 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22

Roberto Cominetti (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Sarà una partita fondamentale per tutti domenica: noi andiamo a caccia del primo posto, Cantù della salvezza. Arriviamo da un periodo di alti e bassi, segnato da prestazioni buone e altre meno brillanti, sulle quali ha pesato anche l’infortunio di Yordan che dovrebbe però essere recuperato per il derby, anche se non al 100%. Sarà importante prima di tutto per noi ritrovare l’amalgama persa a causa di quell’assenza e dobbiamo ritrovarla in fretta, pensando solo che il weekend prossimo ci attendono i Play Off ».

Nicola Candeli (Campi Reali Cantù)- « Quella di domenica sarà sicuramente una partita difficile, anche perché giocheremo in casa della prima in classifica. Sarà dura, ma dovremo mettercela tutta e provare a fare punti ».

Abba Pineto - OmiFer Palmi

Quarto incontro tra Abba Pineto e OmiFer Palmi, con gli abruzzesi in vantaggio per 2 vittorie a 1 dopo il blitz all’andata. Con l’ottavo posto in tasca, il team di casa vuole oliare il motore in ottica Coppa Italia, contro una rivale retrocessa che si presenta con due ex Abba e può togliersi l’ultima soddisfazione. Da una parte Matteo Zamagni è a -15 dai 3000 punti in Regular Season, dall’altra Carmelo Gitto (14 punti a 2500) è alla presenza n. 500 in carriera. Peppino Carbone insegue il suo punto n.500 in carriera.

PRECEDENTI: 3 (1 successo OmiFer Palmi, 2 successi Abba Pineto)

EX: Felipe Benavidez a Pineto nel 2023/24; Matteo Paris a Pineto nel 2022/23, 2023/24

Jorge Cannestracci (Allenatore OmiFer Palmi)- « Proveremo a chiudere la stagione nel migliore dei modi. Non è stata una stagione facile ma proveremo a finire bene ».

Cosedil Acicastello - Delta Group Porto Viro

Già in possesso dell’ultimo pass per i Play Off e certa di affrontare una rivale di alta caratura nel primo turno, la Cosedil Acicastello cerca il riscatto contro Delta Group Porto Viro, che ha vinto per 3-1 in casa l’unico precedente. Gli ospiti possono ancora agguantare il nono posto, ma servono una vittoria e un passo falso di Fano nel suo match. L’unico ex della gara è Filippo Santambrogio, nella passata stagione in campo con gli etnei. Filippo Bartolucci intravede i 1000 punti in carriera (-16).

PRECEDENTI: 1 (1 successo Delta Group Porto Viro)

EX: Filippo Santambrogio a Acicastello nel 2023/24

Pietro Ghirardi (Delta Group Porto Viro)- « Aver raggiunto la salvezza in anticipo ci ha permesso di respirare un po’ in queste settimane, ma abbiamo ancora la Coppa Italia da disputare. Sia noi atleti che lo staff vogliamo giocarci al meglio le nostre chance, per cui andiamo a Catania con un solo obiettivo: fare risultato. Acicastello è una squadra molto forte, attrezzata anche per il salto di categoria. Sicuramente il settimo posto in classifica non rispecchia il loro vero valore, sono guidati da Saitta, uno dei migliori palleggiatori della categoria, e hanno un reparto attaccanti di altissimo livello e con tanta esperienza. Basic e Lucconi sono i due giocatori a cui dovremo prestare più attenzione, viste le loro enormi qualità. Noi scenderemo in campo convinti di ciò che siamo in grado di fare e pronti a lottare per la vittoria ».

Smartsystem Essence Hotels Fano - Tinet Prata di Pordenone

Smartsystem Essence Hotels Fano in campo per l’8a volta con la Tinet Prata di Pordenone, prima della classe che si è aggiudicata 5 dei 7 precedenti, compresa la maratona d’andata. I padroni di casa difendono il nono posto (bastano 2 punti) e sono intrigati dalla chance di fermare la squadra che guida la classifica con gli stessi punti di Brescia e un miglior quoziente set dei tucani, gli ospiti cercano la posta piena per sigillare la leadership. Nicolò Katalan (15 punti ai 1000) è alla gara n. 200 in carriera.

PRECEDENTI: 7 (2 successi Smartsystem Essence Hotels Fano, 5 successi Tinet Prata di Pordenone)

EX: Nessuno

Alessandro Acuti (Smartsystem Essence Hotels Fano)- « Prata verrà a Fano molto agguerrita, match per loro fondamentale per conquistare il primo posto in Regular Season. D’altro canto noi abbiamo grandi motivazioni legate al fatto che vogliamo riscattare le ultime due gare e chiudere in bellezza davanti al nostro pubblico. All'andata facemmo una bella partita e portammo via un punto prezioso in classifica. Vogliamo dimostrare di esserci ancora e soprattutto prepararci per la Coppa Italia. Ho combattuto tutto l’anno con un’infiammazione al tendine rotuleo che non mi ha permesso in diverse occasioni di dare il cento per cento. Sto riprendendomi, anche grazie al lavoro svolto dallo staff medico e voglio essere pronto per la Coppa Italia ».

Ranieri Truocchio (Tinet Prata di Pordenone)- « Ci aspettiamo una partita molto difficile perchè Fano ha dalla sua giocatori esperti come Coscione e Mengozzi, ma anche giovani molto bravi come Roberti. A questo si aggiunge il fatto che si gioca in casa loro, campo tradizionalmente molto difficile e, non avendo niente da perdere, potranno giocare a mente sgombra e fare andare il braccio al massimo ».

Conad Reggio Emilia - Emma Villas Siena

Gara vitale per la Conad Reggio Emilia, per la 15a volta rivale dell’Emma Villas Siena, con i toscani che finora hanno avuto la meglio in 10 occasioni, contando il 3-1 dell’andata. Il team di casa, penultimo, ha l’acqua alla gola e ha solo una via di scampo, ovvero vincere per 3-0 o 3-1 sperando che una tra Cantù Macerata termini il turno senza muovere la classifica. L’unico ex del match è Rocco Barone. In Regular Season Claudio Cattaneo è alla presenza n. 200, Gabriele Nelli a -7 dai 1500 punti

PRECEDENTI: 14 (4 successi Conad Reggio Emilia, 10 successi Emma Villas Siena)

EX: Rocco Barone a Siena nel 2020/21

Carlo De Angelis (Conad Reggio Emilia)- « Proveremo sicuramente a dare tutto domenica. È l'ultima chance che abbiamo per salvarci, abbiamo bisogno di tre punti e poi di sperare anche che dagli altri campi arrivino buone notizie. Questa settimana ci stiamo allenando bene, stiamo lavorando sodo in palestra e quindi abbiamo pochi calcoli da fare. Ci serve una partita dal primo all'ultimo punto di altissimo livello. Speriamo di riuscire a mettere in campo quello che stiamo facendo questa settimana in palestra ».

Banca Macerata Fisiomed MC - Consar Ravenna

Per restare nella categoria, la Banca Macerata Fisiomed MC deve cercare intensità con la Consar Ravenna, terza forza della classifica che all’andata si è imposta per 3-1 nell’unico precedente. Gli ospiti si presentano nelle Marche con ambizioni di primato (possibilità ridotte al lumicino) o secondo gradino del podio, ma oltre alla vittoria servirebbero degli incastri positivi, mentre i romagnoli hanno già blindato il terzo posto. L’unico ex è Niels Klapwijk. Simone Gabbanelli è alla gara n. 300 in carriera.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Consar Ravenna)

EX: Niels Klapwijk a Ravenna nel 2013/14, 2021/22

Niels Klapwijk (Banca Macerata Fisiomed MC)- « Sapevamo che Prata sarebbe stata una partita molto difficile per prendere punti. È la dimostrazione che c'è carattere nella squadra: tutti noi abbiamo messo il cuore in campo, giocando senza paura. Ora, abbiamo bisogno di un altro punto per essere sicuri e non possiamo sperare che altre squadre ci aiutino. Per questo, dobbiamo prendere fiducia, ma rimanere umili e fare un'altra buona settimana in palestra per prepararci al meglio per la partita contro Ravenna. Giocheremo di nuovo contro una delle migliori squadre di questo campionato, e portando Vukasinovic, è chiaro quali siano le loro ambizioni. È sempre speciale giocare contro un’ex squadra. Ho giocato due stagioni a Ravenna e mi sono divertito molto quando ero lì, ma quando saremo in campo, sarà una partita come tutte le altre. Per noi questa è un'altra finale per rimanere in A2. Spero che i nostri tifosi vengano a sostenerci perché in questo momento abbiamo bisogno di loro più che mai ».

Alessio Tallone (Consar Ravenna)- « Quella di Macerata sarà una partita cruciale per entrambe le formazioni. Noi potenzialmente possiamo ambire a un piazzamento migliore dell'attuale terzo posto, che comunque sarebbe il coronamento di un ottimo percorso, ed esserci arrivati con un turno d'anticipo è sinonimo di qualità, mentre Macerata è ancora in lotta per salvarsi. Sarà una trasferta complicata, piena di insidie e la affronteremo nel migliore dei modi, anche perchè sarà importante arrivare ai Play Off in una forma piscofisica ottimale. La gara di domenica sarà un'altra prova generale per capire a che punto siamo e per affrontare al meglio i Play Off ».

Evolution Green Aversa - MA Acqua S.Bernardo Cuneo

Sempre sconfitta nei tre precedenti, l’Evolution Green Aversa vuole rompere il tabù contro la MA Acqua S.Bernardo Cuneo per difendere il quarto posto dalla rimonta dei piemontesi, attualmente a -2 in graduatoria dai campani. I padroni di casa confermerebbero la posizione attuale conquistando due set, mentre gli ospiti possono firmare il sorpasso solo in caso di vittoria corsara per 3-0 o 3-1. Marco Volpato (4 attacchi vincenti ai 1500 in Regular Season) è alla gara n. 400 in carriera.

PRECEDENTI: 3 (3 successi MA Acqua S.Bernardo Cuneo)

EX: Nessuno

Giacomo Tomasello (Allenatore Evolution Green Aversa)- « Quella di domenica sarà una partita fondamentale, sia per la classifica che per il nostro percorso emotivo e mentale. Affrontiamo una squadra di grande valore come Cuneo, che nell’ultimo periodo sta giocando una pallavolo di altissimo livello. Potrebbe essere una delle formazioni che ritroveremo anche nei Play Off, quindi sarà un test importante per noi. Arriviamo a questa gara con grande consapevolezza nei nostri mezzi e con la soddisfazione di quanto fatto finora, comprese le ultime difficili trasferte, come quella di Cantù, dove siamo stati bravi a reagire dopo un secondo set complicato. Ora abbiamo l’opportunità di giocare in casa, davanti al nostro pubblico, e speriamo di avere un grande seguito sugli spalti. La nostra forza è la capacità di restare uniti anche nei momenti difficili, di trovare soluzioni con la difesa, con un tocco a muro, con la personalità di alcuni giocatori. Questo è un segnale di maturità e carattere che non tutte le squadre hanno. Sono contento che la mia squadra possieda questa qualità. È bello vedere come la città si stia appassionando alla pallavolo di alto livello, segno che stiamo facendo qualcosa di importante insieme a una società solida come quella del presidente Di Meo. Anni così capitano di rado, quindi vogliamo goderci ogni momento e cercare di ottenere il massimo da questa stagione ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 13ª GIORNATA DI RITORNO –

Domenica 16 marzo 2025, ore 18.00

Gruppo Consoli Sferc Brescia – Campi Reali Cantù Arbitri: Venturi Giuliano, Mazzarà Antonio

Domenica 16 marzo 2025, ore 18.00

Abba Pineto – OmiFer Palmi Arbitri: Manzoni Barbara, Sessolo Maurina

Domenica 16 marzo 2025, ore 18.00

Cosedil Acicastello – Delta Group Porto Viro Arbitri: Palumbo Christian, Ciaccio Giovanni

Domenica 16 marzo 2025, ore 18.00

Smartsystem Essence Hotels Fano – Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Marconi Michele, Clemente Andrea

Domenica 16 marzo 2025, ore 18.00

Conad Reggio Emilia – Emma Villas Siena Arbitri: Scotti Paolo, Jacobacci Sergio

Domenica 16 marzo 2025, ore 18.00

Banca Macerata Fisiomed MC – Consar Ravenna Arbitri: Marotta Michele, Grossi Dario

Domenica 16 marzo 2025, ore 18.00

Evolution Green Aversa – MA Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Gaetano Antonio, Vecchione Rosario

LA CLASSIFICA-

Tinet Prata di Pordenone 53, Gruppo Consoli Sferc Brescia 53, Consar Ravenna 51, Evolution Green Aversa 48, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 46, Emma Villas Siena 43, Cosedil Acicastello 39, Abba Pineto 35, Smartsystem Essence Hotels Fano 31, Delta Group Porto Viro 30, Banca Macerata Fisiomed MC 28, Campi Reali Cantù 28, Conad Reggio Emilia 25, OmiFer Palmi 15.